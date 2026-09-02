Černožice objedete bezplatně po dálnici

Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: “Zároveň obnovíme přepad rybníka a opravíme opěrné zdi v celkové délce téměř 120 m. Dojde také k vybudování nové stezky včetně lávky pro pěší, jejímž investorem je Královéhradecký kraj.”
Stavbaři aktuálně pracují na přepadu rybníka a zároveň sanují opěrnou zeď.
Zdeněk Doležal, zástupce zhotovitele: “Probíhá armování přepadové hrany. Bednění se bude odlévat v pátek. Dole je podkladový beton pro vývařiště, kam poteče voda z přepadu. Na druhé straně probíhá sanace opěrné zdi pro rybník, kde se dělají zajišťovací betony a nahoru pak přijde římsa s odvodňovači.”
Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: “Jak můžete vidět, v tuto chvíli je komunikace úplně uzavřená, běžně tudy ale projede téměř 6200 vozidel. Bezplatná objízdná trasa je vedená po dálnici D11 od exitu 104 Smiřice po exit 108 Jaroměř-jih.”
Pokud práce půjdou podle plánu, nový most by měl být hotový na konci letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava