Katarská iniciativa Roky kultury oznámila partnerské země až do roku 2030

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  10:09
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Dauhá (Katar) 25. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V následujících letech se partnery Roků kultury stanou Itálie, Nizozemsko, Švýcarsko, Portugalsko a Španělsko.

Iniciativa Roky kultury dnes oznámila jména katarských kulturních partnerů až do roku 2030. V návaznosti na již dříve oznámená partnerství s Egyptem a Řeckem pro rok 2027 se budou nadcházející ročníky Roků kultury slavit společně s Itálií (v roce 2028), Nizozemskem a Švýcarskem (v roce 2029) a Portugalskem a Španělskem (v roce 2030).

Její Excelence šejka Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, předsedkyně iniciativy Roky kultury, uvedla: „Iniciativa Roky kultury, jejíž patnáctý ročník aktuálně začíná, i nadále posiluje přátelské vazby mezi Katarem a zeměmi po celém světě prostřednictvím smysluplné kulturní výměny. Zároveň podporuje kreativní odvětví naší země i její sociální a ekonomický rozvoj. Na základě pevných partnerství, která jsme navázali, se těšíme na novou kapitolu, která Kataru umožní navázat dialog se zeměmi v oblasti Středomoří a Evropy, s nimiž nás spojuje společná historie výměn, kreativity a diplomacie."

Iniciativa Roky kultury započala v roce 2012. Přispívá k hlubšímu porozumění a budování trvalých vztahů mezi Katarem a ostatními národy prostřednictvím umění, kulturního dědictví, gastronomie, hudby, sportu, vzdělávání a hospodářských vazeb. Tato iniciativa odráží přesvědčení Kataru, že kulturní spolupráce podporuje dialog, posiluje mezinárodní vazby a buduje vzájemný respekt přesahující hranice.

V návaznosti na model dvojice partnerských zemí z posledních dvou let – Argentiny a Chile (v roce 2025) a Kanady a Mexika (v roce 2026) – bude partnerství s Egyptem a Řeckem v roce 2027 zkoumat vazby Kataru se dvěma zeměmi, jejichž kulturní dědictví i nadále ovlivňuje dynamickou kreativní scénu současnosti. Program vytvoří nové příležitosti pro výměnu v oblasti literatury, umění, designu, hudby, kulturního dědictví a dalších tvůrčích oborů. Program započne účastí Kataru jakožto čestného hosta na Mezinárodním knižním veletrhu v Káhiře v lednu 2027.

V roce 2028 bude partnerství mezi Katarem a Itálií navazovat na dlouholeté kulturní vazby v oblastech archeologie, módy, designu a ochrany kulturního dědictví. Rok partnerství se bude časově shodovat se slavnostním otevřením stálého národního pavilonu Kataru v historickém areálu Giardini della Biennale v Benátkách, jehož autorkou je architektka Lina Ghotmeh. Jedná se o první nový stálý pavilon v areálu Giardini za posledních 30 let a teprve třetí takový pavilon za posledních 50 let.

Rok 2029 přinese partnerství s Nizozemskem a Švýcarskem, zeměmi známými svým celosvětovým prvenstvím v oblasti inovací, diplomacie, designu, humanitární činnosti a udržitelnosti.

V roce 2030 bude iniciativa Roky kultury spolupracovat s Portugalskem a Španělskem a naváže tak na svou tradici kulturní výměny s hostitelskými zeměmi Mistrovství světa ve fotbale.

V průběhu každého Roku kultury Katar úzce spolupracuje s kulturními institucemi, velvyslanectvími, umělci a pedagogy. Připravuje pestrý program plný výstav, festivalů, veletrhů, rezidenčních pobytů, akademických výměn a veřejných akcí po celém Kataru i v partnerských zemích. Příprava programu často začíná již v období před oficiálním zahájením roku a pokračuje i dlouho poté, čímž vznikají trvalá partnerství mezi institucemi, profesní sítě a mezilidské vazby.

Více informací naleznete na stránce www.yearsofculture.qa či na profilech iniciativy @yearsofculture na sociálních sítích.

Kde můžete iniciativu najít:

Roky kultury/Years of Culture

Webové stránky: yearsofculture.qa

X: @YearsofCulture | Instagram: @YearsofCulture | Facebook: @YearsofCulture

 

Kontakt pro média: Anya Kotova, akotova@qm.org.qa

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59789.

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