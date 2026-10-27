LEPAS slaví celosvětové odhalení koncepčního vozu LEPAS AURA

Přirozená energie vyjádřená s klidem
„Elegance není otázkou zdobnosti, ale vyrovnanosti,“ řekl Ivan Dulanović, hlavní designér značky LEPAS. U modelu AURA definoval tři určující vlastnosti: eleganci, sebevědomí a tajemnost. Každá z nich se odráží v proporcích, plochách i detailech vozu.
Designérský tým studoval, jak leopard přenáší váhu a udržuje napětí ve svalech – ať už odpočívá, plíží se, nebo běží. Tato inspirace se promítá do dlouhého rozvoru, krátkých převisů a širokého postoje vozu AURA, které mu dodávají sebevědomý a pevně ukotvený vzhled. Výrazné ramenní linie evokují svalovou sílu leoparda, zatímco plynulé plochy a pohled světlometů vnášejí pocit klidu a tajemna. Tyto detaily společně zachycují nenápadnou sílu leopardí estetiky.
AURA si zachovává také design značky LEPAS inspirovaný porcelánem, který kombinuje vytvarované objemy a plynulé plochy s lesklým povrchem zdůrazňujícím tvar vozu. Souhra povrchového napětí a plynulých linií dodává širokému postoji vozu sílu i eleganci. Integrované vzduchové kanály kopírují obrysy karoserie, usměrňují proudění vzduchu a propojují formu s funkcí.
Nová designová identita s osobním rozměrem
Nová příď vozu AURA spojuje zaoblenou masku chladiče a boční sání původního designu do jediné čisté černé plochy, což vytváří ucelenější a střídmější vzhled. Charakteristické světlomety Leopard, inspirované očima leoparda, dodávají značce LEPAS osobitý a okamžitě rozpoznatelný vzhled. Jak vysvětlil Dulanović, nová příď i tento světelný podpis přejdou i na budoucí modely LEPAS a vytvoří jednotný designový jazyk napříč celou značkou.
Kromě vytvoření nové designové identity otevírá příď také možnosti personalizace. AURA zkoumá, jak mohou grafika, světla a animace na předním displeji odrážet různé styly a nálady, zatímco eliptický zadní displej umožňuje personalizované zobrazení koncových světel. Vůz si zachovává rozpoznatelnou siluetu LEPAS a přizpůsobitelné osvětlení a grafika dávají uživatelům prostor vyjádřit svou individualitu. Tato rovnováha mezi identitou značky a osobním vyjádřením odráží filozofii LEPAS – tiché sebevědomí a život vlastním tempem.
Tři barvy, tři podoby elegance
Tři barvy vozu AURA čerpají inspiraci z přírodních krajin v různých denních dobách. Od hřejivosti úsvitu přes jasnost poledne až po hloubku soumraku dává každá barva stejnému designu odlišný charakter.
Barva Dawn Pearl je inspirována východem slunce na Tahiti, kdy první paprsky dne zalévají krajinu jemnými růžovými tóny. Bacalar Blue, inspirovaná poledními vodami laguny Bacalar, přechází mezi hlubokou modrou a průzračnou tyrkysovou a působí svěže a lehce. Provence Twilight zachycuje levandulová pole při západu slunce, kdy prohlubující se modrofialové tóny dodávají barvě nádech tajemna.
Tyto tři barvy společně ukazují, jak může elegance nabývat různých podob v měnícím se světle a krajině, a zároveň nabízejí uživatelům více způsobů, jak vyjádřit svůj osobní styl.
AURA spojuje osobitou designovou identitu značky LEPAS s možnostmi, jak mohou uživatelé vyjádřit svůj individuální vkus a styl. Její zkoumání proporcí, ploch, osvětlení a barev bude i nadále inspirovat budoucí design LEPAS a přinese nové podoby motta „Drive Your Elegance“ do další generace vozů značky.
O značce LEPAS
LEPAS je prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, která se zaměřuje na vytváření elegantních zážitků z mobility pro uživatele po celém světě. S cílem stát se preferovanou značkou pro elegantní mobilní životní styl spojuje LEPAS leopardí estetiku, elegantní technologie a vytříbený prostor – a proměňuje eleganci v zážitek z jízdy, který můžete vidět, cítit a kterému můžete důvěřovat. Díky rostoucí celosvětové síti více než 500 prodejních a servisních míst LEPAS rozšiřuje svou mezinárodní působnost prostřednictvím lokalizovaného působení a nabízí produkty a zážitky přizpůsobené uživatelům na trzích po celém světě.
O společnosti Chery Auto
Chery Auto, založená v roce 1997, je globální výrobce automobilů specializující se na vývoj vozidel, inteligentní technologie a řešení v oblasti nových zdrojů energie. Společnost působí ve více než 130 zemích a regionech a opírá se o silnou mezinárodní síť výzkumu, výroby a strategických partnerství. Chery Auto je již 23 let po sobě jedničkou v Číně v exportu osobních automobilů mezi čínskými značkami. V souladu se svou globální filozofií „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“ usiluje Chery Auto o rozvoj udržitelné mobility prostřednictvím neustálých inovací a globální spolupráce.
#TogetherInElegance / Společně v eleganci
#LEPASGlobalElegantLifestyleWeek2026 / Globální týden elegantního životního stylu LEPAS 2026
#LEPASGlobalJourneyOfElegantDriving #LEPASL6EV / Globální cesta elegantní jízdy LEPAS / LEPAS L6 EV
#WorldPremiereOfTheLEPASConceptCar #LEPASAllNewConceptCar / Světová premiéra koncepčního vozu LEPAS / Zcela nový koncepční vůz LEPAS
#GlobalEleganceNight #GlobalCoCreation #GlobalPartner #UserSummit / Globální večer elegance / Globální společná tvorba / Globální partner / Uživatelský summit
Zdroj: LEPAS
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59809.