Každodenní šampioni pomáhají malým sportovcům ve finanční nouzi

Autor:
  13:39
Praha 7. ledna 2026 (PROTEXT) - Olympijská sezóna je v plném proudu a s ní také dobročinná akce na podporu mladých sportovců – Každodenní šampioni. Během měsíců ledna a února věnuje společnost Procter & Gamble ve spolupráci s partnerskými řetězci část tržeb České olympijské nadaci. Ta peníze následně předá dětem z finančně znevýhodněných prostředí. Mladí sportovci si tak budou moci pořídit sportovní vybavení či zaplatit členské příspěvky, a nepřijít tak o všechny benefity, které sport do života přináší. Tváří kampaně je český hokejový brankář Lukáš Dostál. Akci podpoří také čtyřdenní návštěva robotického brankáře v pražském obchodním centru Westfield Chodov.

Letošní iniciativa je jednou z dosud nejrozsáhlejších charitativních kampaní společnosti Procter & Gamble v České republice. Finanční příspěvky na účet nadace (a následně na účty finančně znevýhodněných dětí) budou proudit prakticky ze všech maloobchodních sítí v zemi. Do kampaně se zapojily řetězce Alza.cz, Billa, Datart, Dr. Max, Globus, NaZuby, Notino, Pilulka, Planeo, Rohlík, Rossmann, Teta a Tesco. Tudíž každý, kdo v období od 1. ledna do 28. února 2026 zakoupí produkty Ariel, Lenor, Gillette, Jar, Pampers, Always, Pantene, H&S, Old Spice, Oral B, Braun nebo jakýkoli jiný produkt P&G ve zmíněných obchodech, pomůže dětem pokračovat ve sportu i přes finanční potíže.

Podporujeme olympioniky a paralympioniky už více než patnáct let. Inspirací nám jsou obdivuhodné výkony českých sportovců, ale nejen ty na olympijských hrách. Věříme totiž, že skuteční šampioni se rodí každý den – díky odhodlání, disciplíně a poctivému tréninku. Prostřednictvím kampaně Každodenní šampioni chceme podpořit příští generaci sportovců. Pomůžeme dětem zůstat u sportu a poskytneme jim možnost trénovat, jezdit na soustředění a nakupovat sportovní vybavení, které by si jinak nemohly dovolit,“ uvedla Elena Lifanteva, marketingová manažerka Procter & Gamble.

Peníze na trénink, pomůcky i soustředění

Společnost Procter & Gamble dlouhodobě spolupracuje s Českým olympijským výborem a Českou olympijskou nadací, prostřednictvím které podporuje sportování dětí ze znevýhodněného prostředí. „Díky této spolupráci mohly už stovky dětí pokračovat ve sportu, a nepřišly tak o nic, co sport do života přináší. Od založení naší nadace, tedy od 12. prosince 2012, jsme za 13 let působení podpořili téměř 4800 dětí, mezi které jsme rozdělili více než 27 milionů korun,“ uvedla Veronika Opršalová, ředitelka České olympijské nadace, a dodala: „Krásným příkladem je příběh české hokejistky Natálky Mlýnkové. Té v patnácti letech hrozilo, že kvůli finančním problémům nebude moci dále sportovat. I díky podpoře České olympijské nadace nakonec u hokeje zůstala a následně se probojovala až na Olympijské hry do Pekingu.“

Hlavním ambasadorem letošní charitativní akce je český hokejový brankář Lukáš Dostál. „Sport mi v dětství přinesl fakt hodně - měl jsem kamarády v týmu, dodával mi sílu a zvedal sebevědomí. Některé děti ale musí kvůli nedostatku financí se sportem skončit a o tohle všechno přijdou! Tomu teď všichni společně můžeme pomoct zabránit,“ vybízí Lukáš Dostál.

Robotický brankář pomáhá

Pro zatraktivnění letošní kampaně Každodenní šampioni míří do Prahy také zajímavá sportovní atrakce. Umělé kluziště, speciální puk snímaný systémem čidel, výkonný počítač a robotický gólman reagující na pohyb puku. Tak nějak vypadá a funguje Robokeeper, elektronický hokejový brankář, kterého budou moci potkat (a také prověřit) návštěvníci pražského obchodního centra Westfield Chodov od 29. ledna do 1. února 2026. Kdo zaskóruje, může se těšit na věcné ceny od P&G.

Čtyřdenní akce, kterou organizuje společnost Procter & Gamble ve spolupráci s Českou olympijskou nadací, navodí jiskřivou hokejovou atmosféru před blížící se olympiádou. Ale především připomene potřebu pomáhat znevýhodněným dětem najít cestu, jak zůstat u sportu.

Více informací k projektu na www.mujsvet-pg.cz/Kazdodenni-sampioni.

Procter & Gamble se svými prověřenými, kvalitními a předními značkami slouží spotřebitelům po celém světě. Jeho portfolio zahrnuje značky Ariel, Jar, Lenor, Pampers, Ambi Pur, Oral-B, Venus, Satin Care, Always, Head&Shoulders, Pantene, Herbal Essences, Naturella, Gillette, Old Spice, blend-a-med, Lenor Unstoppables, AUSSIE, blend-a-dent, Secret, Discreet, Tampax, Swiffer a Mr. Proper. P&G působí v přibližně 70 zemích světa. Pro novinky a informace o společnosti P&G a jejích značkách navštivte stránku http://www.pg.com.

Česká olympijská nadace podporuje jednotlivé sportovce od 6 do 18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Příspěvek na sport mohou od nadace dostat děti z rodin, které pobírají příspěvek na dítě, nebo děti vyrůstající v sociálních ústavech. O příspěvek žádají vždy zákonní zástupci. Příspěvek je určený na konkrétní účel – na členské poplatky v oddíle, soustředění, sportovní kempy, závody, na nákup sportovního vybavení a výstroje.

Zdroj: Procter & Gamble

