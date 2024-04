Odhalte sílu obchodování s kryptoměnami na akci TOKEN2049 CryptoFest společnosti Bybit – účastníky čekají ceny o objemu 100.000 USDT

TOKEN2049 CryptoFest zve zkušené obchodníky i zapálené nováčky k napínavým obchodním a vkladovým aktivitám. Mimo jiné se bude hrát o hlavní cenu, kterou je výkonný počítač Apple Vision Pro.

Jak se zapojit

• Přihlaste se na stránce Bybit a následně se zaregistrujte na tuto akci.

• K získání jednoho losu je třeba splnit určité úkoly, přičemž podmínkou je vklad alespoň 100 USD a objem obchodů alespoň 1000 USD. Nasbírat lze maximálně 17 losů, což zvyšuje šance na výhru.

Exkluzivní odměny pro nové uživatele

Nové uživatelé Bybit přivítá na CryptoFest exkluzivní možnost vyhrát až 5020 USDT, pokud se zapojí do úkolů uvedených na Bybit Rewards Hub.

Zazářit mohou i uživatelé sociálních sítí

Společnost Bybit dává možnost zažít vzrušení z akce TOKEN2049 CryptoFest také uživatelům sociálních sítí, pro které byl vyhrazen samostatný bank v hodnotě 500 USDT. Bude vylosováno pět uživatelů, kteří sdíleli podrobnosti o události a označili Bybit, a každý z nich vyhraje 100 USDT.

Ben Zhou, co-founder and CEO of Bybit (spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Bybit), v duchu inovací a zapojení komunity prohlásil: „Těšíme se, že se zapojíme do oslav na konferencích Blockchain Life a Token2049, které se letos konají v naší domovské Dubaji. Tato akce umožní uživatelům dozvědět se více o ekosystému kryptoaktiv a stát se součástí rodiny Bybit."

#Bybit / #TheCryptoArk/ #Token2049CryptoFest

O společnosti Bybit

Bybit je co do objemu transakcí jednou ze tří největších kryptoměnových burz a má 25 milionů uživatelů. Byla založena v roce 2018 a nabízí profesionální platformu pro investory a obchodníky v oblasti kryptoměn s ultrarychlým párovacím systémem, nepřetržitým zákaznickým servisem a vícejazyčnou komunitní podporou. Společnost Bybit je hrdým partnerem týmu Oracle Red Bull Racing, úřadujících šampionů poháru konstruktérů i pilotů Formule 1.

