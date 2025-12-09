Od Národního divadla po krev pro život: 10 let Giving Tuesday v Česku

Praha 9. prosince 2025 (PROTEXT) - Giving Tuesday, celosvětové hnutí štědrosti a dobrých skutků, proběhlo letos v Česku podesáté. Za uplynulou dekádu se do něj zapojili stovky tisíc lidí, firem a organizací, které společně uskutečnili více než 2600 dárcovských výzev a dobrých skutků a darovali přes 500 milionů korun. Nejčastěji mířila pomoc dětem, lidem s hendikepem, seniorům a v posledních letech také lidem v nouzi a zvířatům. Den štědrosti do Česka v roce 2016 přivedla Asociace společenské odpovědnosti, která za deset let mimo jiné rozsvítila Petřínskou rozhlednu i Národní divadlo, rozdala 8000 pralinek v ulicích, vydala knížku, udělila Giving Tuesday Awards a přivezla zakladatele hnutí Henryho Timmse. Rostoucí ochotu Čechů pomáhat potvrzuje i aktuální průzkum Ipsos.

„Desátý ročník Giving Tuesday v Česku máme za sebou. Je úžasné sledovat, jak se kultura štědrosti a solidarity postupně stala součástí našeho každodenního života. Když jsme v roce 2016 začínali, ani ve snu by mě nenapadlo, že dokážeme inspirovat tolik jednotlivců, škol, firem i neziskových organizací k darování a dobrovolnictví. Přeji si, aby se kultura dárcovství v Česku dál rozvíjela, aby byla pomoc dostupná, viditelná a aby každý věděl, že i malý dobrý skutek dokáže měnit životy,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která hnutí Giving Tuesday v Česku zastřešuje a dodává: „Kouzlo Giving Tuesday vidím v lidskosti v jejích nejpřirozenějších gestech. Je připomínkou, že i když svět občas není jednoduchý, pořád v něm žije naděje.“ 

Letošní rok ve znamení krve 

Letošní Giving Tuesday se nesl ve znamení krve. V rámci společné výzvy Asociace společenské odpovědnosti a Ministerstva zdravotnictví Dobrý skutek v krvi darovali lidé celkem 155 litrů krve, což může v praxi zachránit více než 1 000 lidských životů. Do této výzvy se připojila i řada organizací, od různých firem přes krajský úřad Jihomoravského kraje, Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích až třeba po fakultní nemocnici Olomouc. Téměř čtvrtina z darujících byli prvodárci.

10 let Giving Tuesday: půl miliardy korun i návštěva zakladatele hnutí 

Za deset let se Giving Tuesday v Česku stal symbolem štědrosti a solidarity. Do hnutí se zapojily stovky tisíc lidí, firem a organizací, které uskutečnili více než 2600 dárcovských výzev a dobrých skutků a darovali přes půl miliardy korun. Pomoc směřovala nejčastěji dětem, lidem s hendikepem, seniorům a v posledních letech také lidem v nouzi a zvířatům.

Významné momenty Giving Tuesday v Česku:

  • 2025: Historické udílení Giving Tuesday Awards, ocenění pro největší dobré skutky za 10 let Giving Tuesday. Vydání knihy Štědré úterý: Jak Giving Tuesday proměnilo Česko. První iniciativa na darování krve, v rámci které bylo odebráno 155 litrů, jenž mohou zachránit více než 1 000 životů. Padl také rekord ve výši darovaných peněz na platformě Darujme.cz, kde bylo v rámci Giving Tuesday vybráno až 8 322 911 Kč.
  • 2024: V 10 městech ČR rozdáno 8 000 pralinek se stovkou dobrovolníků ADRA.
  • 2021: Nasvícení Národního divadla jako symbol nejštědřejší veřejné sbírky v historii ČR.
  • 2020: Světlo lékařům – distribuce potravinových balíčků zdravotníkům a nasvícení nemocnic.
  • 2019: Rozsvícení Petřínské rozhledny jako symbol dobra.
  • 2018: Návštěva zakladatele Giving Tuesday, Henryho Timmse.

 

Štědrost Čechů roste. Potvrzuje to i výzkum Ipsos Podle aktuálního výzkumu Ipsos považuje 83 % Čechů pomoc za osobně důležitou hodnotu, což je opět o něco více než loni.

  • 83 % lidí se zapojilo do nějaké formy pomoci
  • 41 % darovalo věci, 41 % koupilo produkt s výtěžkem pro dobrou věc
  • 40 % přispělo finančně (většina impulzivně – 67 %)
  • Nejčastější cíle pomoci: děti (41 %), zvířata (31 %)
  • 19 % lidí se věnovalo dobrovolnictví (nárůst oproti 16 % v roce 2024)
  • 77 % lidí si myslí, že stát by měl aktivně podporovat dárce a dobrovolníky

 

Na Giving Tuesday přispěla 9,8 mil. Kč největší zaměstnanecká sbírka ČEZ v historii 

Silný příběh letošního ročníku přinesla zaměstnanecká sbírka Skupiny ČEZ Plníme přání, myslíme na druhé, do které zaměstnanci nominují osoby ze svého okolí v těžké životní situaci. Letos se zapojilo 2 231 zaměstnanců, tedy zhruba každý šestý, a společně vybrali 4,9 milionu korun. Nadace ČEZ částku zdvojnásobila na celkových 9,8 milionu korun, jde o nejvyšší vybranou částku v historii projektu i dosavadních Giving Tuesday v Česku.

„Celkem jsme díky Plníme přání mohli podpořit 134 příjemců, z toho 100 dětí. Nejčastějším přáním byly kompenzační pomůcky, osobní asistence a specifické rehabilitační či léčebné pobyty. Dalším častým přáním byla rovněž větší samostatnost – například prostřednictvím lepších vozíčků, speciálně upravených automobilů nebo výpočetní techniky, která umožňuje lidem pracovat, studovat či komunikovat lépe se světem. Je pro nás čest těmto lidem pomáhat a vážím si každého příspěvku, který letos zaměstnanci darovali,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Giving Tuesday spojuje svět. V USA padl rekord 4 miliardy 

Giving Tuesday vznikl v roce 2012 v USA a za 13 let se změnil z jediného dne dárcovství v celosvětové hnutí. Letos se do něj zapojilo 38,1 milionu lidí z USA, kteří darovali 4 miliardy dolarů, a celková částka darů od vzniku hnutí dosáhla 22,5 miliardy dolarů. Giving Tuesday je dnes aktivní ve více než 110 zemích světa a každý rok inspiruje lidi k dobru, spolupráci a vzájemné pomoci.

Generálním partnerem letošního ročníku Giving Tuesday byla společnost ČEPS, partneři Albatros Media a Skupina ČEZ.

 

Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti

 

 

