Kutnohorská Mincovna pokřtila první vlastní stříbrný tolar

„Založení Kutnohorské Mincovny je splněný sen. 11.11.2022 byla založena Kutnohorská Mincovna a.s. Poslední ražba v Kutné Hoře proběhla roku 1726, od té doby se nevyrazila jediná mince. Proto jsme začali podnikat všechny kroky k tomu, abychom na tradici ražby navázali. Historie a tradice je to, co nás spojuje. Proto jsme přivedli na svět jako první minci Kutnohorský Tolar,“ uvádějí zástupci společnosti.

Kutnohorská Mincovna a.s. nabízí investiční zlato, stříbrné cihly a slitky. Výrazným počinem je ražba vlastního tolaru. Ražba prvního současného Kutnohorského Tolaru se uskutečnila počátkem letošního roku. Je z čistého stříbra a váží 29 gramů. Tolar nese motivy horního práva uděleného českým králem Václavem II. a půdorysu Chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Uměleckou realizaci připravil akademický sochař Vladimír Oppl.

Vznik Tolaru popisuje obchodní ředitel společnosti Petr Stibůrek: „V Kutné Hoře se razily různé mince, groše, tolary i dukáty, ale nikdy nebyly kutnohorské. Kutnohorský Tolar, který jsme přivedli na svět, se snaží propojit právě tu minulost se současností. Jsem hrdý na to, že to je první opravdu kutnohorská mince. Tolarů je pouze 999 kusů. Příští rok bude opět ražen ve stejném počtu. Díky rezervačnímu systému získají objednatelé Tolaru předkupní právo na stejné číslo mince i pro další roky.“

Závěr křtu se zaměřil na dobročinnost. Tolar s číslem 999 byl vydražen a výtěžek byl poukázán na pomoc malému Michaelkovi.

Kontakt:

Kutnohorská Mincovna a.s.

info@kutnohorskamincovna.cz

www.khm.cz

