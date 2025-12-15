Lymfom Help uzavírá úspěšný rok a zve na první pacientskou sekci Pražských hematologických dnů Hematologie 2026

Praha 15. prosince 2025 (PROTEXT) - Pacientská organizace Lymfom Help, z. s., má za sebou v roce 2025 sérii aktivit s jediným cílem – zlepšit podporu, edukaci a informovanost pacientů s maligním lymfomem a jejich blízkých. Pozitivní zpětná vazba všech jmenovaných i spolupracujících odborníků se promítá i do plánů na rok 2026. 

Ve spolupráci s pacientskou organizací Klub pacientů mnohočetný myelom připravuje historicky první pacientskou sekci na Pražských hematologických dnech – Hematologie 2026 (21. – 23. 1. 2026). Ta bude přínosem pro celé spektrum pacientů napříč hematoonkologickými diagnózami.

„Doslova měníme svět kolem nás – a tím světem jsou životy konkrétních pacientů a jejich rodin. Každý příběh, který k nám doputuje, v sobě nese emoce, odvahu a někdy i bolest. A právě proto má naše práce smysl,“ říká Ing. Petra Vejtrubová, členka výkonného výboru Lymfom Help. „Jsem hrdá na to, že jako tým dokážeme stát u lidí v jedněch z nejtěžších životních okamžiků. A stejně tak si vážíme lékařů, kteří si nás všímají a doporučují nás svým pacientům – to je pro nás nejcennější potvrzení, že naše organizace funguje.“

Celostátní setkání pacientů 2025: 
Silné příběhy, odborné přednášky a projekt Desky Naděje

Dne 28. listopadu 2025 se v reprezentativním Charvátově sále Všeobecné fakultní nemocnice v Praze uskutečnilo již tradiční Celostátní setkání pacientů s lymfomem, kterého se zúčastnilo 45 pacientů a jejich rodinných příslušníků.

Pacienty a rodinné příslušníky přivítal předseda Kooperativní lymfomové skupiny a přední odborník na léčbu lymfomů prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Následovala prezentace činnosti organizace od členek výkonného výboru Ing. Petry Vejtrubové a Bc. Alžběty Hynkové. Velký prostor byl věnován projektu Desky Naděje, jehož cílem je poskytnout pacientům jasné a dostupné informace už v momentě diagnózy.

Odborný program nabídl několik zásadních témat:

  • MUDr. Robert Pytlík, Ph.D., odpovídal na nejčastější dotazy z hematologické ambulance
  • prof. MUDr. Pavel Klener představil dynamický vývoj moderní léčby lymfomů
  • PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (CZECRIN) vysvětlila výhody i úskalí klinických studií a jejich přínos pro pacienty
  • doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D., přiblížila roli praktického lékaře a nároky pacienta v rámci preventivní péče

Tradičně nejsilnějším momentem setkání byl pacientský příběh, tentokrát devítileté Marušky, která byla vystavena šikaně kvůli onkologické léčbě své maminky. Maruška se rozhodla darovat Lymfom Helpu peníze, které si sama naspořila – a stala se inspirací pro všechny ostatní.

Navzdory většímu sálu se podařilo udržet neformální atmosféru podporující pocit bezpečí a sounáležitosti. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, budou k dispozici videozáznamy na webu www.lymfomhelp.cz a na YouTube kanálu organizace.

Lymfom Help děkuje všem partnerům, kteří letos podpořili Celostátní setkání pacientů CSP 2025 a edukaci pacientů s diagnózou maligní lymfom: AbbVie, Bristol Myers Squibb, Swixx BioPharma, AstraZeneca, Takeda, Roche, Johnson & Johnson a Lékárna.cz

Zásadní novinka: 
První pacientská sekce na Pražských hematologických dnech 2026

V příštím roce čeká Lymfom Help důležitý milník. Organizace poprvé vstoupí přímo do odborné platformy hematologických dnů – a to formou samostatné pacientské sekce, která propojí odborníky, pacienty i jejich blízké napříč hematoonkologickými diagnózami.

Velkým lákadlem programu bude přednáška renomovaného onkopsychologa PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D., nazvaná „Síla jemných emocí při zvládání nemoci aneb možnosti snížení prožitků nejistoty při onkologické léčbě, ale i po ní.“

Akce proběhne 22. ledna 2026 od 16:00 do 17:30 v Hotelu Congress Clarion Praha Vysočany (sál Tycho + Kepler).

Registrace je možná na www.lymfomhelp.cz.

 

O organizaci Lymfom Help, z. s.

Lymfom Help je pacientská organizace, která už více než dvacet let podporuje pacienty s maligním lymfomem a jejich rodiny. Zaměřuje se na edukaci, psychickou podporu, sdílení zkušeností, osvětu a dostupné informace o možnostech léčby. Organizace dlouhodobě spolupracuje s předními odborníky v hematologii a svými aktivitami usiluje o to, aby žádný pacient nezůstal na svou diagnózu sám.

 

 

