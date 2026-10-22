Český národní tým amerického fotbalu čeká v Přerově Dánsko

Oba týmy si budou chtít spravit chuť po nevydařených úvodních zápasech proti Švýcarsku. Češi podehli Švýcarům 9:11, když se ve druhé čtvrtině zranil quarterback Amos Feranec. Švýcaři následně rozebrali Dány a zvítězili 64:0. Ve tříčlenné skupině je tak už jisté, že v příštím roce budou o medaile hrát Švýcaři. Duel mezi Českem a Dánskem rozhodne o tom, který tým bude hrát o konečné 5. místo.
Vzhledem k výsledků ze zápasů proti společnému soupeři budou Češi v Přerově favoritem. To potvrzuje i loňský výsledek, kdy Češi zvítězili nad Dánskem 23:0. Češi se loni umístili na 5. místě na Mistrovství Evropy, což byl nejlepší výsledek v historii. Nyní bude tým pod vedením hlavního trenéra Martina Kociána bojovat o vyrovnání historického výsledku.
Češi mají k dispozici silný tým, když hlavní jádro týmu tvoří opory z Prague Lions a Prague Black Panthers. Trenérský tým bude muset přizpůsobit plán změně na postu quarterbacka, kdy zraněného Ferance nahradí Vít Bezecný, jenž letos dovedl Vysočinu Gladiators k vítězství v Tipsport Czech Bowlu v domácí Snapbacks lize. Bezecný už nastoupil ve Švýcarsku a byl autorem jediného touchdownu českého týmu, když passem do endzóny našel Josefa Janotu.
Produktivita útoku s náhradním quarterbackem tak bude hlavní faktor v zápase. Obrana českého týmu odehrála proti Švýcarsku dobrý zápas, ale útok nebyl schopen skórovat více než 9 bodů. Zápas Česko - Dánsko začíná v sobotu od 13:00 a v přímém přenosu ho odvysílá stanice ČT sport Plus.