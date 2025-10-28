Již 29. ročník mezinárodního mezižánrového hudebního festivalu Prague Sounds představí zajímavé hudebníky. Zahájí ho osmadvacetiletá mexická písničkářka a skladatelka Silvana Estrada. Při své české premiéře nabídne v Rudolfinu různé podoby své tvorby – od intimních sólových písní až po aranže pro komorní orchestr, včetně části věnované mexickému Dni mrtvých, na který koncert v Rudolfinu připadá, s poctou legendárním mexickým zpěvačkám minulosti.
„Ke svým kouzlům na pódiu Silvana často nepotřebuje víc než hlas a kytaru, její jedinečný talent propojovat severoamerickou a latinskoamerickou hudbu rezonuje s posluchači napříč žánry. Odjakživa ji navíc fascinoval jazz a v jejím hlase tak slyšíme i vlivy jejích hrdinek Billie Holiday, Elly Fitzgerald, Chavely Vargas nebo Mercedes Sosy,“ zdůrazňuje ředitel festivalu Marek Vrabec.
Na kontě má navíc řadu spoluprací – například s Charliem Hunterem, Devendrou Banhartem či skupinou Snarky Puppy. Zároveň Silvana Estrada přijíždí do Prahy se svým novým albem Vendrán Suaves Lluvias, které vyšlo letos 17. října.
Elektronická pocta
Výrazná osobnost elektronické hudby a audiovizuální umělec Alva Noto spolu s kytaristou a producentem Fenneszem poprvé u nás uvedou v pondělí 3. listopadu v prostoru Archa+ poctu skladateli Ryuichimu Sakamotovi. Ten zemřel v roce 2023, byl ale inovátorem, ať už jako skladatel, nebo jako umělec elektronické hudby. Mezi nejvýznamnější z jeho spoluprací patří dlouholetá společná tvorba právě s Alvou Notem, například na filmu The Revenant nebo spolupráce s rakouským kytaristou a producentem Fenneszem. Nyní někdejšímu kolegovi oba tito umělci vzdají poctu projektem Continuum. „Navíc nebude chybět ani tým scénografů, světelných a zvukových designérů, kteří vytvoří pohlcující multimediální zážitek,“ dodává dramaturg festivalu Guy Borg.
Deset koncertů
Celkově festival Prague Sounds do 19. listopadu nabídne deset pozoruhodných koncertů. „I letos se držíme naší základní zásady, že poskytujeme bezprostřední, ryzí hudební zážitek, nablízko, v intimní atmosféře festivalových sálů pro soustředěné návštěvníky, a to bez ohledu na žánr. Myslíme si, že tento tradiční formát naplněný novým obsahem v době hromadných akcí s velkoplošnými obrazovkami nabývá na o to větší hodnotě,“ zdůrazňuje Marek Vrabec.
V Praze vystoupí také zpěvačka snoubící pákistánskou hudbu s jazzem Arooj Aftab a špičková jazzová zpěvačka Cécile McLorin Salvan. Poprvé do České republiky přijede americké perkusivní těleso Sō Percussion s průkopnickou skladatelkou a zpěvačkou Caroline Shaw. Působivou audiovizuální show přiveze také hudební experimentátor Oneohtrix Point Never. Kurt Wagner, frontman legendárních Lambchop, představí kapelní tvorbu v intimním pojetí – pouze za doprovodu pianisty Andrewa Brodera.