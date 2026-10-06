Army den na Floře: vojenská technika, průlet vrtulníku i výcvik psů

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Army den na Floře: vojenská technika, průlet vrtulníku i výcvik psů | foto: Palác Flora s.r.o.

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Obchodní centrum Flora a jeho okolí se v sobotu 10. října promění ve vojenskou základnu plnou techniky, akčních ukázek a zábavy pro celou rodinu. Ve spolupráci s Armádou České republiky se zde totiž uskuteční již osmý ročník oblíbené akce Army den na Floře.

Army den na Floře každoročně nabízí možnost poznat Armádu České republiky z bezprostřední blízkosti. Také letos se návštěvníci mohou těšit na celodenní program, který představí práci vojáků v různých podobách. Návštěvníci uvidí například samohybnou kanónovou houfnici DANA, bezpilotní pozemní vozidlo UGV i další vojenská vozidla a motorky, ale těšit se mohou také na ukázky vojenského lezení, boje zblízka či dovedností armádních psů. Jedním z vrcholů dne bude ve 13:30 mimořádný průlet vrtulníku, který budou moci návštěvníci sledovat přímo z venkovních prostor u OC Flora. Vstup na celou akci je zdarma.

„Velmi si vážíme naší dlouhodobé spolupráce s Armádou České republiky a těší nás, že v OC Flora letos společně přivítáme již osmý ročník oblíbeného Army dne. Jde o skutečně speciální a unikátní akci, která přináší svět armády přímo do netradičního prostředí obchodního centra a návštěvníkům nabízí zážitky, se kterými se běžně nesetkají,“ uvedl ředitel OC Flora Miloš Vaľovský.

Armádní psi, boj zblízka i slaňování

O akční program se postarají příslušníci Armády České republiky. Centrum vojenské kynologie předvede ukázku výcviku armádních psů, návštěvníci uvidí i zmiňované vojenské lezení a slaňování nebo ukázky boje zblízka a boj technikou taekwondo.

Součástí programu bude také přehlídka vojenských uniforem, exhibiční vystoupení Čestné stráže AČR nebo hudební vystoupení Hudby Hradní stráže, Vojenské hudby Olomouc a cimbálovky Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ.

V odpoledních hodinách se návštěvníci mohou setkat při autogramiádě s oblíbenými sportovci ASC Dukla, například Ondřejem Cinkem, Kateřinou Bekovou, Terezou Kneblovou nebo Denisem Rugovacem. Dorazí také populární youtuber Ondřej Havlíček alias Tankista – tento influencer a zároveň profesionální voják se zúčastní diskuze na téma „Generace Z a Armáda ČR“.

Kompletní program najdete na webu ocflora.cz/aktualita/army-den-na-flore/.

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