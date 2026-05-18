Materiál z konopí a systém reuse odpadů z demolic. Buřinka zná vítěze grantů

Dalších půl milionu korun získají zástupci FortArt, z. s. – Cirkulární centrum Hradec Králové na vybudování centra pro reuse stavebních materiálů. Právě systematická recyklace odpadu z demolic, jeho evidence, metodika třídění a příprava na další využití v Česku zatím chybí. Oba projekty mají potenciál posunout stavebnictví a bydlení směrem k větší udržitelnosti.
Buřinka v rámci své platformy Inovace od Buřinky podpoří vítěze výzvy nejen finančně, ale zapojí se do projektového řízení a poskytne jim podporu v komunikaci. O grant se ucházelo celkem 28 projektů. O vítězích rozhodla sedmičlenná porota složená z odborníků z INCIEN, Nadace Partnerství, Buřinky, Fakulty architektury ČVUT a AMI Communications.
V ČR vznikne tiny house z konopí
Vítězný tým Inovačních grantů pro udržitelné bydlení z UCEEB ČVUT, využije získané dva miliony korun nejen na dokončení vývoje, ale především na praktické ověření stavebních prvků z technického konopí. Zatímco dnes se využívá především pro izolace či konopný beton, projekt posouvá jeho aplikaci k deskovým a konstrukčním prvkům s cílem plnohodnotně nahradit nebo doplnit konvenční materiály pro novostavby i rekonstrukce. Jakub Diviš a Barbora Vlasatá mají v oblasti přírodních materiálů dlouhodobé zkušenosti a právě konopné pazdeří je podle nich surovina, která má pro oblast udržitelného stavitelství obrovský potenciál. Propojuje benefity obnovitelnosti s nízkou emisní náročností.
"Stavebnictví musí hledat materiály s nižší emisní, energetickou i materiálovou náročností, které budou obnovitelné, dostupné a lokálně využitelné. Všechny tyto ohledy naplňuje právě technické konopí. Jde o rychle obnovitelný zdroj, který lze pěstovat na více místech, získávat s nižšími vstupy a lépe recyklovat. Na trhu ale stále chybí ověřené konstrukční a deskové prvky z konopí, které by mohly být reálnou alternativou k běžným stavebním materiálům. Právě to chceme změnit a ověřit při výstavbě konopného domu v reálném měřítku," uvádí Jakub Diviš, vědecko-výzkumný pracovník z UCEEB ČVUT.
Projekt porotu přesvědčil odborným a komplexním přístupem i jasným přínosem pro běžné spotřebitele. "Síla tohoto návrhu spočívá právě v jeho komplexnosti – nejde o izolovaný experiment, ale o promyšlené propojení více inovací napříč konstrukčními prvky domu. Tím přináší srozumitelný a uchopitelný obraz pro koncové uživatele i odbornou veřejnost," říká Soňa Klepek Jonášová, zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN).
V Hradci Králové vznikne první české centrum pro reuse stavebních materiálů
Vítězem menšího grantu ve výši půl milion korun se stal spolek FortArt, z. s., který prostředky využije na ověření konkrétního modelu práce s reuse stavebními materiály. Jeho zástupce, Tomáš Mrkvica, se v tomto oboru pohybuje řadu let a jako zakladatel Cirkulárního centra Hradec Králové rozvíjí materiálovou banku zaměřenou na sběr, třídění a další využití drobnějších materiálů. Od roku 2025 postupně rozšiřuje práci i na stavební materiály z demolic a rekonstrukcí, kde zatím chybí systém jejich přípravy k opětovnému použití.
"Stavební materiály z demolic a rekonstrukcí dnes ve většině případů končí jako odpad, přestože jsou technicky použitelné. Zároveň v segmentu rodinného bydlení a menších staveb chybí dostupný systém, jak tyto materiály získat, připravit a bezpečně použít. Reuse ve stavebnictví proto zůstává okrajovou oblastí, závislou na individuálních projektech. Chybí infrastruktura pro třídění a přípravu materiálů a ověřené postupy jejich aplikace v praxi," vysvětluje Tomáš Mrkvica, zástupce spolku FortArt.
Podpořený projekt reaguje na tuto mezeru pilotním ověřením procesu pro systematické využití reuse materiálů v běžných stavebních úpravách. Materiál bude získáván ve spolupráci s městem Hradec Králové, demolicemi a sběrnými dvory. Model je navržen tak, aby ho bylo možné snadno využít i v dalších městech.
"Nejedná se jen o snížení skládkování, vše je založeno na principu demoličních auditů, které označují dotyčný materiál, aby mohl skončit v tzv. materiálové bance. Odtud může putovat k novému využití. Pokud se princip pilotně ověří, může to mít obrovské dopady na udržitelnost ve stavitelství. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem hlasovala právě pro tento projekt," říká Kateřina Sýsová, architektka z Fakulty architektury ČVUT.
Česká republika kolébkou kvalitních nápadů
První ročník grantové výzvy dle realizátorů i odborných hodnotitelů předčil prvotní očekávání, a to nejen co do počtu přihlášených projektů, ale také s ohledem na rozmanitost inovativních řešení.
"České stavebnictví se posouvá vpřed, vzniká řada unikátních a smysluplných projektů, o kterých je třeba nejen mluvit, ale také je podporovat. Grantová výzva Buřinky zná vítěze, to je skvělá zpráva. Naší ambicí je ve spolupráci s UCEEB ČVUT urychlit vývoj a rozšířit využití technického konopí ve stavebnictví, aby jeho cesta pokračovala i po ukončení naší grantové podpory. I projekt "reuse" materiálu z Hradce Králové má obrovský potenciál pro rozšíření do dalších měst. Rád bych ale také vyzdvihl i projekty, které jsme ocenit nemohli. Je to 26 nadšených týmů, autorů skvělých myšlenek, kterým držím palce v jejich dalším počínání a věřím, že o nich ještě uslyšíme," uvádí Stanislav Lukáš, člen představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.
Výběr vítězných projektů z celkového počtu 28 přihlášených spočíval na odborné porotě, která neměla vůbec jednoduchou úlohu. To potvrzuje i jeden z jejích členů Martin Ander z Nadace Partnerství: „Rozhodování opravdu nebylo snadné, protože se nám sešlo skutečně velké množství velmi zajímavých řešení. Mě osobně zaujaly především projekty, které se snaží hledat nové stavební materiály s možností místní výroby a minimální uhlíkovou stopou. To jsou totiž trendy moderního stavitelství, které umožní dlouhodobě zajišťovat cenově dostupnou výstavbu bydlení."
Finanční podporou to nekončí
Buřinka vybrané projekty podpoří nejen finančně, ale zapojí se také do projektového řízení a zajistí komunikační podporu směrem k médiím a veřejnosti. Udržitelné stavitelství podporuje tímto způsobem již od roku 2020, kdy vznikla platforma Inovace od Buřinky. Mezi její nejznámější projekty patří Prvok a Samorost.
Partnery a odbornými garanty této grantové výzvy jsou INCIEN a Nadace Partnerství.
O Buřince
Již 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy, jak šetřit v jednotlivých místnostech domova, sdílíme zde.
Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.
Zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)