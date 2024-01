Centropol opět zatraktivňuje svou nabídku

Nejlevnější elektřina na trhu za 3 303 Kč bez DPH za MWh

Nejvýhodnější nabídka plynu za 1 359 Kč bez DPH za MWh následuje

Růst zákaznické základny

Centropol zahajuje nový rok uvedením série atraktivních produktů. Dalším v řadě je Fixně pro začátek online na 1,5 roku s aktuálně nejnižší cenou silové elektřiny od stabilního dodavatele za 3303 Kč bez DPH za MWh a stálým měsíčním platem 95 Kč bez DPH, který lze sjednat od pátku 19. ledna. Produkt stejného názvu na dodávku plynu s cenou 1359 Kč bez DPH za MWh následuje od středy 24. ledna. Počet zákazníků Centropolu meziročně opět vzrostl.

Centropol byl mezi prvními dodavateli, kteří počátkem roku 2023 zareagovali na vývoj cen energií na velkoobchodních trzích a začali své produkty zlevňovat. Úpravu ceníkových cen směrem dolů Centropol vloni ještě několikrát zopakoval a v této "tradici" pokračuje i letos.

"V Centropolu snižujeme ceny, kdykoli je to možné. Máme zájem na tom, aby spotřebitelé za energie platili méně. Nyní reagujeme na růst regulovaných plateb, které nemůžeme ovlivnit, snižováním ceny za silovou elektřinu, resp. za dodávku plynu pro nově přicházející klienty. Příznivá situace na energetickém trhu nám to umožňuje a chceme tak přispět ke zklidnění českého energetického trhu," uvádí marketingový ředitel a člen představenstva Jiří Matoušek.

Rozšíření počtu zákazníků

Spotřebitelé tuto snahu oceňují, jak dokládá nárůst počtu odběrných míst, která má Centropol v péči. Aktuálně je to téměř 302 tisíc, což představuje meziroční přírůstek na úrovni 6 procent, tedy přibližně 17 tisíc. Velkému zájmu se těší i nejnovější představený produkt s fixací ceny na 1,5 roku, který se stal na webu centropol.cz okamžitě po zveřejnění nejvíce sjednávaným produktem. Druhým v pořadí zůstává produkt s pevnou cenou na 1 rok následovaný fixací ceny na 2 roky.

"Velkoobchodní ceny energií zejména díky poklesu ceny emisní povolenky (k 22. 1. 2023 - 79 EUR/tunu CO 2 ; k 22. 1. 2024 - 62,4 EUR/tunu CO 2 ), která je klíčovou proměnnou celkové ceny elektřiny, dosáhly velmi zajímavých hodnot. Případný další pokles již není očekávaný a je tak vhodná doba pro fixaci ceny elektřiny. Období jednoho a půl roku vhodně doplňuje naši nabídku produktů s fixací ceny na jeden nebo dva roky. S naším novým produktem zajímavě ušetří i ti, kteří nyní platí za silovou elektřinu kolem 4 tisíc korun, jak ji v průměru prodávají největší dodavatelé. Pokud elektřinou vytápějí, může to být za osm měsíců roku 2024 i více než 7 tisíc," vysvětluje Matoušek.

Dalším krokem Centropolu je rozšíření nabídky na dodávku plynu o připravovaný produkt rovněž s názvem Fixně pro začátek online na 1,5 roku s cenou dodávky 1359 Kč bez DPH/MWh, který bude k dispozici už 24. ledna. Zájemci se mnohou těšit, že oproti nynějším průměrným cenám konkurentů i oni ušetří.

Současná situace na energetickém trhu povede u všech stabilních dodavatelů ke krátkodobému zvýraznění rozdílu mezi cenami pro stávající klienty, pro něž zodpovědní dodavatelé nakupují komoditu s předstihem, a pro nové zákazníky, kterým je pokles cen na velkoobchodním trhu k dispozici o něco dříve. Nový klient nízkou cenu čerpá průměrně za 3 až 5 měsíců, což je časový interval pro změnu dodavatele. Stávajícím klientům klesá cena postupně, tak jak stabilní dodavatel nakupuje další podíly jejich budoucí dodávky elektřiny a zemního plynu. Při růstu cen na velkoobchodních trzích je situace opačná.

Porovnání produktu na dodávku elektřiny Fixně pro začátek online na 1,5 roku vůči ukočenému zastropování a průměrné ceně běžné nyní v České republice

Zákazníci s produktem na dobu neurčitou, kteří vloni měli cenu silové elektřiny na úrovni vládního stropu, platí nyní za silovou elektřinu v průměru 4000 Kč bez DPH za MWh. Pro zjednodušení nezohledňujeme fixní plat (stálý měsíční plat) dodavateli, který je u produktu Fixně pro začátek online na 1,5 roku pod obvyklým průměrem trhu. Také distribuční poplatky se liší s ohledem na konkrétní distribuční území.

S produktem Centropolu Fixně pro začátek online na 1,5 roku s cenou silové elektřiny 3303 Kč bez DPH za MWh si zákazníci, kteří elektřinou vytápějí, sníží náklady oproti současné běžné ceně na trhu až o 11.298 Kč (za osm měsíců přibližně o 7,5 tisíce korun). Zákazníci, kteří používají elektřinu pro ohřev vody v bojleru mohou za rok ušetřit až 4971 Kč (za osm měsíců přibližně 3,3 tisíce korun). V praxi bude úspora vzhledem k nižším fixním měsíčním platům u Centropolu ještě výraznější.

CENTROPOL ENERGY, a.s. je český dodavatel energií s 21letou působností a silným finančním zázemím. Patří k nejrychleji rostoucím stabilním dodavatelům, v jeho péči je přes 300 tisíc odběrných míst z řad domácností, firem i veřejných institucí.

