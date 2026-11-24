Baterie: Nejčastější příčina zimních výpadků
Až 40 % všech zimních asistenčních zásahů u užitkových vozidel má na svědomí startovací baterie (akumulátor). Důvodem je chemie: s klesající teplotou dramaticky klesá její schopnost dodávat vysoký startovací proud, zatímco zatuhlý motorový olej klade startéru až dvojnásobný mechanický odpor.
- Při 0 °C ztrácí olověný akumulátor přibližně 20 až 30 % své využitelné kapacity.
- Při −18 °C klesá startovací výkon o 40 až 50 %.
- Při −30 °C je k dispozici méně než 20 % jmenovitého výkonu.
Jak tedy předejít rannímu selhání už před první zakázkou?
- Zátěžový test před zimou: Běžný multimetr nestačí. Akumulátor může vykazovat správné napětí naprázdno, ale při startu zkolabuje. Nechte v servisu změřit skutečný startovací proud a stav opotřebení (SOH – State of Health) spolu s diagnostikou systému řízení baterie (BMS – Battery Management System).
- Pozor na technologii (EFB vs. AGM): Moderní dodávky vybavené systémem Start-Stop, měniči napětí nebo nezávislým topením vyžadují baterie typu EFB či AGM. Instalace běžné konvenční baterie znamená její rychlou degradaci.
- Kondiční dobíjení při odstávkách: Pokud vůz přes víkend stojí, nebo absolvuje pouze krátké městské trasy s častým startováním, připojte jej na udržovací nabíječku. Udrží akumulátor v plné kondici a zabrání škodlivé sulfataci desek.
- Záloha pro krizové situace: Pro případ vybití (např. při dlouhé vykládce se zapnutými výstražnými světly) se hodí tzv. jump-start booster se startovacím proudem alespoň 1 500–2 000 A. Běžné levné kabely s tenkým jádrem vysoké startovací proudy dieselového motoru nepropustí.
Zimní pneumatiky pro dodávku: Pozor na značení
Naložená firemní dodávka vyvíjí na obutí zcela odlišný tlak než osobní automobil. Použití běžných pneumatik pro osobní vozy na dodávce vede k přetížení kordu, ztrátě směrové stability a v krajním případě k okamžité destrukci pláště.
Při výběru a kontrole zimního obutí pro užitkové vozy proto sledujte čtyři klíčové parametry:
- Označení „C“ (Commercial): Pneumatiky určené pro lehká užitková vozidla (např. 215/65 R16 C) mají zesílenou víceplátnovou kostru a pevnější bočnice. Jsou konstruovány pro vyšší provozní tlaky (často přes 4 bary) a odolávají mechanickému poškození při najíždění na obrubníky při vykládce.
- Dvojitý index nosnosti (např. 107/105 R): První hodnota udává maximální nosnost na jedno kolo při jednoduché montáži (107 = 975 kg), druhá při dvoumontáži na nápravě (105 = 925 kg). Montáž pneumatik s nižším hmotnostním indexem, než je předepsán ve velkém technickém průkazu, znamená technickou nezpůsobilost vozidla a při nehodě vám hrozí krácení pojistného plnění.
- Symbol 3PMSF (alpský štít s vločkou): Staré značení M+S (Mud & Snow) již v řadě evropských zemí (včetně např. Německa) legislativně nestačí. Pro jízdu v zimních podmínkách musí mít pneumatika certifikaci 3PMSF.
- Minimální hloubka dezénu (4 vs. 6 mm): Zatímco pro dodávky do celkové hmotnosti 3,5 tuny platí v zimním období v ČR zákonné minimum 4 mm, pro těžší užitkové vozy nad 3,5 tuny stanovuje zákon na hnací nápravě minimální hloubku 6 mm.
Těsnění dveří a posuvná kolejnice
Přimrzlé dveře jsou jednou z nejotravnějších zimních komplikací. Vlhkost zkondenzovaná na obvodovém těsnění přes noc promrzne a přilepí pryž ke skeletu karoserie. Hrubá síla při otevírání pak zpravidla končí roztrženým těsněním nebo ulomeným madlem.
Jak udržet boční i zadní nákladové vstupy průchozí po celou zimu?
- Ošetření pryžového těsnění: Těsnění nejprve omyjte vlažnou vodou se saponátem, důkladně osušte a aplikujte silikonový olej nebo tyčinku na bázi glycerinu. Vyhněte se univerzálnímu spreji WD-40. Obsažená rozpouštědla z dlouhodobého hlediska pryž vysušují a urychlují její degradaci.
