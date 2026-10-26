Odbory opět dokázaly, že vytrvalé jednání přináší výsledky

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  12:30
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Praha 26. října 2026 (PROTEXT) - Důslednost, trpělivost a společný postup odborových organizací přinesly konkrétní výsledek. Po náročném jednání na Ministerstvu vnitra, při kterém odbory nesouhlasily s původně navrhovaným způsobem rozdělení finančních prostředků, se podařilo při následném jednání s předsedou vlády dosáhnout podstatně příznivějšího řešení. Od 1. ledna 2027 tak dojde k výraznějšímu posílení základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů, což byl od počátku jeden z hlavních požadavků Nezávislého odborového svazu Policie České republiky (NOS PČR).

Jednání o navýšení služebních příjmů a platů v bezpečnostních sborech byla zahájena na úrovni ministerstva vnitra za účasti ministra Lubomíra Metnara, zástupců ministerstva, bezpečnostních sborů a odborových organizací. Za NOS PČR se jednání zúčastnili předseda Tomáš Machovič a místopředsedové Milan Synek a Petr Cieluch. Přítomni byli také zástupci dalších odborových organizací a předseda ČMKOS Josef Středula.

„NOS PČR vstupoval do jednání s jednoznačným postojem. Zásadně nesouhlasil s dalším posilováním nenárokových složek služebních příjmů na úkor základních tarifů, které představují stabilní, předvídatelnou a pro příslušníky zásadní součást odměňování,“ říká předseda největších bezpečnostních odborů Tomáš Machovič.

Odborový svaz proto předložil čtyři hlavní požadavky:

  • Navýšení základních tarifů služebního příjmu o 10 % pro všechny příslušníky bezpečnostních sborů.
  • Zásadní navýšení platů občanských zaměstnanců bezpečnostních sborů.
  • Rozšíření počtu tarifních stupňů pro příslušníky a zaměstnance s praxí přesahující 33 let.
  • Zavedení systémového a automatického navyšování služebních příjmů a platů, které zajistí jejich dlouhodobý a předvídatelný růst.

Ministerstvo vnitra na jednání představilo návrh, podle kterého mělo být navýšení služebních příjmů rozděleno na 1300 Kč do základního tarifu, dalších 1300 Kč do stabilizačního příplatku a 300 Kč na související náklady.

Ministr vnitra a zástupci ministerstva tento model odůvodňovali zejména snahou podpořit příslušníky základních útvarů a nově nastupující policisty a současně zohlednit potřeby jednotlivých bezpečnostních sborů. Odborové organizace však s takovým rozdělením nesouhlasily.

Předseda NOS PČR Tomáš Machovič upozornil, že odpovídající navýšení služebních příjmů si zaslouží příslušníci napříč všemi tarifními třídami. Také ve vyšších tarifních třídách působí velké množství řadových policistů, kteří vykonávají náročnou a odpovědnou službu například na obvodních, krajských i celorepublikových útvarech služby kriminální policie.

„Plošné navyšování služebních příjmů o stejnou částku bez dostatečného zohlednění tarifních tříd navíc postupně snižuje rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi odměňování. Tím oslabuje motivaci k profesnímu růstu, získávání vyšší odbornosti i přijímání větší odpovědnosti,“ vysvětluje Machovič.

NOS PČR současně připomněl, že požadavek na desetiprocentní navýšení tarifů souvisí také se snahou co nejrychleji dosáhnout avizovaného nástupního služebního příjmu 50 000 Kč. Pokud má být této hranice dosaženo až v pozdějších letech, její skutečná hodnota bude postupně snižována inflací. Odborový svaz proto nadále požaduje, aby deklarované finanční podmínky byly dosažitelné již při skutečném nástupu ke sboru, nikoliv až po absolvování odborné přípravy.

V průběhu jednání na ministerstvu vnitra odborové organizace předložily řadu argumentů ve prospěch výraznějšího posílení tarifní složky služebního příjmu. Mimo jiné navrhly přesunout do základních tarifů prostředky původně určené na stabilizační příplatky. Tento návrh však nebyl přijat. Zástupci ministerstva prezentovali původní model jako nejlepší možné rozdělení disponibilních prostředků, na kterém se podařilo dosáhnout shody s jednotlivými bezpečnostními sbory. Přestože jednání přineslo dílčí pozitivní závěry v dalších oblastech, v otázce samotného navýšení služebních příjmů odborové organizace předložený návrh odmítly.

„Tento postoj nebyl samoúčelným nesouhlasem. Vycházel z přesvědčení, že způsob rozdělení finančních prostředků musí přinášet skutečné a dlouhodobé zlepšení příjmových podmínek příslušníků, nikoliv pouze krátkodobý efekt prostřednictvím složek, jejichž poskytování nemusí být vždy zaručeno,“ doplňuje Machovič.

Odborové organizace se proto dohodly na pokračování vyjednávání na vyšší úrovni, včetně oslovení příslušných ministrů a předsedy vlády. Právě rozhodnutí nepřijmout původní návrh jako konečný a společně pokračovat v prosazování požadavků se ukázalo jako zásadní.

