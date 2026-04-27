Vědci ze zlínské univerzity dokončují software,který bude sledovat stav vegetace

Výzkumníci ze zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) dokončují on-line software, který umožní obcím, městům i veřejnosti sledovat dopady klimatických změn v daném regionu. Software bude volně dostupný. Výzkumníci v projektu SatKlima využívají evropská satelitní data k monitorování stavu vegetace v městském prostředí, sdělila dnes ČTK mluvčí zlínské univerzity Petra Svěráková.
"Projekt reaguje na stále výraznější dopady klimatické změny na lokální úrovni. Ty se projevují zejména suchem, úbytkem zeleně a celkovou degradací vegetace. Právě města a obce přitom stojí v první linii – připravují adaptační strategie, plánují výsadbu a chrání ohrožené plochy. Dosud jim však často chyběla snadno dostupná a srozumitelná data, o která by mohly svá rozhodnutí opřít," uvedla mluvčí.
Zlínští vědci spolupracují se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě, konkrétně Materiálovotechnologickou fakultou se sídlem v Trnavě. Pracují se snímky z družic Sentinel-2 v evropském programu Copernicus řízeném Evropskou kosmickou agenturu a Evropskou komisí. Data jsou veřejně dostupná a zdarma.
"Získané snímky umožňují výpočet takzvaného NDVI indexu – jednoduchého ukazatele kondice vegetace. Díky sledování jeho vývoje v čase lze přesně určit, kde se stav zeleně zhoršuje, kde hrozí kritické sucho a kde je potřeba zásah veřejné správy," uvedl spoluřešitel projektu Jakub Trojan z Fakulty logistiky a krizového řízení UTB.
Hlavním výstupem bude on-line software, kde si uživatel vybere konkrétní lokalitu na mapě a získá přehled o vývoji vegetace v posledních letech. "V pilotní fázi jsou již dostupná data pro vybraná města ve Zlínském kraji, například Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín a krajská města západního Slovenska," uvedla mluvčí. Vědci chtějí výsledky prezentovat na konci května na odborné konferenci v Trnavě. "Naším cílem je zpřístupnit komplexní satelitní data tak, aby byla využitelná i pro běžnou praxi veřejné správy. Chceme starostům i veřejnosti nabídnout nástroj, který jim pomůže lépe porozumět tomu, co se děje s jejich krajinou, a umožní jim na tyto změny včas reagovat," uvedl Trojan.