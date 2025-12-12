Mělník se chystá na rekord: Rozpočet 2026 pošle 380 milionů do investic bez jediného úvěru

Peníze pro Mělník: Zateplení škol a péče o děti
Rozpočet na rok 2026 jasně ukazuje, kam směřují priority: k dlouhodobým úsporám a komfortu obyvatel. Stěžejním bodem je komplexní energetická modernizace městských budov. Konkrétně to znamená, že se bude masivně zateplovat a vyměňovat okna. To přinese úspory na provozních nákladech.
Cílem energetických úspor jsou například:
- Mateřská škola v Kokořínské ulici (Zvoneček).
- Budovy Základní školy a školní jídelny v Cukrovarské ulici.
- Centrum sociálních služeb Mělník.
- Dům dětí a mládeže.
Kromě úspor se počítá také s dokončením nové budovy Dětské skupiny Sportovní. Tento projekt má za cíl poskytnout moderní péči o děti mladší tří let a usnadnit tak rodičům dřívější návrat do práce.
Sportovní revoluce: Umělý trávník, koupaliště a adrenalin
Rok 2026 se bezpochyby stane rokem sportu! Vedení města se chystá poslat miliony korun do vylepšení sportovních areálů, aby místní kluby i veřejnost měli ty nejlepší možné podmínky pro aktivní život.
- Fotbalisté se konečně dočkají „umělky“: Hřiště FK Pšovka dostane nový umělý povrch.
- Nový areál Podolí (BIOS): Po dokončení přírodního hřiště čeká areál demolice a výstavba zbrusu nových šaten.
- Letní koupaliště: Startuje první etapa revitalizace oblíbeného městského koupaliště.
- Adrenalin pro všechny: Ve volnočasovém areálu Podolí vyroste pumptrack a skatepark pro všechny nadšené jezdce a bruslaře.
Drobných i větších úprav se dočká i budova Městské policie v Husově ulici.
Slova starosty: Dotace, podpora a vize
„Jde v mnoha případech o důležité investice, které už jsou v plánu delší dobu a v roce 2026 by se měly realizovat,“ potvrzuje starosta města Tomáš Martinec a dodává, že město aktivně čerpá dotace z evropských či národních zdrojů.
Na menší údržbu městského majetku je i přes obří investiční plán vyčleněno téměř 50 milionů korun.
Velkou novinkou je i navýšení dotací pro místní organizace. První místostarosta Petr Kowanda k tomu říká: „Budeme opět navyšovat podporu sportu a kultury, jak jsme ostatně slibovali. Například na podporu sportovních klubů půjde zhruba 20 milionů korun“. Město tak jasně oceňuje a podporuje úspěchy svých sportovců na národní i mezinárodní scéně.
Rok 2026 se v Mělníku ponese ve znamení masivního rozvoje, investic a vylepšování – a to s pevným finančním základem.
Zdroj: Martin Kolář