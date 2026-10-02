Senioři si užívají života díky Rentě z nemovitosti

Celý život pracovali a po šedesátce s hořkostí zjišťují, že jim důchod stačí jen na to nejnutnější. Bydlí ve svém domě nebo bytě, který má hodnotu několika milionů korun, ale přesto živoří. Není to paradox?
Ano, je. A proto vznikla Renta z nemovitosti. Senior si vezme půjčku, kterou nesplácí on, ale jeho dědicové. Podmínkou je, že vlastní nemovitost. Ta mu ale i po poskytnutí Renty pořád zůstává. Důchodce dál zůstává ve svém domě či bytě, ale jeho život se rázem mění. Může si koupit, po čem touží, nešetřit na jídle, užívat si. Nebo zrekonstruovat kuchyň, pořídit si nový nábytek, cestovat a věnovat se naplno koníčkům, což by se starobním důchodem prostě nešlo.
Senioři s chutí investují do svého zdraví, dopřávají si nadstandardní péči, dražší léky, jezdí do lázní, sportují. Dalším zase dělá radost, když mohou rozmazlovat svoje vnoučata. Díky Rentě z nemovitosti je podporují během studií nebo jim dají peníze na cestování, aby mladí poznávali svět. Vnoučata se seniory zažívají oboustranně krásné chvíle plné vděčnosti a lásky.
Nenechte svoji nemovitost zahálet, když díky ní můžete získat půjčku, kterou za života nesplácíte! Peníze dostanete buď všechny najednou, v podobě měsíčních plateb nebo jako kombinaci obojího. Je jen na vás, jak se rozhodnete. Tak se rozhodněte dobře, rychle a žijte naplno!
Výhody Renty z nemovitosti:
- Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
- Za života nemusíte nic splácet.
- Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
- Můžete žít důstojněji a život si více užívat.
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