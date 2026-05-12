Pocit, že nestíháte? Odborníci mluví o „time scarcity“. Řešením není dělat víc, ale jinak

Autor: Metro.cz
  10:55
Den má pro každého stejných 24 hodin. Přesto roste počet lidí, kteří mají pocit, že nestíhají. Psychologové pro tento stav používají pojem time scarcity – subjektivní nedostatek času. Nejde přitom o to, kolik úkolů člověk skutečně zvládne. Rozhodující je, jak svůj čas prožívá. Jak na to?
Mnoho lidí si vytváří dlouhé seznamy úkolů, které ve výsledku generují jen stres. Mnohem efektivnější je pracovat s omezením. Vybrat si tři klíčové věci, které opravdu posunou váš den dopředu. | foto: Samsung

Technologie dnes hraje v našem dni zásadní roli.
„Produktivita sama o sobě nepřináší klid,“ shodují se odborníci na time management. I velmi výkonný den může večer skončit pocitem, že bylo možné zvládnout víc. Podle nich je klíčem změna přístupu – místo snahy stihnout maximum se soustředit na výběr toho podstatného.

Méně úkolů, větší efekt

Jedním z doporučovaných postupů je práce s omezením. Namísto dlouhých seznamů si stanovit tři klíčové úkoly, které skutečně posunou den dopředu. Tento princip pomáhá snížit tlak a zároveň zvýšit soustředění.

Co je time scarcity?

  • Pocit, že času je málo, i když den má pořád 24 hodin.
  • Time scarcity neznamená jen přeplněný kalendář. Je to hlavně pocit, že nestíháte, doháníte a pořád byste měli dělat víc. Může se objevit i po produktivním dni, kdy máte splněno téměř všechno. Klíčové proto není jen přidat výkon, ale změnit způsob, jak o čase přemýšlíte.

Podobně funguje práce v časových blocích, například metodou Pomodoro. Kratší úseky intenzivní práce střídají plánované pauzy. Výzkumy dlouhodobě ukazují, že časté přepínání mezi úkoly – typické pro multitasking – zvyšuje únavu a snižuje kvalitu výkonu.

Další změna spočívá v práci s energií. Každý má během dne období vyšší a nižší výkonnosti. Náročné úkoly dávají větší smysl ve chvílích nejvyšší koncentrace, rutinní činnosti lze přesunout na pomalejší části dne. Stejně zásadní jsou i pauzy – krátká procházka nebo chvíle bez obrazovky mohou obnovit soustředění efektivněji než další hodina práce.

Mnoho lidí si vytváří dlouhé seznamy úkolů, které ve výsledku generují jen stres. Mnohem efektivnější je pracovat s omezením. Vybrat si tři klíčové věci, které opravdu posunou váš den dopředu.

Roste také význam schopnosti říkat ne. Každé „ano“ totiž automaticky znamená méně prostoru pro jiné priority. Rozlišování mezi důležitým a pouze urgentním patří mezi klíčové dovednosti moderního pracovního dne.

Technologie jako pomocník, ne rušivý element

V debatě o zahlcení hrají významnou roli technologie. Často jsou vnímány jako zdroj rozptýlení, stále častěji se však mluví o tom, že při správném nastavení mohou naopak šetřit čas i mentální energii.

Moderní chytré telefony dnes využívají prvky umělé inteligence, které zjednodušují každodenní úkony – od vyhledávání informací až po práci s textem či obrazem. Například zařízení řady Samsung Galaxy A a Samsung Galaxy S integrují funkce, které reagují přímo na obsah na displeji a omezují nutnost přepínání mezi aplikacemi.

Jednou z nich je nástroj Circle to Search, jenž umožňuje rychlé dohledání objektu přímo z obrazovky jednoduchým označením. Situace, kdy uživatel vidí produkt, místo či outfit a chce o něm zjistit víc, tak odpadá zdlouhavé kopírování nebo přepisování dotazů.

Chytré funkce

Síla Galaxy A57 5G není v tom, že by za vás organizoval celý život. Je v tom, že zjednodušuje malé momenty, které se během dne opakují. Když něco vidíte, můžete to rovnou vyhledat. Když fotka není dokonalá, můžete ji rychle upravit. Když máte video, které je zbytečně dlouhé, telefon pomůže vybrat podstatné části. Právě v těchto drobnostech se ukazuje, jak můžou technologie vracet čas i pozornost zpátky uživateli.

Výrobci zároveň kladou důraz na výdrž baterie, rychlé nabíjení nebo bezpečnost dat – například prostřednictvím platformy Samsung Knox, která běží na pozadí bez nutnosti aktivního zásahu uživatele. Smyslem není přidávat další funkce, ale zjednodušit drobné kroky, které během dne spotřebovávají pozornost.

Méně řešit, víc prožívat

Podle odborníků se pocit nedostatku času nezmění tím, že do dne přidáme další úkoly. Zásadní je kombinace vědomého výběru priorit, práce s energií a prostředí, které umožňuje soustředění.

Den má stále 24 hodin. Rozdíl je v tom, kolik mentální kapacity zabírají drobná rozhodnutí a přerušení. Pokud se podaří část z nich omezit nebo automatizovat, zůstává více prostoru na to podstatné – ať už jde o práci, rodinu, nebo obyčejný klid.

Tři věci, které dnes opravdu stačí

Místo dlouhého seznamu zkuste jednoduchý filtr

Na začátku dne si položte otázku: Které tři věci dnes skutečně posunou můj den dopředu? Nejde o to zvládnout všechno. Jde o to vybrat to podstatné. Kratší seznam snižuje tlak, zlepšuje soustředění a pomáhá zakončit den s pocitem, že jste udělali dost.

Zkuste si napsat:

    1. Co je dnes opravdu důležité?
    2. Co může počkat?
    3. Co vůbec nemusím řešit?