- Posuvná kolejnice a pojezdy: Spodní vodicí kolejnice zachytává nečistoty, štěrk a posypovou sůl. Drážku nejprve mechanicky vyčistěte a odmastěte. Pro namazání dráhy použijte výhradně suché mazivo na bázi teflonu (PTFE). Na suchém filmu neulpívá prach a nevzniká brusná pasta, která ničí vodicí drážku i kolečka. Zapouzdřená ložiska samotných pojezdových vozíků ošetřete vodoodpudivou bílou lithiovou vazelínou.
- Co dělat při zamrznutí: Pokud dveře přesto přimrznou, netahejte za kliku. Místo toho zvenčí dlaněmi rovnoměrně zatlačte na rám po celém obvodu dveří. Tento pohyb prolomí krystalky ledu bez poškození těsnění.
- Nikdy nepoužívejte horkou vodu: Prudký teplotní šok může způsobit popraskání laku nebo roztříštění bočního skla. Horká voda navíc okamžitě zateče do zámků a lanovodů mechanismu, kde během několika minut znovu zamrzne a vyřadí zámek z provozu.
Organizace nákladu a nezbytná výbava
Pracovní dodávka slouží v zimě jako pojízdná dílna, sklad i kancelář. Zatímco na suchém asfaltu špatně upevněný náklad „pouze“ bouchá v zatáčkách, na namrzlé vozovce dokáže nekontrolovaný pohyb břemen destabilizovat celý vůz a způsobit smyk.
Jak udržet náklad i provozní vybavení v bezpečí?
Rozložení hmotnosti a trakce: Nejtěžší materiál a techniku ukládejte na podlahu do prostoru mezi nápravami a těsně k dělicí přepážce. U dodávek s pohonem předních kol (např. Ford Transit Custom) zabráníte odlehčení přední hnací nápravy. Náklad vždy fixujte certifikovanými ráčnovými popruhy (norma EN 12195-2) do kotevních ok. Samotná stěna přepážky není dimenzována na zadržení volně letícího břemene při nárazu.
Ochrana stavební chemie: Vodou ředitelné barvy, akrylátové tmely, montážní pěny a silikony po promrznutí nenávratně degradují a ztrácejí své vlastnosti. Přes noc je v dodávce nenechávejte; přes den je přepravujte v izolovaném termoboxu nebo přímo ve vytápěné kabině.
Co mít v zimě na palubě nad rámec zákona? Vedle povinné výbavy se vyplatí mít v nákladovém prostoru praktické pomocníky pro krizové situace:
- Teleskopický smeták nebo stěrka na střechu: Jízda s ledovým krunýřem na střeše vysoké dodávky je přímým porušením zákona (hrozí pokuta a při uvolnění ledu i fatální škoda na vozidlech za vámi).
- Sněhové řetězy odpovídajícího rozměru: Vyzkoušejte si jejich montáž na suchu nanečisto. V horských úsecích označených příkazovou značkou jsou povinné i pro lehká užitková vozidla.
- Lopatka a posypový materiál: Malá skládací lopata a kanystr či pytel s křemičitým pískem vyřeší situaci, kdy naložená dodávka uvázne na uježděném ledu na rampě.
- Kvalitní směs do ostřikovačů (−20 °C a méně): Mějte v úložném prostoru vždy rezervní kanystr.
- Nouzový balíček pro řidiče: Teplé pracovní rukavice, čelovka, deka a termoobal pro případ dlouhého čekání v koloně či asistence na neosvětlené silnici.
Předehřev u elektrických dodávek
Přechod na elektrický pohon dává komerční smysl, ale zima přináší specifickou výzvu: vlivem nízkých teplot a vysokých nároků na vytápění kabiny může reálný zimní dojezd elektromobilů výrazněji klesnout. Vozy E-Transit však disponujítechnologií, která tyto ztráty omezuje:
Předehřev (Pre-conditioning) ze sítě
Největší energetický nápor představuje zahřátí podchlazeného akumulátoru a promrzlé kabiny z minusových teplot na začátku dne. To řeší elektrické dodávky Ford možností předehřevu. Stačí udělat tyto kroky:
- Plánování odjezdu: Prostřednictvím aplikace Ford nebo systému SYNC 4 nastavíte plánovaný čas výjezdu.
- Nulový odběr z baterie: Pokud je vůz připojen k nabíječce, energie na temperování akumulátoru na provozních cca 15 °C i vytopení kabiny se čerpá přímo z rozvodné sítě.
- Výsledek: Ráno usedáte do vyhřátého vozu s rozmrazenými skly a 100 % kapacity baterie připravené výhradně pro jízdu, nikoliv pro vytápění.