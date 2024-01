Most v Brumově-Bylnici je uzavřený kvůli havarijnímu stavu, řidiči neprojedou

David Ptáček (BEZAP), místostarosta, Brumov-Bylnice: „Je to most, který vede také přes železniční trať, byl uzavřen 5. 10. 2022, kdy autorizovaný znalec stav mostu vyhodnotil jako havarijní. Byl uzavřen pro motorovou dopravu, co se týká pěší tak normálně dál funguje.“

Most převáděl dopravu přes železniční trať. Na první pohled je jasné, že má nejlepší léta dávno za sebou. To, že jeho stav je havarijní, je zřejmé nejen na jeho povrchu, tedy na komunikaci, ale především na jeho konstrukci, která se doslova rozpadá před očima. Na opravu, nebo spíše stavbu nového, si však obyvatelé Brumova-Bylnice ještě nějakou dobu počkají. Důvodem je finanční náročnost této investice, na kterou navíc v současné době nemůže obce získat dotace.

David Ptáček (BEZAP), místostarosta, Brumov-Bylnice: „Finanční odhad máme a pracujeme na tom. V současné době byla vyhlášena veřejná zakázka na tři mosty v našem městě a vybrali jsme projektanta, takže budeme projektovat a opravovat tyto tři mosty.“

Cestu do lokality Horní Hrbáč v Brumově-Bylnici využívají především její obyvatelé. Těch by do budoucna mělo přibývat.

David Ptáček (BEZAP), místostarosta, Brumov-Bylnice: „Významné dopravní místo to určitě je. Je tam i nová výstavba, nová lokalita a plánujeme tam další výstavbu rodinných domů. Lidé se tam dostávají pouze jedním přístupovým místem, takže bychom byli rádi, kdybychom most zprovoznili.“

Žádná oficiální objízdná trasa sice nebyla stanovena, jediná možná další cesta do lokality pro motorová vozidla ale vede přes železniční přejezd a po ulici Hrbáč. Pro řidiče znamená několikaminutové zpoždění a pro obyvatele ulice vyšší zatížení dopravou v době návratu lidé ze zaměstnání.

Video je médiím k dispozici ZDARMA. Mohou ho použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku. Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.