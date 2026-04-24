Praha čelí rekordnímu nárůstu počtu velkých tlakových lahví s rajským plynem ve směsném odpadu. Zatímco ostatní spalovny v České republice se s podobným druhem nebezpečného odpadu v černých popelnicích a kontejnerech setkávají jen zřídka, pro Prahu jde o výbušné téma, které dál přímo ohrožuje plynulost energetického zpracování odpadu.
Problém evropských metropolí
„Řešení je extrémně náročné. Jinde v tuzemsku se s lahvemi od rajského plynu ve směsném komunálním odpadu prakticky nesetkávají. Nejde ale jen o pražský fenomén, nýbrž o problematiku velkých evropských měst, kde bují obchod s párty plyny,“ uvádí generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.
Cenný kov
Exploze velkých tlakových lahví mají na technologie ZEVO Malešice devastační účinky. I když ne každý výbuch znamená okamžité odstavení kotle, otřesy drasticky snižují životnost vnitřních částí zařízení. „Nejvíce trpí roštnice a vyzdívky. Jen náklady na opravu vyzdívek se kvůli explozím zvýšily o vyšší jednotky milionů korun ročně. Výměna poškozených roštnic nás za poslední tři roky stála zhruba 12 milionů,“ vypočítává ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha.
Výbuchů přibývá. V letech 2023 a 2024 prošlo linkami spalovny průměrně 120 kusů tlakových lahví týdně, k závěru loňského roku jich bylo už cca 145 za týden. Pražské služby začaly testovat nové řešení, odolnější roštnice inovativního tvaru ze speciální slitiny. Výsledky jsou zatím optimistické. Pokud se novinka osvědčí, plánuje společnost osadit těmito odolnějšími prvky i zbývající spalovací linky.
Prevence začíná už na ulici
Kromě technických opatření sází Pražské služby i na důslednou kontrolu v ulicích. Městská firma oceňuje práci svých zaměstnanců, kteří se snaží odpadní nádoby kontrolovat. „Stejně tak děkujeme obyvatelům hlavního města. Právě díky jejich upozorněním se nám podařilo řadě nebezpečných situací předejít. Vyhráno však zdaleka nemáme,“ říká mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.