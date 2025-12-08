Hejtmanství dá půl miliardy na novou zlínskou porodnici. Částka zřejmě poroste

Jana Fuksová
  16:12aktualizováno  16:12
První část demolice už je hotová, druhá přijde na řadu začátkem příštího roku. Po zbourání staré prádelny půjdou k zemi také sousední budovy 16 a 17. Následně začnou práce na stavbě nového Gynekologicko-porodnického komplexu a ve zlínské Baťově nemocnici tak odstartuje rozsáhlá proměna areálu s celkovými náklady odhadovanými na téměř osm miliard korun.
Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024)

Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024) | foto: Domy architects a Jika CZ

Budoucí podoba centrálního polybloku urgentní medicíny v Krajské nemocnici T....
Budoucí podoba centrálního polybloku urgentní medicíny v Krajské nemocnici T....
Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. Bude stát místo...
Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024)
9 fotografií

Na pondělním jednání krajští zastupitelé odsouhlasili v rámci schvalování rozpočtu na rok 2026 také investování půl miliardy korun na první rok stavby porodnice. Dokončená má být v roce 2028.

Už teď je ale pravděpodobné, že částka se bude už v příštím roce zvyšovat. A to na žádost nemocnice.

Moderní pětipodlažní porodnice pro Zlín. Kraj na ni posílá 1,4 miliardy korun

„Za týden bude na mimořádné valné hromadě vedení nemocnice upřesňovat tuto změnu. Spočívá v rozšíření zakázky o nový vstup do areálu nemocnice z východní strany a zároveň změny v západní části. Je to proto, abychom teď vytvořili nový střed nemocnice,“ naznačil hejtman Radim Holiš, pod kterého spadá oblast zdravotnictví.

Porodnice bude součástí velkého komplexu

Nový Gynekologicko-porodnický komplex vznikne v blízkosti prostoru po zbourané prádelně místo budov 16 a 17. Bude mít pět podlaží, na šestém vznikne terasa. V pátém patře bude neonatologie, ve čtvrtém oddělení šestinedělí a riziková těhotenství, ve třetím lůžka gynekologie a ORL a ve druhém centrum porodní asistence, porodní pokoje, operační trakt a jednodenní chirurgie. V přízemí pak pacienti najdou ambulance gynekologie, neonatologie a ORL.

„Rádi bychom realizaci zahájili příští rok na jaře etapou přípravy území, zahrnující demolice dotčených budov a přeložek inženýrských sítí. Poté bude následovat samotná výstavba,“ potvrdil investiční náměstek nemocnice Ladislav Vilímek.

Na dotek ve dne v noci. Zlín chystá nový pavilon s péčí o nedonošené děti

Na místě prádelny je naplánovaný nový hlavní vjezd do areálu a parkoviště. Nemocnice už má na budovu porodnice pravomocné povolení stavby, dokončuje dokumentaci potřebnou pro samotnou stavbu a připravuje veřejnou zakázku na zhotovitele.

Na boku nebo i vkleče. Ženy v Baťově nemocnici rodí na speciálním gauči

Nově chce celé toto území zmodernizovat a vytvořit novou dopravní osu v centrální části areálu. Ta pak propojí porodnici a chystané rozšíření urgentního příjmu, přispěje k dopravní obslužnost očního pavilonu a doplní dopravní osu k připravovanému centrálnímu polybloku urgentních oborů. Díky tomu se vyřeší stavební projekty v okolí porodnice a v budoucnu pak nebude provoz v tomto pavilonu rušit stavební ruch.

„Dává nám smysl, udělat vše v rámci jedné zakázky. Jednoduše řečeno, vznikne tím nový střed nemocnice. Udělal by to jeden dodavatel, který by nám garantoval vazby a propojení v rámci stavebních konstrukcí a nestalo by se, že bychom museli něco přistavovat,“ přiblížil Holiš.

Budoucí podoba centrálního polybloku urgentní medicíny v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně

Budoucí podoba centrálního polybloku urgentní medicíny v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně

Náklady na stavbu porodnice se tím pádem zvýší. Původní cena byla vyčíslená na zhruba 1,57 miliardy korun, 400 milionů investuje sama nemocnice. Její vedení nechce změny komentovat, dokud je neschválí valná hromada.

„Můj předběžný hrubý odhad celkových nákladů by po změně byl zhruba 2,2 miliardy korun,“ doplnil hejtman. Přesnější částka by měla být jasná po jednání mimořádné valné hromady příští pondělí. Pokud se částka bude muset navýšit, budou ji v únoru příštího roku schvalovat zastupitelé. Někteří z nich už včera změny kritizovali.

