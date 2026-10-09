Příběh, který dodnes kráčí uličkami staré Prahy

Přestože od chvíle, kdy podle pověsti povstal z chladné hlíny, uplynula staletí, dodnes fascinuje návštěvníky Prahy. A literární stopa, kterou v metropoli zanechal, patří k těm nejvýraznějším.
Když slova dokážou oživit hlínu
Legenda o Golemovi vás zavede do křivolakých uliček pražského židovského ghetta na přelomu 16. a 17. století. Hlavní postavou je učený rabín Jehuda Löw ben Becalel, známý jako rabbi Löw nebo Maharal. Podle pověsti vytvořil z hlíny tvora, který měl chránit židovskou komunitu před nebezpečím.
Golem ožíval díky šému, svitku se svatými slovy, vloženému do úst. Dokud dostával od svého pána příkazy, plnil svědomitě všechny úkoly. Pomáhal v rodině rabbiho Löwa a za nocí hlídal pražské ghetto. Jenže každá legenda potřebuje dramatický zvrat. A tak rabi jednou před šábesem, židovským posvátným dnem odpočinku, zapomněl Golemovi svitek z úst vyjmout a odešel do synagogy. Golem pak, nemaje jinou práci, začal ničit vše, co mu stálo v cestě. Až když upozorněn sousedy přiběhl rabín z modlitebny a zbavil Golema navždy života. Nebo se tak aspoň domníval.
Golem ovšem znovu ožil, a to jako jedna z nejoblíbenějších a nejznámějších pověstí Prahy, která po staletí inspiruje spisovatele, básníky, výtvarníky i filmaře.
Literární hrdina, který nikdy nezmizel
Golem se stal jedním ze symbolů magické Prahy. Jeho přízračný stín opakovaně ožívá v české i světové tvorbě.
Nejslavnější literární podobu mu vtiskl rakouský spisovatel Gustav Meyrink v románu Golem, který patří ke klasice mysteriózní literatury. Zatím posledním literárním zpracováním golemovského motivu je pak napínavý román Tajemství všech tajemství od amerického spisovatele Dana Browna, který propojuje starou židovskou pověst o Golemovi s moderní vědou o lidském vědomí.
Každá generace si legendu vykládá trochu jinak, přesto si stále uchovává svou mystiku a přitažlivost. Právě proto je Golem ideálním průvodcem po literární Praze, kde se skutečnost přirozeně prolíná s pověstmi a kde lze za každým rohem objevit další příběh.
Vydejte se po stopách Golema
Vydejte se do Josefova a poznejte místa s legendou spojená: úzké uličky a historické domy, Staronovou synagogu, na jejíž půdu byl údajně Golem ukryt, nebo Starý židovský hřbitov, kde je pohřben věhlasný rabbi Löw. Jeho náhrobek patří k těm nejnavštěvovanějším. Zdobí jej symbol lva, ale poznáte ho také podle malých papírků a kamínků. Ty sem pokládají návštěvníci s vírou, že jim rabín napsaná přání vyplní.
Všechna místa společně vytváří jedinečnou atmosféru, která pomáhá představivosti pracovat naplno. Představte si, jak se po setmění dlažbou rozléhají těžké kroky tajemné bytosti a staňte se na chvíli součástí Golemova příběhu.
Pokud se o Golemovi a jeho legendě chcete dozvědět ještě víc, přidejte se na některou z komentovaných vycházek, během nichž můžete objevovat stopy Golema i jedinečnou atmosféru Židovského města.
Buďte i v literární Praze jako doma
Chcete objevit další pražské příběhy? Na webu vprazejakodoma.cz na vás čekají tipy na knihy spojené s Prahou, dále pozvánky na tematické komentované procházky s průvodci, díky nimž můžete poznávat město očima spisovatelů a objevovat místa, kolem nichž byste možná jinak prošli bez povšimnutí. Navíc zde najdete výběr básní, v nichž Praha zní, dýchá a žije, a objevit město tak, jak ho viděli, prožívali a prožívají básníci napříč staletími.
Rok 2026 je pro českou literaturu mimořádně významný také tím, že se Česká republika představí jako čestný host Frankfurtského knižního veletrhu, nejvýznamnější světové události svého druhu. Praha proto připomíná své literární bohatství nejen domácím čtenářům, ale i mezinárodnímu publiku