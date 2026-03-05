Huawei uspořádala čtvrtý ročník fóra o rozvoji digitální ekonomiky. Od vize k hodnotě pro inteligentní budoucnost

David Wang, výkonný ředitel představenstva společnosti Huawei, zahájil akci sdílením nejnovějších myšlenek a postupů týkajících se klíčových témat, jako je politika, infrastruktura a talenty, a to v duchu hlavního tématu akce – Od vize k hodnotě pro inteligentní budoucnost.
V současné době zaznamenává umělá inteligence na celém světě explozivní růst a do popředí zájmu se dostávají takzvaní AI agenti. Kromě toho se zrychluje zavádění fyzické AI. Podle společnosti IDC přispěje AI do roku 2030 globální ekonomice částkou 22,3 bilionu dolarů. To je silný ukazatel toho, že digitální ekonomika již není jen o „konektivitě a datech". Spíše se nyní jedná o „AI a rozhodování". AI přetváří globální ekonomické prostředí a restrukturalizuje hodnotové řetězce.
Na základě rozsáhlých zkušeností společnosti Huawei v oblasti digitální ekonomiky Wang vyzdvihl tři klíčové oblasti, na které se musí svět zaměřit, aby dosáhl kvalitního rozvoje globální digitální ekonomiky. Za prvé, svět potřebuje příznivou průmyslovou politiku, která bude plně podporovat digitální ekonomiku a budou hnací silou hlubokého a souběžného rozvoje digitální a reálné ekonomiky. Za druhé, pokud má digitální ekonomika prosperovat, svět potřebuje infrastrukturu orientovanou na budoucnost. Taková infrastruktura položí pevné základy pro rozsáhlé uplatnění digitálních technologií a digitální transformaci napříč odvětvími. Zatřetí, svět potřebuje vícevrstvý a udržitelný ekosystém talentů, který představuje zásadní strategický pilíř dlouhodobě udržitelného rozvoje digitální ekonomiky.
Na závěr svého projevu Wang uvedl: "Doba AI je tady. A společnost Huawei bude i nadále spolupracovat se všemi partnery na rozvoji inteligentních odvětví a na budování pevného základu pro inteligentní svět. Společně proměňme vizi v hodnotu a utvářejme naši inteligentní budoucnost."
V rámci hlavních vystoupení se účastníci akce zaměřili na budoucí výstavbu digitální infrastruktury.
Joyce Liuová, ředitelka oddělení marketingových operací ICT společnosti Huawei, zdůraznila, že digitální infrastruktura je v éře umělé inteligence základním kamenem rozvoje průmyslu. Je proto nutné, aby výstavba infrastruktury byla pokročilá na všech frontách, včetně sítí, energie a výpočetního výkonu. Takové úsilí vyžaduje, aby průmyslové subjekty co nejdříve vytvořily síťová připojení s nízkou latencí na úrovni milisekund, a tím zabránily tomu, aby rozvoji AI bránily izolované datové systémy. Je také nutné rychleji budovat ekologická datová centra, která umožní růst výpočetního výkonu a současně sníží emise uhlíku.
Profesor Rong Ke, ředitel Institutu ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Čching-chua, ve svém projevu zdůraznil, že data jsou ve věku umělé inteligence klíčovým výrobním faktorem. Pouze zdokonalením digitální infrastruktury v celém procesu generování, přenosu, ukládání a aplikace dat může svět plně využít hodnotu dat.
Fórum dospělo k zásadní shodě v klíčových otázkách rozvoje digitální ekonomiky: Země se nacházejí v různých fázích rozvoje digitální ekonomiky a potřebují proto formulovat strategie rozvoje umělé inteligence a způsoby jejich implementace, které odpovídají jejich vlastním podmínkám, aby mohly účinně podporovat inteligentní transformaci.
Od svého založení v roce 2023 se Fórum pro rozvoj digitální ekonomiky společnosti Huawei postupně vyvinulo ve špičkovou komunikační platformu založenou na inovacích a spolupráci, která podporuje společný globální úspěch.
Veletrh MWC Barcelona 2026 se bude konat od 2. do 5. března ve španělské Barceloně. Během této akce představí společnost Huawei své nejnovější produkty a řešení na stánku 1H50 v hale Fira Gran Via 1. Další informace naleznete na stránkách https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/
