Army den na Floře: vojenská technika, průlet vrtulníku i výcvik psů

Army den na Floře každoročně nabízí možnost poznat Armádu České republiky z bezprostřední blízkosti. Také letos se návštěvníci mohou těšit na celodenní program, který představí práci vojáků v různých podobách. Návštěvníci uvidí například samohybnou kanónovou houfnici DANA, bezpilotní pozemní vozidlo UGV i další vojenská vozidla a motorky, ale těšit se mohou také na ukázky vojenského lezení, boje zblízka či dovedností armádních psů. Jedním z vrcholů dne bude ve 13:30 mimořádný průlet vrtulníku, který budou moci návštěvníci sledovat přímo z venkovních prostor u OC Flora. Vstup na celou akci je zdarma.
„Velmi si vážíme naší dlouhodobé spolupráce s Armádou České republiky a těší nás, že v OC Flora letos společně přivítáme již osmý ročník oblíbeného Army dne. Jde o skutečně speciální a unikátní akci, která přináší svět armády přímo do netradičního prostředí obchodního centra a návštěvníkům nabízí zážitky, se kterými se běžně nesetkají,“ uvedl ředitel OC Flora Miloš Vaľovský.
Armádní psi, boj zblízka i slaňování
O akční program se postarají příslušníci Armády České republiky. Centrum vojenské kynologie předvede ukázku výcviku armádních psů, návštěvníci uvidí i zmiňované vojenské lezení a slaňování nebo ukázky boje zblízka a boj technikou taekwondo.
Součástí programu bude také přehlídka vojenských uniforem, exhibiční vystoupení Čestné stráže AČR nebo hudební vystoupení Hudby Hradní stráže, Vojenské hudby Olomouc a cimbálovky Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ.
V odpoledních hodinách se návštěvníci mohou setkat při autogramiádě s oblíbenými sportovci ASC Dukla, například Ondřejem Cinkem, Kateřinou Bekovou, Terezou Kneblovou nebo Denisem Rugovacem. Dorazí také populární youtuber Ondřej Havlíček alias Tankista – tento influencer a zároveň profesionální voják se zúčastní diskuze na téma „Generace Z a Armáda ČR“.
Kompletní program najdete na webu ocflora.cz/aktualita/army-den-na-flore/.