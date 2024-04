Most v Libědicích prochází rekonstrukcí, uzavírka rozdělila obci

V centru obce Libědice na Chomutovsku probíhá rekonstrukce mostu. Uzavírka rozdělila obci a na druhou stranu se dostanete objížďkou přes Pětipsy a Račetice. Kromě omezení osobní a nákladní dopravy došlo i k výluce na linkách autobusů 571, 599 a 751. Předpokládaný termín stavby je do 30. listopadu 2024. Primárním investorem je Ústecký kraj. K rekonstrukci se přistoupilo z důvodu havarijního stavu mostu.

Pavel Kozlík (BEZPP), starosta obce Libědice: "Rozpadalo se nám už zábradlí. Bylo jako hodně zrezlý a různě ty nosníky a to všechno už bylo hodně popraskaný. Rekonstrukce nám přinese hlavní věc, že tady bude chodník při naší levý straně mostu. Sice je nepříjemný, že teď jako most se nám opravuje, ale po půl roce bude most hotový a do budoucna se vlastně nebude nic dělat, takže bych řekl, že na dalších 50 let máme pokoj a občané ve finále budou rádi, že tady máme nový chodník."Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "Každá oprava mostu je krok dopředu. Tou opravou mostu vznikne nová technologie a ten most dostane novou úpravou povrchu, to znamená tam bude jedna věc - tišení, hlučnost, exhalace. To jsou 3 body, které by tam měly být a druhá strana věci - bezpečnost chodců. Bude tam třeba dávat obrovský pozor na chodce, protože chodci budou zřejmě přecházet z druhé strany na ten chodník. To znamená akceptovat tuhle situaci a hlavně na ten most by byl vhodný dát nějaké omezení rychlosti. To znamená ta rychlost, pakliže tam bude nějaký chodník pro chodce a dá se tam předpokládat zvýšený pohyb chodců, tak by ta rychlost měla být taky tomu přizpůsobena."

A samozřejmě i chodci jakožto účastníci silničního provozu by měli být ohleduplní, rozhodně by neměli "skákat" do vozovky a mít dostatečnou rozhledovou situaci.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "Druhá věc - prakticky je tam konec uzavírky, kde řidiči dojedou na konec komunikace a nepředvídají, že se nebude moct jet dál. To znamená v tomhle místě, pakliže není zákaz otáčení, tak musí dbát zvýšené opatrnosti. Musí dát pozor, jestli tam není plná čára, pakliže není tak přizpůsobit to otáčení tomu rádiusu, co dané vozidlo zvládne. Pakliže ta silnice je dostatečně široká, je tam malé nebezpečí, ale musí dávat absolutní pozor na vozidlo za sebou a neohrozit chodce a ostatní účastníky silničního provozu. Velké nákladní vozidlo se tam samozřejmě bude velmi špatně otáčet a dojde tam k zatarasení dopravy a druhá strana věci - krajnice. To znamená to vozidlo musí při otáčení dbát na to, když vyjede na krajnici, aby ta krajnice byla přizpůsobená hmotnosti jeho vozidla."

