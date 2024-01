Karlovy Vary opraví Lázeňský most, pro auta se stává nebezpečný

Jan Kopál, mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary: „Ten současný je z roku 67 a bohužel jeho technický stav té spodní stavby už je na stupni pět, což je předposlední ještě provozovatelný stupeň. Proto se město rozhodlo, že ho letos opraví. Na tu opravu máme v rozpočtu 45 milionů korun. Samozřejmě konečná cena potom vzejde ze soutěže. Tu chceme provést zhruba na jaře letošního roku tak, abychom během léta mohli schválit vítězného dodavatele a na podzim začít tu zakázku realizovat.“

Petr Bursík (SPOLU), člen Rady města Karlovy Vary: „My předpokládáme, že vlastně ke snesení té stávající mostní konstrukce by došlo na podzim letošního roku. Budeme se snažit udělat to co nejrychleji. To znamená tam, aby začátkem léta, aby mostní konstrukce byla hotová a v rámci toho samozřejmě dojde k určitému omezení. Ale to omezení ještě budeme řešit, protože se teprve připravuje projektová dokumentace pro stavební povolení a v rámci této dokumentace se bude řešit takzvaný dopravní inženýrský opatření, které bude řešit i jednak chodce, ale ty jsou řešený jako lávkami a potom samozřejmě městskou hromadnou dopravu. Tu musíme teprve s Dopravním podnikem Karlovy Vary řešit.“

Jan Kopál, mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary: „Tento most poměrně dopravně využívaný a vytížený je důležitý, protože přes něj jezdí například i linka městské hromadné dopravy číslo jedna a jinak je používán bohatě pro zásobování a obsluhu toho území, takže samozřejmě očekáváme, jaký bude harmonogram prací, tak jaká budou udělena ta dopravní opatření, jaké budou uzavírky, případně jakým směrem bude ta doprava vedena v tom okolí. To se stanoví vlastně také až při zadávání té stavby.“

Už teď je ale jasné, že pro zásobování a hromadnou dopravu to představuje značné komplikace. Chodci mohou využívat lávky, kterých je tady dostatek.