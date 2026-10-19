Na Chodov se lidé vracejí. Nový projekt Leopold

Pražský Chodov potvrzuje, že kvalitní bydlení nemusí vznikat jen v nových čtvrtích. Díky zeleni, kompletní občanské vybavenosti a rychlému spojení do centra patří k vyhledávaným rezidenčním lokalitám. Dokládá to i zájem o nový projekt Leopold společnosti ENERGO-PRO Real Estate. Polovina ze 142 bytů již našla své majitele.
Pražské Jižní Město vznikalo před více než půl stoletím s ambicí nabídnout svým obyvatelům nejen bydlení, ale také školy, obchody, zdravotní péči, sportoviště a dostatek zeleně. To, co bylo tehdy moderním urbanistickým konceptem, se dnes ukazuje jako jedna z největších předností této lokality.
Chodov nabízí kombinaci, kterou je v Praze stále obtížnější najít. V blízkosti jsou školy, školky, zdravotnická zařízení, obchodní centrum Westfield Chodov i Hostivařský lesopark s přehradou. Metro umožňuje dostat se do centra přibližně za patnáct minut a nedaleko je také napojení na dálnici D1.
Místo, kam se lidé vracejí
Zajímavým trendem je návrat lidí, kteří na Jižním Městě sami vyrůstali. V rezidenčním projektu Leopold, který na pomezí Chodova a Hájů realizuje společnost ENERGO-PRO Real Estate, tvoří přibližně třetinu kupujících právě místní rodáci.
Po letech strávených v jiných částech Prahy se vracejí do známého prostředí, kde dnes chtějí vychovávat vlastní děti. Oceňují především dostupnost služeb, zeleně a veřejné dopravy. Zájem o nové bydlení potvrzují i prodeje – polovina bytů v projektu Leopold je již prodaná.
Moderní bydlení, které respektuje okolí
Projekt Leopold tvoří dvě výškově odlišné budovy se 142 byty. Nižší navazuje na okolní rodinné domy, vyšší respektuje charakter sídlištní zástavby.
V nabídce jsou byty od 1+kk až po prostorné rodinné dispozice 3+kk. Projekt klade důraz na energetickou úspornost, kvalitní materiály a komfort každodenního života. Součástí budou také obchodní prostory pro služby, podzemní garáže s přípravou pro dobíjení elektromobilů a sklepní kóje ke každému bytu.
Dokončení projektu je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2027.
Za projektem stojí silná česká skupina
Developerem je ENERGO-PRO Real Estate, realitní divize skupiny ENERGO-PRO, kterou vlastní Jaromír Tesař. ENERGO-PRO je největším českým investorem do vodních elektráren. V Bulharsku, Brazílii, Gruzii, Turecku a Španělsku jich provozuje celkem 54.
Realitní divize vznikla v roce 2022 a připravuje rezidenční projekty s celkovou kapacitou přibližně 3 500 bytů v Praze a Brně.