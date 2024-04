Jarní Palladium Shopping Weekend se koná 12. – 14. 4. 2024

Od pátku 12. do neděle 14. dubna mohou zákazníci nakoupit ve slevách ve více než třech desítkách prodejen, získat od Palladia za své nákupy drobné dárky nebo si užít hudební program. Ve stejném termínu navíc ve více než dvaceti obchodech v Palladiu zákazníci mohou nakoupit se slevami v rámci Marianne Days.

Dárky

Stylová nákupní taška, kosmetická etue nebo designové triko „NADOTEK“ se mohou stát dárkem pro každého nakupujícího v Palladiu oproti předložení účtenky za nákup uskutečněný v prodejnách v Palladiu během Palladium Shopping Weekendu. Dárky budou vydávány u hostesky od 9 do 21 h na Infokiosku v přízemí nákupního centra. Podrobný přehled slev a dárků a pravidel pro jejich získání jsou k dispozici na webu https://www.palladiumpraha.cz/skvele-nakupy-to-je-palladium-shopping-weekend-12-14-4/ .

Hudební program a zábava

Kromě výhodných nákupů a dárků se návštěvníci Palladia mohou těšit na živou hudbu v přízemí u Infokiosku. V Palladiu vystoupí saxofoniska Veronika Sax

pátek 12. 4., 14–16 h

sobota 13. 4., 12–14 h

neděle 14. 4., 11–13 h

Na památku si pak všichni návštěvníci mohou pořídit stylové jarní selfie v našem Instapointu.

V patře +2 (vedle fitness centra) mohou zákazníci po svých nákupech navštívit unikátní výstavu „Tajemná Indonésie“ Výstava je otevřena denně od 12 do 19 hodin. Můžete v ní objevit tajemství Nové Guineje, Indonésie, Pacifiku i Šalamounových ostrovů. Výstava, to nejsou jen fotografie z cest, ale návštěvníci zde naleznou unikátní obrovské rituální totemy bisj, štíty, iniciační masky, oštěpy, luky a šípy, kamenné rituální sekery a kostěné nože, čelenky a zdobení. Nechybí ani stavby domorodých chýší, mumie či domorodá loď. Výstava prezentuje materiály největších cestovatelů, jako jsou Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund, Miloslav Stingl a Rudolf Švaříček.

Novinky

Palladium představuje bohaté možnosti k nakupování v téměř 200 obchodech, kavárnách a restauracích. Mezi nově otevřené obchody patří například prodejny značek Catches či Columbia, stánky Mavue a Steel Evolution, hranaté donuty ve stánku The box donut nebo libanonská restaurace „Hummus & Grill“. V nově rekonstruovaných prostorách přivítají zákazníky značky Baťa, The North Face, Vans a Svět her Albi.

Oblíbenost nákupního centra Palladium potvrdila i odborná porota již podruhé udělením prestižního ocenění Superbrands 2024. Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Zisk tohoto ocenění je důkazem, že Palladium patří k nejoblíbenějším zastávkám návštěvníků Prahy i Pražanů směřujících do centra za prací, studie nebo schůzkami. Zároveň se jedná o potvrzení, že se tradiční nakupování v kamenných obchodech i nadále těší velké důvěře zákazníků.

Nákupní centrum Palladium je otevřeno sedm dní v týdnu, po celý rok včetně svátků.

Do Palladia se každý dostane suchou nohou metrem ze stanice metra linky B Náměstí Republiky, tramvají anebo lze pohodlně zaparkovat v podzemní garáži se 700 prostornými místy.

Palladium na náměstí Republiky v Praze je oblíbeným místem nákupů a setkávání. Součástí komplexu je 170 obchodů, 30 restaurací, prvotřídní kanceláře a garáže s kapacitou pro veřejnost 700 míst.

