Huawei spojil technologii a šperk. Jsou tu nová sluchátka FreeClip 2 S

Sluchátka, která se stávají součástí vašeho stylu
Od první generace FreeClip v roce 2023 Huawei ukazuje, že sluchátka nemusí být jen technologie, ale klidně i součást outfitu. Nové Huawei FreeClip 2 S v této tradici pokračují a působí ještě více luxusně a elegantně – s propracovanějším designem, lepšími materiály a celkově prémiovějším dojmem. Otevřená konstrukce nechává uši volné, takže pořád vnímáte okolí a sluchátka přitom působí spíš jako šperk než klasická technika. Kam se ale hodí? Kamkoliv, na cestování, sport i běžné nošení během dne.
Dostupná jsou ve dvou barvách – Deepsea Blue a Space Silver. Modrá varianta má jemné perleťové odlesky inspirované hlubokým mořem, oproti tomu stříbrná verze sází na čistý, minimalistický vzhled, který se hodí ke všemu.
Komfort, který vydrží celý den
Huawei FreeClip 2 S staví na C-bridge designu, který Huawei dál vylepšil. Nový Airy C-bridge kombinuje jemný silikon příjemný na dotek s kovovým vzhledem, takže sluchátka působí prémiově, ale zároveň jsou pohodlná i po hodinách nošení.
Každé sluchátko váží jen 5,1 gramu, takže o nich prakticky nevíte ani při delším používání. Drží stabilně při chůzi, cestování i sportu. Pomáhá tomu i tvarovaný Comfort Bean, který se přizpůsobí uchu a drží sluchátka na místě, takže je nemusíte pořád upravovat.
Každé otevření pouzdra jako malý rituál
Huawei si u této nové generace velmi pohrál i s pouzdrem. Nový Luminous Charging Case svým designem připomíná spíš šperkovnici než klasické pouzdro na sluchátka.
Díky technologii NCVM a stovkám výrobních kroků působí hladce, zaobleně a hraje světlem i odlesky. Oproti předchozí generaci je pouzdro navíc o 20 % prostornější, a díky tomu je manipulace se sluchátky o něco pohodlnější.
Zvuk, který se přizpůsobí vašemu prostředí
U sluchátek samozřejmě nemůže jít pouze o vzhled. O zvuk se stará duální měnič, který dodává výraznější basy, plnější zvuk a celkově lepší dynamiku. Chytré doladění má pak na starosti AI procesor NPU, který upravuje zvuk podle toho, kde zrovna jste – FreeClip 2 S hrají jinak doma, jinak v kanceláři a jinak třeba v MHD. Výsledkem je, že hudba zůstává srozumitelná a vyvážená i v rušnějším prostředí. Velký důraz Huawei klade i na hovory. Trojice mikrofonů a potlačení okolního hluku pomáhají, aby byl hlas čistý a srozumitelný i na ulici nebo v hlučnějším prostředí.
Chytré funkce pro každodenní používání
U Huawei produktů nikdy nebyla kompatibilita zařízení problém, proto je samozřejmostí, že nové FreeClip 2 S fungují bez problému se systémy iOS, Android i Windows. Sluchátka se nastavují přes aplikaci Huawei Audio Connect, kde si můžete doladit zvuk i ovládání podle sebe. Praktická je i automatická detekce levého a pravého sluchátka – prostě si je nasadíte a nemusíte řešit, které kam patří.
Výdrž baterie patří mezi důležité vlastnosti bezdrátových sluchátek. Huawei FreeClip 2 S nabízí až 9 hodin přehrávání na jedno sluchátko a s nabíjecím pouzdrem celkovou výdrž až 38 hodin.
Pokud spěcháte, rychlé nabití během 10 minut poskytne až 3 hodiny poslechu. Sluchátka navíc podporují bezdrátové nabíjení a nově také nabíjení pomocí nabíječky pro hodinky Huawei. Díky odolnosti IP57 jsou sluchátka připravena i na běžný pohyb, sport nebo každodenní používání.
Dostupnost a cena
Huawei FreeClip 2 S jsou dostupná na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejců Alza a Datart od 5999 Kč. V rámci uvedení produktu na trh je navíc možné využít speciální nabídku a do 23. 8. získat Huawei FreeClip 2 S s 10% slevou.
Zdroj: Huawei