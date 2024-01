Český zemědělský holding ADW koupil Pekařství Makovec

PEKAŘSTVÍ MAKOVEC, založené 2006, provozuje výrobní závod v Rousínově a 10 prodejen v Brně a okolí. Za úspěchem u zákazníků stojí tradičně vyráběný chléb a kvalitní pečivo s vysokým podílem ruční práce. Firma je mnohonásobným držitelem oborových ocenění, nejvyhlášenějším produktem je Velatický chléb.

"Spojením s Pekařstvím Makovec rozšiřujeme naše výrobní kapacity i obchodní síť. Chceme využít synergických efektů s provozem Karlovy pekárny, kterou jsme převzali na začátku roku 2023," uvádí Miroslav Anděl, jeden z majitelů ADW. „Získáváme zákazníky vysoce ceněné pekařské výrobky. Právě na nový a atraktivní sortiment, který bude odpovídat vývoji nákupního chování, se chceme soustředit v roce 2024,“ doplňuje majitel.

Vize firmy stále zůstává. „ADW je zemědělský holding. Máme vlastní pole, obilí, sila a pekárny. Co v regionu vypěstujeme, to chceme co nejkratší cestou nabídnout v podobě poctivého výrobku až na stůl konečného spotřebitele,“ dodává druhý z majitelů, Aleš Vala.

O holdingu ADW

ADW je ryze český zemědělský holding se sídlem v Krahulově u Třebíče. Tvoří ho ADW AGRO, a.s., zaměřená na služby pro rostlinnou výrobu a zemědělské komodity, ADW FEED a.s., orientovaná na výrobu krmiv a poradenství ve výživě zvířat, Rolnická společnost Lesonice a Agro Mohelno, věnující se prvovýrobě a od 2023 Karlova Pekárna, s.r.o.

ADW obhospodařuje 6000 ha, provozuje sila o objemu 112 tis. tun, vyrábí 90 tis. tun krmiv ročně, chová 1000 kusů převážně mléčného skotu, provozuje 3 bioplynové stanice, 3 pekárenské provozy, výrobnu lahůdek, cukrářskou výrobu a farmářskou mlékárnu.

Má zhruba 640 zaměstnanců a roční obrat všech společností je 2,5 mld. Kč.