CATL a Beijing Hyundai podepisují strategickou dohodu o bateriích pro elektromobily

Jako společný podnik s již 21 let trvajícím intenzivním působením na čínském trhu prodala společnost Beijing Hyundai v Číně více než 12 milionů vozidel, což dokazuje její spolehlivé výrobní kapacity. Od navázání spolupráce se společností CATL v roce 2017 uvedla Beijing Hyundai na trh řadu populárních modelů, jejichž kumulativní prodeje přesáhly 200.000 kusů.

Na základě nové dohody by měla společnost Beijing Hyundai spustit vlnu více než 10 špičkových globálních modelů vybavených nejnovější bateriovou technologií CATL, včetně CTP (Cell to Pack, spojení článků přímo bateriového bloku) a NP. Společnost CATL využije své technologické přednosti, aby ve spolupráci s Beijing Hyundai vytvořila vysoce kvalitní produkty pro automobilový průmysl a podpořila obchodní růst společnosti Beijing Hyundai v Číně. Sdílené zaměření na vývoj produktů zaručuje oboustranně výhodný výsledek pro obě společnosti.

Společnost CATL navázala partnerství s Hyundai již před několika lety a stále jej posiluje. V říjnu 2021 společnosti CATL a Hyundai Mobis Co, Ltd. (MOBIS) podepsaly licenční a partnerskou dohodu v oblasti technologií, podle níž společnost CATL zavede a zpřístupní společnosti MOBIS svou technologii CTP (cell to pack) a rovněž podpoří společnost MOBIS při dodávkách souvisejících produktů CTP nejen v Jižní Koreji, ale i po celém světě.

