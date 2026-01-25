CATL a Nadace Ellen Macarthurové vytyčily v průlomové bílé knize směr pro cirkulární baterie do elektromobilů

Zpráva, která byla vypracována za přispění více než 30 předních organizací z ekosystému baterií pro elektromobily – včetně CATL, DHL, Volvo a JLR, spolu s výzkumnými institucemi a nevládními organizacemi – stanoví jasný, průmyslem podložený směr, jakým se musí baterie pro elektromobily navrhovat, používat, recyklovat a znovu začleňovat, aby se maximalizovala jejich hodnota a snížilo systémové riziko v celém hodnotovém řetězci.
Jako zakládající strategický partner Mise kritických minerálů od uvedené nadace společnost CATL úzce spolupracovala s nadací a dalšími subjekty v odvětví na převedení principů cirkulární ekonomiky do praktických, realizovatelných opatření založených na skutečných provozních zkušenostech. Tato cestovní mapa také podporuje globální závazek společnosti CATL v oblasti cirkulární energetiky, včetně jejího dlouhodobého cíle oddělit růst výroby baterií od těžby nových surovin.
Zdůrazňuje příležitosti, které může cirkulární systém baterií pro elektromobily přinést v oblasti životního prostředí, ekonomiky, produktů a širší tvorby hodnot. Díky tomu, že baterie a jejich kritické minerály zůstávají v používání po několik životních cyklů, snižuje se poptávka po nově těžených materiálech, klesají emise a podporuje se začlenění obnovitelných zdrojů energie. Zvyšuje se také ekonomická hodnota díky zlepšení materiálové účinnosti, snížení odpadu a provozních nákladů a vytvoření nových zdrojů příjmů. Zároveň posiluje odolnost dodavatelského řetězce a rovnoměrněji rozděluje ekonomické výhody mezi jednotlivé regiony, což ukazuje, že systémový cirkulární přístup přeměňuje případná rizika na strategické příležitosti vytvářející hodnotu.
Pět pozitivních aspektů pro zavedení cirkulárního systému baterií pro elektromobily
Bílá kniha vytipovala pět vzájemně provázaných opatření, která jsou nezbytná pro zachování vysoké hodnoty materiálů v bateriích a posílení odolnosti systému:
1. Navrhovat baterie s ohledem na cirkulární ekonomiku, nikoli na likvidaci
2. Přehodnotit servis baterií v rámci optimalizovaných systémů energetické mobility
3. Rozšířit cirkulární obchodní modely, které s bateriemi zacházejí jako s dlouhodobými aktivy
4. Budovat a spolufinancovat regionální cirkulární infrastrukturu
5. Umožnit cirkulární operační systém prostřednictvím dat, standardů a politiky
Opatření CATL již v praxi
CATL již tyto systémové postupy zavádí do praxe ve všech svých provozech. Oddělením baterie od vozidla spravuje CATL baterie jako centrálně spravovaná aktiva, čímž zvyšuje jejich využití, umožňuje plánovanou údržbu a zajišťuje předvídatelný výnos na konci životnosti. V současné době CATL provozuje více než 1000 výměnných stanic pro osobní vozidla a více než 300 pro užitková vozidla, které jsou podporovány rostoucím ekosystémem více než 100 partnerů.
Tato systémová integrace umožňuje vysoce kvalitní recyklaci ve velkém měřítku. Recyklační provozy CATL dosahují míry recyklace 99,6 % u niklu, kobaltu a manganu a 96,5 % u lithia, přičemž zpracovatelská kapacita se rozšiřuje na 270.000 tun ročně. Souběžně s tím společnost CATL aplikuje alternativní chemické látky, jako jsou sodík-iontové baterie, využívá široce dostupné materiály a snižuje emise uhlíku za kilowatthodinu až o 60 %, čímž posiluje cirkulární výkon v aplikacích mobility, výměny a skladování energie.
Společné rozšiřování
Na briefingu vedení nadace u CATL zdůraznil Jiang Li, místopředseda a tajemník představenstva CATL: „Tato zpráva představuje významný milník na globální cestě k cirkulární ekonomice baterií. Cirkulární bateriové systémy musí být nyní rozšířeny napříč regiony, odvětvími a aplikacemi – od elektromobilů po skladování energie – a přizpůsobeny různým tržním podmínkám."
„S rostoucí popularitou elektromobilů již není cirkulární ekonomika pro baterie a kritické minerály volitelnou možností – je nezbytná pro dostupnost, odolnost a dlouhodobý růst při současném snížení dopadů na životní prostředí a společnost," uvedl Wen-Yu Weng, výkonný ředitel pro kritické minerály v Nadaci Ellen MacArthurové. „Baterie pro elektromobily jsou strategickým aktivem a cirkulární přístupy jsou klíčové pro zachování jejich hodnoty a zajištění toho, aby se kritické minerály nikdy nestaly odpadem. Vítáme příspěvek společnosti CATL a těšíme se na další spolupráci, která pomůže rozšířit skutečně cirkulární bateriový systém a podpoří širší energetickou transformaci."
Pro společnost CATL je tato agenda přímým základem její cesty k uhlíkové neutralitě – navazuje na dosažení uhlíkové neutrality ve všech jejích závodech na výrobu baterií a na její cíl dosáhnout uhlíkové neutrality v celém hodnotovém řetězci do roku 2035.
Zveřejnění této zprávy představuje první milník v širší spolupráci mezi společností CATL a nadací, jejímž cílem je urychlit cirkulární ekonomiku v oblasti kritických minerálů. Další fáze se zaměří na zátěžové testování těchto přístupů v reálném prostředí, aby bylo možné pochopit, jak design, použití, prodloužení životnosti, sběr a recyklační cykly fungují společně ve větším měřítku.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2868584/GECC.jpg
