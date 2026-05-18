Materiál z konopí a systém reuse odpadů z demolic. Buřinka zná vítěze grantů

Praha 18. května 2026 (PROTEXT) - Buřinka spojí síly s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB ČVUT) a částkou dva miliony korun podpoří vývoj udržitelného stavebního materiálu z technického konopí. Během příštího roku díky tomu v České republice vznikne unikátní referenční stavba, která tuto inovativní všestrannou surovinu využije ve všech zásadních aspektech stavby. Má ambici nahradit dřevěné i betonové konstrukce.

Dalších půl milionu korun získají zástupci FortArt, z. s. – Cirkulární centrum Hradec Králové na vybudování centra pro reuse stavebních materiálů. Právě systematická recyklace odpadu z demolic, jeho evidence, metodika třídění a příprava na další využití v Česku zatím chybí. Oba projekty mají potenciál posunout stavebnictví a bydlení směrem k větší udržitelnosti.

Buřinka v rámci své platformy Inovace od Buřinky podpoří vítěze výzvy nejen finančně, ale zapojí se do projektového řízení a poskytne jim podporu v komunikaci. O grant se ucházelo celkem 28 projektů. O vítězích rozhodla sedmičlenná porota složená z odborníků z INCIEN, Nadace Partnerství, Buřinky, Fakulty architektury ČVUT a AMI Communications.

V ČR vznikne tiny house z konopí

Vítězný tým Inovačních grantů pro udržitelné bydlení z UCEEB ČVUT, využije získané dva miliony korun nejen na dokončení vývoje, ale především na praktické ověření stavebních prvků z technického konopí. Zatímco dnes se využívá především pro izolace či konopný beton, projekt posouvá jeho aplikaci k deskovým a konstrukčním prvkům s cílem plnohodnotně nahradit nebo doplnit konvenční materiály pro novostavby i rekonstrukce. Jakub Diviš a Barbora Vlasatá mají v oblasti přírodních materiálů dlouhodobé zkušenosti a právě konopné pazdeří je podle nich surovina, která má pro oblast udržitelného stavitelství obrovský potenciál. Propojuje benefity obnovitelnosti s nízkou emisní náročností.

"Stavebnictví musí hledat materiály s nižší emisní, energetickou i materiálovou náročností, které budou obnovitelné, dostupné a lokálně využitelné. Všechny tyto ohledy naplňuje právě technické konopí. Jde o rychle obnovitelný zdroj, který lze pěstovat na více místech, získávat s nižšími vstupy a lépe recyklovat. Na trhu ale stále chybí ověřené konstrukční a deskové prvky z konopí, které by mohly být reálnou alternativou k běžným stavebním materiálům. Právě to chceme změnit a ověřit při výstavbě konopného domu v reálném měřítku," uvádí Jakub Diviš, vědecko-výzkumný pracovník z UCEEB ČVUT.

Projekt porotu přesvědčil odborným a komplexním přístupem i jasným přínosem pro běžné spotřebitele. "Síla tohoto návrhu spočívá právě v jeho komplexnosti – nejde o izolovaný experiment, ale o promyšlené propojení více inovací napříč konstrukčními prvky domu. Tím přináší srozumitelný a uchopitelný obraz pro koncové uživatele i odbornou veřejnost," říká Soňa Klepek Jonášová, zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN).

V Hradci Králové vznikne první české centrum pro reuse stavebních materiálů

Vítězem menšího grantu ve výši půl milion korun se stal spolek FortArt, z. s., který prostředky využije na ověření konkrétního modelu práce s reuse stavebními materiály. Jeho zástupce, Tomáš Mrkvica, se v tomto oboru pohybuje řadu let a jako zakladatel Cirkulárního centra Hradec Králové rozvíjí materiálovou banku zaměřenou na sběr, třídění a další využití drobnějších materiálů. Od roku 2025 postupně rozšiřuje práci i na stavební materiály z demolic a rekonstrukcí, kde zatím chybí systém jejich přípravy k opětovnému použití.

