Silničáři částečně uzavřou hlavní tah Zlínem. Zkomplikuje to i příjezd k nemocnici

Milan Libiger
  17:42aktualizováno  17:42
Kvůli výměně asfaltu bude od pondělí 1. června téměř celý měsíc částečně uzavřená silnice ve Zlíně ve směru do Vizovic. Řidiči musejí na křižovatce nad nemocnicí počítat se zdrženími, místu by se měli raději vyhnout.

Původně silničáři plánovali, že během letních prázdnin opraví ve Zlíně úsek od čerpací stanice v Loukách po odbočku ke staré cihelně v Malenovicích. Současně se chtěli pustit také do rekonstrukce příjezdu do města z druhé strany od Vizovic od úrovně ulice Obeciny X po Díly IV.

Jde o část hlavního tahu městem, která začíná pár desítek metrů od vjezdu k supermarketu Lidl až po Družbu včetně frekventované křižovatky nad nemocnicí. S touto částí dlouhou 1,2 kilometru nakonec začnou už v pondělí 1. června.

„Silničáři s tímto návrhem přišli a chtějí vyzkoušet, jestli to bude lepší. Ve špičkové časy, kdy je doprava nejhustší, se ale dá očekávat, že zdržení bude,“ poznamenal zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.

Řidiči tam musejí počítat s velkými komplikacemi, které potrvají necelý měsíc.

Ve směru od Vizovic do Zlína bude až po křižovatku volný pouze jeden jízdní pruh ze dvou a provoz na něm budou řídit semafory, v případě potřeby pracovníci stavby. V navazujícím úseku směrem do Zlína bude ze dvou pruhů v každém směru volný vždy alespoň jeden až k ulici Díly IV. V opačném směru pak bude provoz omezený obdobně.

Objížďka povede přes Štefánikovu ulici

Už dnes bývají v dopravní špičce před křižovatkou nad nemocnicí kolony.„Teď budou o něco delší, ale neměla by to být žádná hrůza,“ věří Chudárek.

Řidiči, kteří nemusejí touto trasou projíždět, by se jí měli raději vyhnout. Objízdná trasa povede po Štefánikově ulici a až během opravy se ukáže, jak novou situaci zvládne.

V první etapě silničáři kvůli výměně povrchu uzavřou příjezd do Zlína. Práce potrvají asi dvanáct dní a na křižovatce nebude možné ve směru od Vizovic odbočit doprava k nemocnici.

Během druhé etapy, jež se bude týkat opačného směru, řidiči neodbočí k nemocnici ve směru od Zlína a ani k ní neprojedou od Štefánikovy ulice. Cesta směrem k nemocnici tak bude průjezdná jen při odbočení vpravo ve směru od Vizovic.

Omezení čeká i na cestující v MHD

„Dopravní podnik nám sdělil, že mu to nebude vadit a můžeme začít dříve. Možná bude podle něj lepší, když nebudou práce probíhat na obou příjezdových cestách do Zlína současně,“ vysvětlil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Omezení tady nezasáhne do linek MHD tak výrazně jako na hlavním tahu ve směru do Otrokovic. Dotkne se jen spojů 31 a 70, které budou jezdit podle výlukové trasy a jízdního řádu.

„Směrem do města pojedou linky po třídě Tomáše Bati, ale na své trase budou vynechávat zastávku Věžové domy,“ sdělil mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Zdeněk Dvořák.

V opačném směru pojedou po Štefánikově ulici. Zastávky na třídě Tomáše Bati vynechají. „Ze zastávky Školní pojedou rovně a obslouží všechny zastávky na Štefánikově ulici,“ upřesnil Dvořák.

Další opravy silnice v Loukách

Od 29. června se těžká technika přesune na druhou stranu Zlína. Mezi Loukami a Malenovicemi se pustí do opravy povrchu. Naváže tak na předchozí úseky, které se dělaly v minulých letech směrem do centra. Tentokrát půjde o úsek dlouhý 800 metrů.

Řidiče v létě opět čekají komplikace, průtah Zlínem se uzavře z obou stran

„Ze čtyř jízdních pruhů bude provoz stáhnutý do dvou, do jednoho v každém směru,“ řekl Chudárek. Omezení musí skončit do konání Barum rally, tedy přibližně do poloviny srpna.

Práce na obou úsecích hlavního tahu vyjdou na 26 milionů korun. V posledních dvou letech se výměna povrchu na hlavní cestě termínově sešla s opravou a dočasným zjednosměrněním Štefánikovy ulice nad Kudlovskou přehradou, což byla akce města.

Také letos v létě musejí motoristé ve Zlíně počítat s většími komplikacemi. Od pondělí začnou silničáři opravovat i most přes Želechovský potok na silnici I/49 ve Vizovicích. Práce potrvají do prosince a provoz bude v místě řízený kyvadlově.

