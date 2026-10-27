LEPAS slaví celosvětové odhalení koncepčního vozu LEPAS AURA

Autor:
  9:15
Sledovat Metro na Googlu

Wu-chu (Čína) 27. října 2026 (PROTEXT) - Značka LEPAS minulý týden odhalila model AURA během Global Elegance Night v rámci prvního ročníku LEPAS Global Elegant Lifestyle Week. Šlo o světovou premiéru koncepčního vozu LEPAS. Zcela nový vůz, vycházející z filozofie „Natural Energy“, přivádí k životu leopardí estetiku prostřednictvím designu inspirovaného budoucností. Spojuje výrazné proporce, plynulé plochy a světelné prvky s novou designovou identitou a možnostmi personalizace, aby prozkoumal budoucnost elegantní mobility.

Přirozená energie vyjádřená s klidem

„Elegance není otázkou zdobnosti, ale vyrovnanosti,“ řekl Ivan Dulanović, hlavní designér značky LEPAS. U modelu AURA definoval tři určující vlastnosti: eleganci, sebevědomí a tajemnost. Každá z nich se odráží v proporcích, plochách i detailech vozu.

Designérský tým studoval, jak leopard přenáší váhu a udržuje napětí ve svalech – ať už odpočívá, plíží se, nebo běží. Tato inspirace se promítá do dlouhého rozvoru, krátkých převisů a širokého postoje vozu AURA, které mu dodávají sebevědomý a pevně ukotvený vzhled. Výrazné ramenní linie evokují svalovou sílu leoparda, zatímco plynulé plochy a pohled světlometů vnášejí pocit klidu a tajemna. Tyto detaily společně zachycují nenápadnou sílu leopardí estetiky.

AURA si zachovává také design značky LEPAS inspirovaný porcelánem, který kombinuje vytvarované objemy a plynulé plochy s lesklým povrchem zdůrazňujícím tvar vozu. Souhra povrchového napětí a plynulých linií dodává širokému postoji vozu sílu i eleganci. Integrované vzduchové kanály kopírují obrysy karoserie, usměrňují proudění vzduchu a propojují formu s funkcí.

Nová designová identita s osobním rozměrem

Nová příď vozu AURA spojuje zaoblenou masku chladiče a boční sání původního designu do jediné čisté černé plochy, což vytváří ucelenější a střídmější vzhled. Charakteristické světlomety Leopard, inspirované očima leoparda, dodávají značce LEPAS osobitý a okamžitě rozpoznatelný vzhled. Jak vysvětlil Dulanović, nová příď i tento světelný podpis přejdou i na budoucí modely LEPAS a vytvoří jednotný designový jazyk napříč celou značkou.

Kromě vytvoření nové designové identity otevírá příď také možnosti personalizace. AURA zkoumá, jak mohou grafika, světla a animace na předním displeji odrážet různé styly a nálady, zatímco eliptický zadní displej umožňuje personalizované zobrazení koncových světel. Vůz si zachovává rozpoznatelnou siluetu LEPAS a přizpůsobitelné osvětlení a grafika dávají uživatelům prostor vyjádřit svou individualitu. Tato rovnováha mezi identitou značky a osobním vyjádřením odráží filozofii LEPAS – tiché sebevědomí a život vlastním tempem.

Tři barvy, tři podoby elegance

Tři barvy vozu AURA čerpají inspiraci z přírodních krajin v různých denních dobách. Od hřejivosti úsvitu přes jasnost poledne až po hloubku soumraku dává každá barva stejnému designu odlišný charakter.

Barva Dawn Pearl je inspirována východem slunce na Tahiti, kdy první paprsky dne zalévají krajinu jemnými růžovými tóny. Bacalar Blue, inspirovaná poledními vodami laguny Bacalar, přechází mezi hlubokou modrou a průzračnou tyrkysovou a působí svěže a lehce. Provence Twilight zachycuje levandulová pole při západu slunce, kdy prohlubující se modrofialové tóny dodávají barvě nádech tajemna.

Tyto tři barvy společně ukazují, jak může elegance nabývat různých podob v měnícím se světle a krajině, a zároveň nabízejí uživatelům více způsobů, jak vyjádřit svůj osobní styl.

AURA spojuje osobitou designovou identitu značky LEPAS s možnostmi, jak mohou uživatelé vyjádřit svůj individuální vkus a styl. Její zkoumání proporcí, ploch, osvětlení a barev bude i nadále inspirovat budoucí design LEPAS a přinese nové podoby motta „Drive Your Elegance“ do další generace vozů značky.

O značce LEPAS 
LEPAS je prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, která se zaměřuje na vytváření elegantních zážitků z mobility pro uživatele po celém světě. S cílem stát se preferovanou značkou pro elegantní mobilní životní styl spojuje LEPAS leopardí estetiku, elegantní technologie a vytříbený prostor – a proměňuje eleganci v zážitek z jízdy, který můžete vidět, cítit a kterému můžete důvěřovat. Díky rostoucí celosvětové síti více než 500 prodejních a servisních míst LEPAS rozšiřuje svou mezinárodní působnost prostřednictvím lokalizovaného působení a nabízí produkty a zážitky přizpůsobené uživatelům na trzích po celém světě.