"Stavební materiály z demolic a rekonstrukcí dnes ve většině případů končí jako odpad, přestože jsou technicky použitelné. Zároveň v segmentu rodinného bydlení a menších staveb chybí dostupný systém, jak tyto materiály získat, připravit a bezpečně použít. Reuse ve stavebnictví proto zůstává okrajovou oblastí, závislou na individuálních projektech. Chybí infrastruktura pro třídění a přípravu materiálů a ověřené postupy jejich aplikace v praxi," vysvětluje Tomáš Mrkvica, zástupce spolku FortArt.

Podpořený projekt reaguje na tuto mezeru pilotním ověřením procesu pro systematické využití reuse materiálů v běžných stavebních úpravách. Materiál bude získáván ve spolupráci s městem Hradec Králové, demolicemi a sběrnými dvory. Model je navržen tak, aby ho bylo možné snadno využít i v dalších městech.

"Nejedná se jen o snížení skládkování, vše je založeno na principu demoličních auditů, které označují dotyčný materiál, aby mohl skončit v tzv. materiálové bance. Odtud může putovat k novému využití. Pokud se princip pilotně ověří, může to mít obrovské dopady na udržitelnost ve stavitelství. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem hlasovala právě pro tento projekt," říká Kateřina Sýsová, architektka z Fakulty architektury ČVUT.

Česká republika kolébkou kvalitních nápadů

První ročník grantové výzvy dle realizátorů i odborných hodnotitelů předčil prvotní očekávání, a to nejen co do počtu přihlášených projektů, ale také s ohledem na rozmanitost inovativních řešení.

"České stavebnictví se posouvá vpřed, vzniká řada unikátních a smysluplných projektů, o kterých je třeba nejen mluvit, ale také je podporovat. Grantová výzva Buřinky zná vítěze, to je skvělá zpráva. Naší ambicí je ve spolupráci s UCEEB ČVUT urychlit vývoj a rozšířit využití technického konopí ve stavebnictví, aby jeho cesta pokračovala i po ukončení naší grantové podpory. I projekt "reuse" materiálu z Hradce Králové má obrovský potenciál pro rozšíření do dalších měst. Rád bych ale také vyzdvihl i projekty, které jsme ocenit nemohli. Je to 26 nadšených týmů, autorů skvělých myšlenek, kterým držím palce v jejich dalším počínání a věřím, že o nich ještě uslyšíme," uvádí Stanislav Lukáš, člen představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.

Výběr vítězných projektů z celkového počtu 28 přihlášených spočíval na odborné porotě, která neměla vůbec jednoduchou úlohu. To potvrzuje i jeden z jejích členů Martin Ander z Nadace Partnerství: „Rozhodování opravdu nebylo snadné, protože se nám sešlo skutečně velké množství velmi zajímavých řešení. Mě osobně zaujaly především projekty, které se snaží hledat nové stavební materiály s možností místní výroby a minimální uhlíkovou stopou. To jsou totiž trendy moderního stavitelství, které umožní dlouhodobě zajišťovat cenově dostupnou výstavbu bydlení."

Finanční podporou to nekončí

Buřinka vybrané projekty podpoří nejen finančně, ale zapojí se také do projektového řízení a zajistí komunikační podporu směrem k médiím a veřejnosti. Udržitelné stavitelství podporuje tímto způsobem již od roku 2020, kdy vznikla platforma Inovace od Buřinky. Mezi její nejznámější projekty patří Prvok a Samorost.

Partnery a odbornými garanty této grantové výzvy jsou INCIEN a Nadace Partnerství.

O Buřince

Již 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy, jak šetřit v jednotlivých místnostech domova, sdílíme zde.

Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.

 

Zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Spory o fotbal v Budějovicích gradují. Padl přesun do Znojma, klub sází na výjimku

Fotbalisté druholigového Dynama hrají domácí zápasy na Střeleckém ostrově....

Dvě Dynama příští sezonu v Českých Budějovicích? Aktuálně nejpravděpodobnější finále sporů kolem fotbalového klubu. Obě organizace by se názvem odlišily, ale dlouhodobé rozepře míří k tomuto závěru.

