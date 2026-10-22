Světla zhasla, party začala .. Signal afterparties by glo™

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Signal Festival afterparties by glo™ ovládly Holešovice. Byla to jízda

Signal Festival afterparties by glo™ ovládly Holešovice. Byla to jízda | foto: British American Tobacco s.r.o.

Signal Festival afterparties by glo™ ovládly Holešovice. Byla to jízda
Signal Festival afterparties by glo™ ovládly Holešovice. Byla to jízda
Signal Festival afterparties by glo™ ovládly Holešovice. Byla to jízda
Signal Festival afterparties by glo™ ovládly Holešovice. Byla to jízda
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Signal Festival Prahu rozsvítil, afterparties by glo™ ji rozezněly. Tři noci v legendárním SaSaZu, světová jména elektronické hudby a publikum, které se z ulic plných světla přesouvalo rovnou na taneční parket. Letošní Signal Festival tak dostal hudební nadstavbu, která mu jednoznačně sluší.

Praha se už po čtrnácté proměnila v galerii pod širým nebem. Signal Festival letos s mottem Dream On! Sny a vize nabídl 21 světelných instalací a poprvé vyrazil i mimo centrum, na novou dejvickou trasu. Jenže když se kolem půlnoci instalace zhasínaly, festival nekončil. Večer pokračoval v Holešovické tržnici.

Díky partnerství Signal Festivalu a značky glo™ vznikla jedinečná nadstavba festivalu: oficiální série Signal Festival afterparties presented by glo™. Tři večery v klubu SaSaZu propojily vizuální zážitky z instalací s hudebními zážitky světového formátu. Kdo si odpoledne a večer prošel Prahu ve světle, mohl noc dokončit pod pódiem, kde vystupovali SOHN, Two Lanes, Róisín Murphy a Röyksopp. Značka glo tak v rámci doprovodného programu festivalu vytvořila plnohodnotnou hudební sérii koncertů.

Tu zahájil páteční večer, který patřil elektronice s duší. Po rozehřátí s IM Cyber nastoupilo německé bratrské duo Two Lanes. Akustický klavír, analogové syntezátory a melodická elektronika – zvuk, který má na streamovacích platformách přes 300 milionů přehrání. Hlavní hvězdou večera byl britský producent, skladatel a zpěvák SOHN, spolupracovník Lany Del Rey, BANKS nebo Rhye. Jeho křehký hlas, klavírní motivy a minimalistická produkce vytvořily intimní atmosféru, jakou velký klubový sál zažije jen výjimečně. Noc pak až do druhé hodiny ranní uzavřel DJ set Josefa Sedloňe.

Sobotní noc patřila ikoně. Róisín Murphy přišla na pódium úderem jedenácté v doprovodu kapely a postupně provázela publikum všemi etapami své kariéry. Show nabrala obrátky se skladbou CooCool z alba Hit Parade, nejhlasitější reakce ale patřily starším písním z dob kultovního dua Moloko.

Irská zpěvačka střídala kostýmy z bohatého šatníku, objímala fanoušky v první řadě a okusovala okvětní lístky růží, které pak nechávala padat do davu. Večer zakončil dlouhý přídavek a po něm DJ set Pavla Bidla.

Hudebně našlapaný víkend uzavřel nedělní večer a s ním i největší zájem fanoušků. Parket rozpálil už DJ Lumiere, jehož elektrohouse set kolem desáté zaplnil sál. Pak přišla na řadu norská dvojice Röyksopp – Torbjørn Brundtland a Svein Berge, kteří spolu tvoří už od roku 1998. Duo zahrálo set postavený na taneční energii, kterou se podle reakcí podařilo předat nadšenému publiku.

Koncerty si nenechaly ujít ani čeští umělci. V publiku se během nich objevil třeba Milan Cais, frontman Tata Bojs a zároveň autor letošní signalové instalace Brána imaginace na Flemingově náměstí, nebo herec a režisér Jakub Kohák.

Synergické propojení vizuálního a hudebního umění letošního Signal Festivalu nastavilo laťku pro další ročníky hodně vysoko.

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