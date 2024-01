Gorenje je oficiálním partnerem Women’s EHF EURO 2024. ME v házené mužů skončilo. Těšme se ale na ME házenkářek Women’s EHF EURO 2024

Praha 30. ledna 2024 (PROTEXT) - Mistrovství Evropy v házené mužů má vítěze - házenkáři Francie ve finálovém zápasu plném dramat porazili favorizované Dány. V souboji o třetí místo zvítězili obhájci titulu Švédové nad domácím Německem a zajistili si přímý postup na olympijské hry. EHF EURO 2024 mužů opět ukázalo, že házená je jedním z nejoblíbenějších sportů v Evropě. Pro společnost Gorenje bylo velkou ctí podílet se na této podívané a těší se na setkání s úžasnými házenkářkami a fantastickými fanoušky na EHF EURO 2024 žen.

Oslava sportu a fandění

Předáním medailí novým mistrům Evropy skončila ve vyprodané hale v Kolíně nad Rýnem 28. ledna 2024 jedna z nejvýznamnějších sportovních událostí na našem kontinentu. Německo podle očekávání uspořádalo vynikající soutěž, která přilákala obrovské množství fanoušků z celé Evropy. Rozhodnutí společnosti Gorenje podpořit tuto sportovní událost coby oficiální partner EHF EURO 2024 mužů se opět ukázalo jako skvělá příležitost, jak posílit pozitivní povědomí o značce na všech klíčových trzích v Evropě - o značce, která je synonymem špičkových velkých i malých domácích spotřebičů.

Na viděnou na EHF EURO 2024 žen

Od ženského EHF EURO 2024, které bude probíhat na sklonku roku 2024, můžeme rozhodně očekávat hodně. Turnaj hostí Rakousko, Maďarsko a Švýcarsko a poprvé se ho účastní 24 týmů. Společnost Gorenje se již těší na nové výzvy, neboť je poprvé oficiálním partnerem mistrovství Evropy žen. Mezitím nás na jaře čeká mnoho dalších házenkářských radostí. Fanoušci se mohou těšit na skvělé házenkářské zápasy Machineseeker Ligy mistrů EHF, kterou Gorenje rovněž podporuje jako dlouhodobý Premium Partner.

O sponzorství EHF EURO 2024 mužů

Gorenje je spojeno se špičkovou házenou již od roku 2017. Svůj závazek ke sportu, a to nejen k házené, významně posiluje jako člen skupiny Hisense Europe, jež je oficiálním partnerem mužského EHF EURO 2024. Před mužským EHF EURO 2024 bylo Gorenje sponzorem evropského šampionátu mužů také v letech 2018, 2020 a 2022. Angažovanost nyní rozšiřuje i na ženskou házenou, a to formou prvního sponzorství ženského EHF EURO 2024. Kromě toho Gorenje již oznámilo podporu házené žen a mužů EHF EURO v roce 2026.

O EHF EURO 2024 žen

EHF EURO 2024 žen se bude hrát v Rakousku, Maďarsku a Švýcarsku od 28. listopadu do 15. prosince. ME v házené žen se bude poprvé hrát za účasti 24 týmů a poprvé bude Švýcarsko hostit tuto prestižní akci pod záštitou Evropské házenkářské federace i pro ženskou házenou. V Basileji (Švýcarsko), Innsbrucku (Rakousko) a Debrecínu (Maďarsko) se budou hrát vždy dvě základní skupiny. Hlavní kolo se dvěma skupinami po šesti se bude hrát v Debrecíně a ve Vídni, přičemž rakouské hlavní město bude hostit závěrečný víkend.

O domácích spotřebičích Gorenje

Gorenje je významná evropská značka domácích spotřebičů s více než 70letou tradicí. Vývojem a výrobou moderních, kvalitních, spolehlivých a energeticky účinných domácích spotřebičů Gorenje řeší každodenní problémy a navrhuje pro ně jednoduchá řešení. Hlavním příslibem značky je "jednodušší život"; proto značka směřuje veškeré úsilí do vývoje intuitivních technologií, kterou může snadno používat každý. Stačí přitom pouhý dotyk - a ono SE TO udělá. Ať už jste perfekcionista, co chce mít vše pod kontrolou, nebo spíš intuitivní typ, který od spotřebičů očekává, že se postarají samy.

