Na průtahu Libercem řidiče zdrží rekonstrukce mostu

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Začali jsme rekonstruovat mosty nad Sněhulákem, kdy v letošním roce budeme opravovat jeden most ve směru na Děčín. Mělo by to být hotové do konce října.“
Průtah Libercem patří mezi nejvytíženější komunikace v Libereckém kraji. Zejména v ranní a odpolední dopravní špičce se tu proto tvoří kolony, které prakticky není jak objet.
Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Provoz je sveden na protilehlý most v režimu 1 + 1.“
Dopravní komplikace se navíc nevyhnou ani soustavě okružních křižovatek zvané Sněhulák, která leží pod opravovanými mosty a tvoří důležitou spojku s nedalekou obchodní a průmyslovou zónou.
Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „V rámci opravy musí dojít i k opravě nosné konstrukce ze spodní strany a jediný přístup je z vozovky, z okružní křižovatky, takže na několik víkendů bude uzavřena i tato okružní křižovatka a budou navrženy objízdné trasy.“
Petra Drkulová, mluvčí ŘSD: „Uzavírky pod mostem jsou nutné kvůli bezpečnému provádění oprav spodní části mostní konstrukce. Toto opatření chrání řidiče, chodce i pracovníky před riziky spojenými se stavební činností.“
Uzavírky ovšem nejsou plánované na celé víkendy, ale jen na časy mezi 18. hodinou večer a 8. ráno. Ředitelství silnic a dálnic na ně vždy upozorní zhruba v týdenním předstihu. Práce jsou letos naplánované do října, příští rok se sem ale stavaři vrátí znovu.
Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „V další stavební sezóně se bude dělat most na druhé straně. Cena rekonstrukce obou mostů je 68 milionů bez DPH.“
Řidiči by měli sledovat aktuální dopravní informace a při průjezdu stavbou dbát zvýšené opatrnosti.
Zdroj: POLAR televize Ostrava