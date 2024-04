Akciová společnost PragoData se podílí na vývoji chytrých technologií měst pro společnost SPEL

“Firmu SPEL považuji za jednoho z nejvýznamnějších hráčů v zavádění automatických řešení municipalit a to především v oblasti parkování a bezpečnosti, ať už se jedná o parkování rezidentní, parkování na ulici nebo chytré autobusové zastávky, až po kamerové detekce obsazenosti. Naše spolupráce spočívá ve vývoji IT architektury, provozu a zabezpečení softwaru pro úspěšnou implementaci a evaluaci chytrých opatření,” uvedl vedoucí projektu a hlavní IT architekt vývojového týmu v České Lípě Radek Podešva.

O společnosti PragoData

PragoData je předním poskytovatelem řešení v oblasti vývoje, implementace a bezpečnosti informačních systémů. PragoData se stala důvěryhodným partnerem pro řadu klientů v soukromém i státním sektoru jako je například Škoda Auto, Ministerstvo obrany, ČVUT.

Společnost sídlí v Praze a divize pro vývoj softwaru v pobočce v České Lípě. PragoData zároveň vlastní dceřinnou společnost HAiDA spol. s r.o., která se věnuje podpoře zákazníků využívajících software GORDIC GINIS a sídlí v Novém Boru.

PragoData je držitelem nejvyšších standardů bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.