China Everything vydává video „Xiův závazek k oživení venkova“

Od nástupu do úřadu na konci roku 2012 Si často navštěvuje venkovské oblasti, setkává se se zemědělci na jejich polích i v jejich domácnostech. Pod jeho vedením Čína dosáhla významného pokroku při vymýcení extrémní chudoby a nyní směřuje k celkovému oživení venkova, což znamená novou etapu v historické transformaci země.
Po celou tuto cestu byla Siova láska k této zemi vášnivá a hluboká. Země se proměnila, roky se proměnily ve věky, ale jeho původní odhodlání zůstává neochvějné.
Zdroj: China Everything