Jsou to nesmyslné investice, tvrdí Čunek

„V plánu, který jsme dostali, se na stavbu nové porodnice počítalo s částkou 1,2 miliardy. Teď už jsou z toho dvě miliardy. Je vidět, že práce na rekonstrukci celé nemocnice ponesou zhruba čtyřicetiprocentní zvýšení nákladů. A to je jeden z důvodů, proč rozpočet nepodpořím, protože tyto investice jsou nesmyslné,“ prohlásil opoziční zastupitel Jiří Čunek, který v předminulém volebním období prosazoval stavbu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích.

Proměna celé Baťovy nemocnice zahrnuje kromě stavby nové porodnice především nový centrální polyblok urgentních příjmů. S jeho zahájením se zatím počítá v roce 2028 a náklady jsou odhadované na šest miliard korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Pavel zahájí návštěvu Libereckého kraje, navštíví mj. ústav pro nanomateriály

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní návštěvu v Libereckém kraji. Většinu dne stráví v Liberci, odpoledne se vydá do Chotyně u Hrádku nad Nisou, kde si...

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Ústavní soud rozhodne o stížnosti ženy zraněné po pádu z okna v nemocnici

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která v době hospitalizace v Broumově na Náchodsku utrpěla těžká zranění po pádu z okna....

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou...

9. prosince 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

Fotografie Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně zločiny na civilistech

Fotografie AntonĂ­na KratochvĂ­la ukazujĂ­ v TerezĂ­nÄ› zloÄŤiny na civilistech

Snímky oceňovaného fotografa Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně na Litoměřicku zločiny spáchané na civilistech v konfliktech po celém světě. Fotograf se...

9. prosince 2025  18:59,  aktualizováno  20:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zmizení Satoshi Nakamota: Bitcoinová kniha ukrývá seed a výhrou je 0,035 BTC

Bitcoin, nejvýznamnější kryptoměna

Nakladatelství Luxor spustilo netradiční soutěž, která propojuje literaturu se světem kryptoměn. Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota nabízí nejen čtivý příběh o tajemném zmizení tvůrce bitcoinu, ale...

9. prosince 2025  20:27

Tottenham – Slavia: Sešívané dnes čeká důležitý zápas Ligy mistrů. Kde ho sledovat?

Dopředu! Michal Sadílek udílí pokyny svým spoluhráčům.

Slavii čeká klíčový duel Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu. Český mistr stále čeká na premiérovou výhru v soutěži, dosud posbíral tři body za tři remízy. Zápas 6. kola nabídne Nova Sport 3 i platforma...

9. prosince 2025  19:39

Tajná příroda Prahy. Milada Švecová odhaluje v Lince M zahrady, parky i postřiky nad Šárkou

Docentka Milada Švecová a šéfredaktor Petr Holeček

Praha není jen město mostů a historických památek. Kdo se umí dívat, vidí v ní i živou učebnici biologie. Nový díl podcastu Linka M ukazuje hlavní město očima ženy, která zasvětila 32 let svého...

9. prosince 2025  19:35

Třinec bude hospodařit s 1,27 mld. Kč, investuje třeba do úprav náměstí

ilustrační snímek

Čtyřiatřicetitisícový Třinec na Frýdecko-Místecku bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 1,27 miliardy korun, je to více než letos. Město počítá s příjmy...

9. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

V Plzeňském kraji se bude stavět 100. sběrný dvůr, jejich počet už dostačuje

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji se bude stavět 99. a 100. sběrný dvůr, kde města a obce umožňují občanům bezplatné odkládání odpadů. Více než polovinu jich dotovala Evropská...

9. prosince 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zvířata neznají zebru. Srny, orli i bukáčci nám připomínají, jak jsou zranitelní

Orel křiklavý přežil svá zranění v záchranné stanici Pavlov mezi Ledčí a...

Záchranné stanice po celé republice letos přijaly už 2 262 zvířat sražených na silnicích. A nejsou to jen „běžní“ zajíci nebo srnky. „Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, při které je...

9. prosince 2025  18:55

V Brně začal Vánoční festival zlozvyků, zamířily na něj desítky lidí

V BrnÄ› zaÄŤal VĂˇnoÄŤnĂ­ festival zlozvykĹŻ, zamĂ­Ĺ™ily na nÄ›j desĂ­tky lidĂ­

V Brně na Římském náměstí dnes odpoledne začal Vánoční festival zlozvyků, jen na zahájení zamířily desítky lidí. Prostor mezi Františkánskou a Masarykovou...

9. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.