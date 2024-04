Ministr Síkela slavnostně uvedl Jana Michala do funkce generálního ředitele agentury CzechInvest

„Svět kolem nás se mění a naším úkolem není proti těmto změnám bojovat, ale využít je ve svůj prospěch. Právě v tom vidím roli agentury CzechInvest – být klíčovým hráčem v podpoře investic, podnikání a využívání inovací, které přispějí k modernizaci české ekonomiky, a věřím, že ji Jan Michal, jako nový ředitel agentury, dokáže naplnit,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který současně dodává: „Věřím také, že se CzechInvest pod jeho vedením stane důležitým aktérem nejen v přilákání strategických investic, ale také v podpoře inovací a technologického rozvoje, které posunou naši zemi vpřed na cestě k udržitelnému a inovativnímu hospodářskému růstu.“

„Rád bych ještě jednou poděkoval za důvěru, která do mě byla vložena, když jsem se stal součástí týmu CzechInvest. Tahounem rozvoje nejvyspělejších států světa jsou investice do strategických odvětví a inovace, přičemž agentura CzechInvest drží v rukou unikátní nástroje a kontakty na klíčové aktéry doma i v zahraničí. Musíme proto rozvíjet kvalitní podnikatelské prostředí a hledat nové příležitosti, abychom přilákali nové investory a motivovali ty stávající k další expanzi s vyšší přidanou hodnotou,“ uvedl generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal a dodává: „Zaměřit se chci zároveň na důsledky nové geopolitické situace s cílem posílit ekonomickou bezpečnost Česka v oblasti kritických hodnotových řetězců či posílení obranného průmyslu. Velké příležitosti vidím v oblastech podpory nové generace startupů a rozvoje firem v tzv. deep-tech a clean-tech sektorech, které ovlivní kvalitu života, naše bohatství a budoucí postavení ve světové ekonomice.“

MPO i CzechInvest přikládají velký význam propojení oblasti výroby moderních, energeticky účinných čipů a výroby baterií do elektromobilů s naším velmi rozvinutým automobilovým průmyslem. CzechInvest by měl také dále pokračovat v podpoře startupů. Vedle již úspěšně běžícího projektu Technologická inkubace půjde například v rámci Národního plánu obnovy o nové projekty v oblasti podpory podnikavosti nebo akcelerace startupů.

„Zároveň bych rád poděkoval svému předchůdci Petru Očkovi, který byl do této doby pověřeným ředitelem, se kterým budeme podobně jako s panem ministrem úzce spolupracovat," dodává na závěr Jan Michal.

Jan Michal vystudoval podnikohospodářskou fakultu VŠE a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Do agentury CzechInvest přichází z Evropské komise (EK), kde působil v jejím Generálním sekretariátu a naposledy jako zástupce ředitele sekce na Generálním ředitelství pro komunikaci a vedoucí útvaru politického a ekonomického zpravodajství. Během českého předsednictví Rady EU v roce 2022 působil jako poradce na Úřadu vlády, kde se věnoval zejména reakci na energetickou krizi. V letech 2010–16 vedl Zastoupení EK v ČR a během své mise se mj. podílel na zapojení Česka do programu InvestEU a spolupráci s Evropskou investiční bankou. V roce 2016 mu prezident Hospodářské komory udělil Zlatou Merkurovu medaili za aktivní podporu podnikatelského prostředí v ČR. Předtím působil na Ministerstvu zahraničních věcí, včetně vyslání do NATO a OSN.

www.czechinvest.org