Jak bezpečně cestovat s dítětem? Podívejte se, jestli na něco nezapomínáte

Dítě do hmotnosti třiceti šesti kilogramů a výšky do 150 centimetrů musí sedět v autosedačce. Pokud je jeden z rozměrů překročen a dítě je buď těžší nebo vyšší, tak už do sedačky nemusí.

Roman Budský, dopravní expert, Platforma VIZE 0: “Ty nejmenší děti se posadí do těch těch vajíček, do těch kolíbek takových. Čili tam vlastně to dítě to má tu výhodu, že je perfektně chráněno i ze stran. Dětskou sedačku pro ty nejmenší usazujeme tak, aby to dítě sedělo vlastně zády ve směru jízdy. Má to tu výhodu, že když dojde k prudkému brzdění nebo ke kolizi, tak to dítě se celou plochou zad a hlavou opře o opěrku té sedačky. Ono totiž u těch malých dětí je významný nepoměr mezi velikostí a hmotností hlavičky a zbytku těla. Ta hlavička může být až čtvrtina celkové hmotnosti. A ten slabý krk by to neudržela. Může dojít ke zlomení vazu nebo k vážnému poškození krční páteře jenom proto, že jsme třeba prudce brzdili.”

Při umístění sedačky vpředu je ale nutné vypnout airbagy. Nezapomeňte na to.

Roman Budský, dopravní expert, Platforma VIZE 0: “Dítě, které nejede v dětské sedačce, tak u něho je až sedminásobně větší riziko, že zemře při dopravní nehodě. A už kolize v 15ti kilometrech hodně může být pro dítě, které není v sedačce, smrtelná. Takže opravdu není vlastně žádná dostatečně krátká vzdálenost na to, aby se během té cesty nemohlo něco vážného stát.”

Samostatnou kapitolou je nákup autosedačky. Nezapomeňte ji vybírat vždy s dítětem.

Roman Budský, dopravní expert, Platforma VIZE 0: “Jednak s dítětem a jednak musíme mít jistotu, že s ní bude jednoduchá manipulace u toho našeho auta, že tam máme třeba isofix, které opravdu k té sedačce pasují, že s tím nebudou problémy. Je dobré přijet s autem s dítětem. Každý slušný prodavač řekne pojďte, zkusíme to ve vašem autě a posadíme tam toho vašeho malého. Jestli to bude to ono pravý ořechové, určitě se tahle ta investice vyplatí.”

policista Horymír: “Jídlo a pití pro děti v autě je jako dát jim volant. Nikdy nevíte, co se stane. Jedno zaskočené sousto a místo toho, abyste sledovali silnici, řešíte malou krizi na zadním sedadle. Svačte na parkovišti, ne na dálnici.”

Roman Budský, dopravní expert, Platforma VIZE 0: “Když jedeme trošku delší trasu, tak dítě musí sedět pohodlně. Když ho tam dáme v nějaké bundičce a oblečení, tak za chvilku mu začne být horko, začne se kroutit, začne být nervózní, začne brečet, což tomu dítěti teda rozhodně radost nedělá, ale nervózní je i řidič. A když se nám něco nezdá, dítě se kroutí, kňourá. Tak zastavme někde u čerpací stanice na parkovišti a pojďme to tam dozadu vyřešit. Třeba sedí nepohodlně nebo se mu zablokovala bundička. Prostě vyřešíme to v klidu. Ty tři minuty zdržení jsou rozhodně lepší než nějaká vážná dopravní nehoda.”