18. května 2026  16:22

Festival SkateSound v centru Hradce Králové nabídne skateboarding i koncerty

ilustrační snímek

Na Ulrichově náměstí v centru Hradce Králové bude 22. a 23. května festival SkateSound, který propojí skateboarding, streetovou kulturu a hudbu. Vyvrcholením...

18. května 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Tragédie u Chebu. Kamionu se při střetu s dodávkou odtrhla kabina, jeden mrtvý

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická nehoda. Zemřel řidič...

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická dopravní nehoda. Střetl se tam kamion s vozidlem údržby. Kabina kamionu se při nehodě odtrhla, uvedli hasiči. Jeden člověk zemřel. Silnice z...

18. května 2026  9:22,  aktualizováno  16:15

Konec překážek a kličkování mezi značkami. Cesta k nemocnici je bez bariér

Nový chodník umožní hendikepovaným a kočárkům bezpečnou cestu do Oblastní...

Rodiny s kočárky a hendikepovaní lidé se po třech letech prací dostanou z centra Trutnova ke krajské nemocnici už bez problémů. Město provedlo sérii stavebních úprav a rekonstrukcí, díky kterým v...

18. května 2026  16:02

Bohumínská nemocnice bude mít novou modulární budovu za 40 milionů korun

ilustrační snímek

V Havlíčkově Brodě vzniká nová patrová budova pro Bohumínskou městskou nemocnici. Kompletní dům s podlahami, stěnami i okny se v létě rozebere na 28 dílů,...

18. května 2026  14:28,  aktualizováno  14:28

Začalo sečení trávy. Malá srnčata pomáhají chránit dobrovolníci s drony

Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat...

Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat pomáhají drony a práce dobrovolníků. S využíváním dronů s termovizí už mají zkušenosti. Dokážou před jarní sklizní porostů...

18. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Kraj na opravu letiště v Mošnově nemá peníze. Ať jej převezme armáda, říká Babiš

Ostravské letiště v Mošnově hlásí rekordní zájem jak o osobní, tak i nákladní...

Do složité situace se dostalo vedení Moravskoslezského kraje po návštěvě premiéra Andreje Babiše v Ostravě a jeho následných výrocích k budoucnosti letiště v Mošnově. To v současnosti vlastní kraj a...

18. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Zkoušel jsem herce, říká podnikatel k muži s puškou na ulici. Vtrhla k němu zásahovka

Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová...

Policie obvinila šestatřicetiletého muže, který v sobotu chodil s dlouhou zbraní po centru Chomutova. Byl pod vlivem alkoholu a drog. Mířil na projíždějící auta. Do Ruské ulice kvůli němu vyjely...

18. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Jedno auto za druhým. Kvůli uzavírce obchvatu město čelí návratu tranzitní dopravy

Auta se vrátila do Třemošné. Oprava mostu na obchvatu města má trvat do konce...

V ranní dopravní špičce ještě nechali auta projet po obchvatu. Úderem 9. hodiny ale silničáři tah kolem Třemošné na Plzeňsku uzavřeli. V bezmála čtyřkilometrovém úseku se začíná pracovat na opravě...

18. května 2026  15:52

VIDEO: Sázet se dá nejen malý stromek, ale i vzrostlý, ukázal developer v Brně

Sázet se dá nejen malý stromek, ale i ten vzrostlý, ukázal developer v Brně.

Více než patnáct metrů vysoký javor se dnes zelená v nové zástavbě vznikající čtvrti Nová Zbrojovka v Brně. Takto vysoký strom sem developer za pomoci jeřábu vysadil letos v březnu a postupně chystá...

18. května 2026  15:42

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Konference Czech Investment Forum v rámci Czech Semicon Days 2026

18. května 2026  15:40

Vyrazte na Open House Praha 2026 už v týdnu. Doprovodný program nabízí i cykloprojížďku

Na účastníky čeká v rámci 12. ročníku festivalu Open House týden plný...

Možná jste už slyšeli nebo četli o akci Open House 2026. Ale víte, že zdaleka nejde jen o program na víkend? Festival totiž v rámci doprovodných akcí nabízí zajímavé náměty na program i ve všední...

18. května 2026  15:35

