Mělník se chystá na rekord: Rozpočet 2026 pošle 380 milionů do investic bez jediného úvěru

Autor:
  13:36
Mělník 12. prosince 2025 (PROTEXT) - Mělník se chystá na pořádný investiční rok! Zastupitelé města brzy projednají návrh rozpočtu na rok 2026, který odhaluje neuvěřitelnou finanční sílu a prozíravost. S celkovými výdaji přesahujícími miliardu korun, Mělník vyčlenil rekordních 380 milionů korun na kapitálové investice! Nejlepší zpráva? Celá tato investiční smršť bude financována z běžných příjmů a naspořených peněz, město neplánuje brát si žádné úvěry.

Peníze pro Mělník: Zateplení škol a péče o děti

Rozpočet na rok 2026 jasně ukazuje, kam směřují priority: k dlouhodobým úsporám a komfortu obyvatel. Stěžejním bodem je komplexní energetická modernizace městských budov. Konkrétně to znamená, že se bude masivně zateplovat a vyměňovat okna. To přinese úspory na provozních nákladech.

Cílem energetických úspor jsou například:

  • Mateřská škola v Kokořínské ulici (Zvoneček).
  • Budovy Základní školy a školní jídelny v Cukrovarské ulici.
  • Centrum sociálních služeb Mělník.
  • Dům dětí a mládeže.

Kromě úspor se počítá také s dokončením nové budovy Dětské skupiny Sportovní. Tento projekt má za cíl poskytnout moderní péči o děti mladší tří let a usnadnit tak rodičům dřívější návrat do práce.

Sportovní revoluce: Umělý trávník, koupaliště a adrenalin

Rok 2026 se bezpochyby stane rokem sportu! Vedení města se chystá poslat miliony korun do vylepšení sportovních areálů, aby místní kluby i veřejnost měli ty nejlepší možné podmínky pro aktivní život.

  • Fotbalisté se konečně dočkají „umělky“: Hřiště FK Pšovka dostane nový umělý povrch.
  • Nový areál Podolí (BIOS): Po dokončení přírodního hřiště čeká areál demolice a výstavba zbrusu nových šaten.
  • Letní koupaliště: Startuje první etapa revitalizace oblíbeného městského koupaliště.
  • Adrenalin pro všechny: Ve volnočasovém areálu Podolí vyroste pumptrack a skatepark pro všechny nadšené jezdce a bruslaře.

Drobných i větších úprav se dočká i budova Městské policie v Husově ulici.

Slova starosty: Dotace, podpora a vize

Jde v mnoha případech o důležité investice, které už jsou v plánu delší dobu a v roce 2026 by se měly realizovat,“ potvrzuje starosta města Tomáš Martinec a dodává, že město aktivně čerpá dotace z evropských či národních zdrojů.

Na menší údržbu městského majetku je i přes obří investiční plán vyčleněno téměř 50 milionů korun.

Velkou novinkou je i navýšení dotací pro místní organizace. První místostarosta Petr Kowanda k tomu říká: „Budeme opět navyšovat podporu sportu a kultury, jak jsme ostatně slibovali. Například na podporu sportovních klubů půjde zhruba 20 milionů korun. Město tak jasně oceňuje a podporuje úspěchy svých sportovců na národní i mezinárodní scéně.

Rok 2026 se v Mělníku ponese ve znamení masivního rozvoje, investic a vylepšování – a to s pevným finančním základem.

Zdroj: Martin Kolář

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Zelení si v Pardubicích stanoví priority po další období, vedení volit nebudou

ilustrační snímek

Strana zelených si dnes v Pardubicích na celorepublikovém stranickém sjezdu stanoví priority pro nadcházející volební období. Sjezd se koná za situace, kdy se...

13. prosince 2025,  aktualizováno 

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v sestavě

Lucie Charvátová předává štafetu Mikuláši Karlíkovi.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje Světový pohár v biatlonu. Závodníci mají za sebou sprinty, o víkendu je čekají stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali...

13. prosince 2025  1:17

Polsko uhradilo 11 milionů za nelegální odpad v Bohumíně, oznámil Hladík

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj získal zpět 11 milionů korun, které vynaložil na likvidaci nelegálních odpadů z Polska uložených v Bohumíně na Karvinsku. Na síti X to...

12. prosince 2025  21:20,  aktualizováno  21:20

Majetkový úřad zrušil aukci na prodej Kozího hrádku poblíž centra Mikulova

ilustrační snímek

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zrušil výběrové řízení s elektronickou aukcí na prodej Kozího hrádku poblíž centra Mikulova. Konat se...

12. prosince 2025  19:45,  aktualizováno  19:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hranice hostí jubilejní putovní výstavu Fenomén Igráček, má limitovanou edici

ilustrační snímek

Hranice na Přerovsku ode dneška hostí putovní výstavu Fenomén Igráček. Mapuje historii, výrobu i současnost legendární české hračky, oblíbené v 70. a 80....

12. prosince 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Praha

Praha

Betlémská kaple, výstava betlémů.

vydáno 12. prosince 2025  19:42

Praha

Praha

advent na Mariánském nám.

vydáno 12. prosince 2025  19:41

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

advent s J. Ladou

vydáno 12. prosince 2025  19:41

Slezské divadlo Opava uvede premiéru baletu Louskáček, zapojilo děti a studenty

ilustrační snímek

Slezské divadlo Opava uvede v neděli premiéru baletu Petra Iljiče Čajkovského Louskáček. Jde o nultý projekt Fakultního divadla, do kterého se zapojili...

12. prosince 2025  17:53,  aktualizováno  17:53

PID od neděle hlásí trvalé změny. Čeho všeho se dotknou a co to znamená pro cestující?

Vlakové spoje PID

Od 14. prosince 2025 vstoupí v platnost rozsáhlé trvalé změny Pražské integrované dopravy. Cestující čeká modernizace vlakových linek, úpravy autobusových spojů i nové zastávky. Největší proměny se...

12. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nové vozy či kratší intervaly. Veřejnou dopravu čekají změny, zdražovat nebude

Lidé nastupují do autobusu u teplického vlakového nádraží.

Veřejná doprava v Ústeckém kraji se dočká změn. Chystá se například posílení či prodloužení některých spojů. Zdražení jízdného se cestující obávat nemusejí. Novinky vejdou v platnost 14. prosince.

12. prosince 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Opava nabídne od května přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí

ilustrační snímek

Opava nabídne od května příštího roku přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí až pro 200 lidí. Ještě před zahájením celkové rekonstrukce chce...

12. prosince 2025  17:14,  aktualizováno  17:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.