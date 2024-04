Mibro představuje outdoorové sportovní hodinky GS Active s GPS pro novou úroveň sledování kondice při venkovních aktivitách

Šen-čen (Čína) 15. dubna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Mibro, značka společnosti ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd., s potěšením představuje svou nejžhavější outdoorovou fitness novinku – sportovní hodinky s GPS pod názvem GS Active (GS Active GPS Outdoor Sports Watch). Toto supermoderní zařízení, navržené na míru potřebám nadšenců do outdoorových sportů, v sobě spojuje styl, funkčnost i přesnost měření.