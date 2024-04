Další kolo Sbírky potravin. Rohlík už spolu se zákazníky potravinovým bankám daroval zboží za 17 milionů

„Sbírka potravin je pro nás symbolem solidarity. Jsme neskutečně vděční našim zákazníkům za to, že výrazně pomáhají lidem v těžké životní situaci. A rádi bychom jim poděkovali za jejich štědrost. Je povzbuzující vidět, že se dokážeme spojit pro dobrou věc," komentuje Martin Beháň, generální ředitel společnosti Rohlik.cz. „Za celou dobu, co Rohlík pomáhá, jsme společně se zákazníky poslali do potravinových bank zboží v hodnotě sedmnácti milionů korun,” dodává a zároveň děkuje všem za jejich zapojení.

Na webových stránkách Rohlíku bude k dispozici 5 voucherů, které umožní zákazníkům vybrat si, jakým způsobem chtějí pomoci. Na výběr bude například potravinová pomoc, hygienické potřeby nebo balíčky pro miminka. Tímto inovativním přístupem se zákazníci zapojí do darování a potravinové banky si zároveň samy určí, jaký sortiment nejvíce potřebují. A vyberou si tu nejadekvátnější pomoc.

Pomoc zákazníků i Rohlíku

Rohlík i v letošním jarním kole Sbírky potravin přidá 20 % navíc k tomu, co darují sami zákazníci. Celkem už ve všech ročnících a kolech potravinových sbírek od roku 202 daroval 17 milionů korun, což je jasným důkazem rostoucího zájmu zákazníků Rohlíku pomáhat těm, kteří to momentálně nejvíce potřebují.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Je organizována Českou federací potravinových bank a klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu. Rohlík se do potravinové sbírky zapojuje pravidelně, na konci minulého roku navíc podpořil adventní výdejny potravinových bank a letos rovněž Primátorskou velikonoční sbírku potravin. Mimo to dlouhodobě podporuje rodiče samoživitele, děti bez domova, seniory v nouzi nebo hendikepované.

Zdroj: Rohlík.cz