Jednání s předsedou vlády přineslo konkrétní posun

Navazující jednání zástupců odborových organizací bezpečnostních sborů s předsedou vlády Andrejem Babišem, ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem se uskutečnilo v polovině října na Úřadu vlády. Za NOS PČR se jednání zúčastnil předseda Tomáš Machovič.

Odborové organizace na jednání navázaly na své předchozí argumenty a znovu zdůraznily, že rozhodující část prostředků určených na zvýšení služebních příjmů musí směřovat přímo do tarifní složky. Důsledné prosazování tohoto požadavku nakonec přineslo konkrétní výsledek. Namísto původně navrhovaných 1300 Kč se podařilo vyjednat 2400 Kč do tarifní složky zvýšené za směnnost. To představuje posílení tarifní části navýšení o dalších 1100 Kč oproti původnímu návrhu Ministerstva vnitra. Současně bylo dohodnuto vyčlenění dalších 500 Kč na související rozpočtové náklady, zejména na financování zvýšených nákladů na přesčasovou službu a služební pohotovost. Výsledkem je významnější posílení stabilní a předvídatelné části služebního příjmu od 1. ledna 2027.

„Nejde přitom pouze o změnu způsobu rozdělení stejného objemu prostředků. Z pohledu příslušníků má navýšení základních tarifů dlouhodobější význam než navyšování prostřednictvím stabilizačních příplatků,“ objasňuje Machovič.

Základní tarif je jednou z nejdůležitějších složek služebního příjmu. Je stabilní, předvídatelný a jeho výše ovlivňuje také výpočet dalších zákonných služebních náležitostí. Oproti tomu stabilizační příplatky mohou být za určitých okolností kráceny nebo nemusí být poskytnuty. Přílišná závislost celkového služebního příjmu na těchto složkách proto může představovat riziko pro finanční a sociální jistoty příslušníků i jejich rodin. Zároveň je nutné zachovat odpovídající rozdíly v odměňování podle náročnosti služby, odbornosti, odpovědnosti a délky praxe.

„Vyjednané posílení tarifní složky o dalších 1100 Kč proto považujeme za konkrétní a měřitelný přínos odborového vyjednávání. Výsledek zároveň potvrzuje, že věcná argumentace, koordinovaný postup a ochota pokračovat v jednání i přes původně odmítavý postoj druhé strany mohou přinášet skutečné změny,“ říká předseda Tomáš Machovič.

Další cíle: předvídatelný růst příjmů, kariérní řád a ocenění zkušeností

Přestože dosaženou dohodu považuje NOS PČR za významný výsledek, nejde o naplnění všech dlouhodobých požadavků odborového svazu. Již při prvním jednání na ministerstvu vnitra předložil místopředseda NOS PČR Milan Synek dva zásadní systémové návrhy.

Prvním je rozšíření počtu tarifních stupňů pro příslušníky s praxí přesahující 33 let, které by umožnilo lépe ocenit zkušené příslušníky a zvýšilo motivaci k jejich dlouhodobému setrvání ve službě.

Druhým je zavedení automatického mechanismu navyšování služebních příjmů navázaného na vývoj průměrné hrubé mzdy.

Oba návrhy byly na jednání pozitivně přijaty jako témata pro další diskusi.

Na následném jednání na Úřadu vlády pak bylo dosaženo dohody o pokračování jednání nad střednědobým vývojem služebních příjmů a případnými změnami zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Cílem zůstává vytvořit funkční kariérní řád a dlouhodobě udržitelný systém odměňování, který bude dostatečně motivovat nejen nové uchazeče o službu, ale také zkušené příslušníky.

Bezpečnostní sbory totiž musí být schopny nejen získávat nové kolegy, ale především si udržet ty, kteří již mají potřebné odborné znalosti, zkušenosti a dlouholetou praxi. Záměr dosáhnout nástupního služebního příjmu 50.000 Kč proto musí být podle NOS PČR doprovázen odpovídajícím růstem příjmů všech příslušníků, nikoliv pouze těch nově nastupujících.

Průběh obou jednání ukazuje, jak důležitou roli hraje důsledné a systematické odborové vyjednávání. Na počátku stál návrh, se kterým se odborové organizace nemohly ztotožnit. Následovalo odmítnutí předloženého řešení, společný postup, další argumentace a jednání na nejvyšší vládní úrovni. Výsledkem je dohoda, která představuje konkrétní zlepšení oproti původnímu návrhu.

„Dosažený výsledek nelze považovat za konečné řešení všech problémů v odměňování příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Je však důležitým krokem správným směrem a důkazem, že vytrvalá, odborně podložená a konstruktivní odborová práce má smysl,“ uzavírá předseda Tomáš Machovič.

NOS PČR považuje vyjednané navýšení tarifní složky za úspěch společného postupu odborových organizací a současně za závazek pokračovat v prosazování dalších systémových změn. Naším dlouhodobým cílem zůstává spravedlivé, konkurenceschopné a předvídatelné odměňování, které bude odpovídat náročnosti služby, oceňovat zkušenosti a odpovědnost a přispívat k personální stabilitě a akceschopnosti bezpečnostních sborů. Dosažený kompromis je důležitým výsledkem. Naše práce však tímto nekončí.

 

Zdroj: Nezávislý odborový svaz Policie ČR/www.nospcr.cz 

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59762.

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