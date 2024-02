Jak na energeticky úsporný domov, zelenou střechu či dřevostavbu poradí veletrhy FOR PASIV a FOR WOOD

Praha 6. února 2024 (PROTEXT) - Veletržní souběh FOR PASIV a FOR WOOD je tradičním místem, kde se v jednom termínu sejde nejkomplexnější množství produktů, novinek a odborníků z odvětví energeticky úsporného bydlení. Ve dnech 15. až 17. února v PVA EXPO PRAHA návštěvníci například zjistí, kdy se vyplatí fotovoltaika, jak stavět či rekonstruovat úsporný dům, co dokáží zelené střechy i kvalitní okna nebo jaké trendy přinášejí dřevostavby.

V Letňanech budou zastoupena všechna odvětví související s energeticky úsporným bydlením, ať už se jedná o stavbu či rekonstrukci. Nebudou chybět fotovoltaické systémy, technologie větrání i klimatických modulů, dřevostavby, rekuperační jednotky, tepelná čerpadla, moderní stavební materiály, okna a stínění a mnoho dalšího. „Kromě nejnovějších technologií však veletržní souběh umožní také setkání s profesionály a bezplatné konzultace přímo na veletrhu v Poradenském centru. Mnoho dalších zásadních informací přinese i doprovodný program, a to jak pro profesionály, tak pro širokou veřejnost,“ řekla ředitelka veletržního souběhu Kateřina Maštalířová. Poutavé expozice v Letňanech postaví nejvýznamnější tuzemské i zahraniční firmy, nebudou mezi nimi chybět například Internorm, Heluz, Atrea, Elektrodesign, AL Pergoly, Ciur, Novatop, Nema, RD Rýmařov, Dřevostavby Biskup a mnoho dalších. Zelené střechy i dotace Už první den veletrhů 15. února nabídne řadu zajímavých přednášek, například v 11:00 od Asociace dodavatelů montovaných domů, která poradí, jak se zorientovat na trhu dřevostaveb. Od 12:30 bude možné zúčastnit se přednášky Úsporný dům jako cesta k nezávislosti od Centra pasivního domu. Dotace a energetická opatření pro rodinné domy 2024, to bude téma, o němž budou hovořit profesionálové ze společnosti G SERVIS CZ od 14:30. Koho zajímá téma vzduchotěsnosti v novostavbách i rekonstrukcích budov, neměl by si nechat ujít čtvrteční přednášku odborníka Stanislava Palečka od 14 hodin. Také pátek 16. února přinese hned několik zajímavých přednášek a workshopů s odborníky z oblasti nízkoenergetických staveb. Například o současném trendu – zelených střechách – přednesou odborníci ze Svazu zakládání a údržby zeleně od 12:00. Kdo hledá inspiraci pro realizaci a provoz rodinného domu, přijde si na své během prezentace případové studie referenčního rodinného domu od Jiřího Bednarského ze Saint-Gobain Construction Products CZ od 10:30. Odborníci ze společností ARCHCON atelier a Dřevostavby Biskup sdělí zájemcům zajímavé informace během přednášky s názvem Dům v elementu vody – od studie po uživatelské zkušenosti, která začne v 17 hodin. Také poslední den veletrhů sobota 17. února přinese mnoho zajímavých setkání, třeba s odborníky ze Státního fondu životního prostředí ČR, kteří ve 14:15 poradí, jak na úsporné bydlení. Komplexní renovace rodinného domu bude tématem přednášky firmy ASTING CZ PASIVNÍ DOMY od 10:20. Principy a výhody systému předsazené montáže oken a dveří Triotherm+ budou prezentovat profesionálové ze společnosti Meesenburg od 11:10. Podrobný program veletržního souběhu FOR PASIV a FOR WOOD najdete ZDE. Veletržní souběh obohatí také akce STŘECHY-SOLAR-ŘEMESLO, která je největší akcí v oboru střech v České republice a střední Evropě s tradiční účastí nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů. Více na www.forpasiv.cz a www.for-wood.cz.