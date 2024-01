Největší konference o e-mail marketingu: E-mail Restart 2024

“Chceme být vnímáni okolím jako tým, který má v e-mail marketingu hlubokou odbornost, využívá k práci nejnovější nástroje a má přehled o nejnovějších trendech v oboru. Naším cílem je edukovat odbornou veřejnost a přinášet příležitosti pro vzájemnou spolupráci,” upřesňuje záměr programu Jan Makovička, CEO agentury.

Během celodenního programu vystoupí například Petr Miklík, CMO oříškového království Grizly, Adam Pýcha, E-commerce director a CMO knihkupectví Knihy Dobrovský. Zajímavé téma do debaty vnese také Štěpánka Lebedová, seniorní produktová manažerka služby Email.cz. Ta vysvětlí, co všechno ovlivňuje doručení e-mailu do poštovní schránky. O své zkušenosti s tvorbou newsletteru v módním odvětví za pomoci AI se podělí i Jan Baštýř a Jaroslav Kaucký ve své případové studii, se kterou získali dvě 3. místa v soutěži marketingové efektivity IEA.

„Program je postaven tak, aby přinesl inspiraci a praktické návody pro pomyslný restart e-mailingu ve všech jeho disciplínách. Od strategie přes hledání datových signálů až po automatizace. A to vše samozřejmě v kontextu AI, která hýbe dnešním marketingovým světem," doplňuje COO agentury Taste Lukáš Balek.

Kompletní program najdete na webu www.emailrestart.cz, kde můžete zakoupit také vstupenky. Nově je možnost sledovat celou konferenci on-line. Program konference pro vás připravuje Taste. Hlavními partnery akce jsou společnosti Ecomail, Targito, SmartEmailing a Leadhub.