O společnosti Chery Auto 
Chery Auto, založená v roce 1997, je globální výrobce automobilů specializující se na vývoj vozidel, inteligentní technologie a řešení v oblasti nových zdrojů energie. Společnost působí ve více než 130 zemích a regionech a opírá se o silnou mezinárodní síť výzkumu, výroby a strategických partnerství. Chery Auto je již 23 let po sobě jedničkou v Číně v exportu osobních automobilů mezi čínskými značkami. V souladu se svou globální filozofií „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“ usiluje Chery Auto o rozvoj udržitelné mobility prostřednictvím neustálých inovací a globální spolupráce.

#TogetherInElegance / Společně v eleganci 
#LEPASGlobalElegantLifestyleWeek2026 / Globální týden elegantního životního stylu LEPAS 2026 
#LEPASGlobalJourneyOfElegantDriving #LEPASL6EV / Globální cesta elegantní jízdy LEPAS / LEPAS L6 EV 
#WorldPremiereOfTheLEPASConceptCar #LEPASAllNewConceptCar / Světová premiéra koncepčního vozu LEPAS / Zcela nový koncepční vůz LEPAS 
#GlobalEleganceNight #GlobalCoCreation #GlobalPartner #UserSummit / Globální večer elegance / Globální společná tvorba / Globální partner / Uživatelský summit

Zdroj: LEPAS

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59809.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí domů z obvyklé procházky, opakovaně se ptá na totéž nebo neví, jak připravit jídlo, které vařil celý...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

28. října 2026  11:55

Brno-Černovice povedou Společně pro Černovice a lidovci, starostou bude Kotík

ilustrační snímek

Koaliční smlouvu pro nadcházející čtyři roky podepsalo v brněnských Černovicích vítězné uskupení Společně pro Černovice a lidovci. Koalice bude mít v...

28. října 2026  10:08,  aktualizováno  10:08

Česká hymna s cimbálem. Mladí hudebníci z Brna jí dali novou podobu

Sedmičlenný brněnský soubor mladých hudebníků BrKo Ensemble vytvořil nové...

Jak zní česká státní hymna v doprovodu cimbálu a smyčců? Neobvyklou podobu skladby Kde domov můj připravili mladí hudebníci z brněnského souboru BrKo Ensemble. Nahrávku doplnili videoklipem natočeným...

28. října 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Agresivní vězeň na Borech napadl strážné, tři z nich skončili v nemocnici

Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.

Odsouzený muž napadl v noci na dnešek ve věznici v Plzni na Borech strážné. U incidentu, na který upozornil web Novinky.cz, zasahovala záchranná služba, která odvezla tři lidi s lehkým zraněním,...

28. října 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Správa KRNAP připomene odkaz Theodora Lokvence výstavou a exkurzí

ilustrační snímek

Připomínkové akce věnované stému výročí narození lesnického výzkumníka, historika a publicisty Theodora Lokvence, který přispěl k poznání krkonošské přírody,...

28. října 2026  9:40,  aktualizováno  9:40

Jediný koncert po dvaceti letech. Na kapelu In Memory míří fanoušci z celé republiky

Hardrocková kapela In Memory se rozpadla v roce 2006. Nyní však pětice vystoupí...

Českobudějovická hardrocková kapela In Memory se 20. listopadu v Besedě vrátí na scénu po dvaceti letech. Vstupenky na jediný koncert rychle mizejí. „Už na první zkoušce jsme zjistili, že nám to...

28. října 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Poslední vlak z Karlových Varů: 80 let od ukončení transportů Němců z pohraničí

Nádraží Karlovy Vary – Dvory v říjnu 1946

29. říjen 1946. V Karlových Varech se chystá k odjezdu velice speciální vlaková souprava. O její důležitosti svědčí fakt, že rozkaz k odjezdu vydal tehdejší ministr vnitra Václav Nosek. Krátce po 11...

28. října 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Prostějovské muzeum připomene sochaře Jana Třísku retrospektivní výstavou

ilustrační snímek

Tvorbu prostějovského sochaře Jana Třísky představí retrospektivní výstava, kterou připravuje Muzeum a galerie v Prostějově. Expozice bude otevřena k 50....

28. října 2026  8:56,  aktualizováno  8:56

Společnosti Sběrné suroviny UH meziročně znatelně klesly tržby i zisk

ilustrační snímek

Společnost Sběrné suroviny UH, která se věnuje zpracování odpadů, měla loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 323,7 milionu korun. Meziročně byly o 67,3...

28. října 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Asistenty pedagoga budou mít školy ve své režii. Obavy panují ohledně financí

ilustrační snímek

Dítě s autismem, poruchou pozornosti nebo jinými speciálními vzdělávacími potřebami může dnes získat pomoc asistenta pedagoga, když mu ho doporučí pedagogicko-psychologická poradna. Škola pak na...

28. října 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

CoCo expanduje na rozvíjející se trhy s bubble tea. Otevřela pobočky v Maďarsku a Arménii a chystá se vstoupit na ukrajinský trh.

28. října 2026  10:06

Nejen byty. Družstevníci by si mohli v Hradci postavit i parkovací dům

Parkování u Benešovy třídy v Hradci Králové.

Na přelomovou novinku, která by mohla pomoci s kritickým nedostatkem parkovacích míst, se chystá Hradec Králové. Radnice zadala studii, která prověří stavbu družstevních parkovacích domů. Takový...

28. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.