Opravu okružní křižovatky v centru Hodonína provází dopravní omezení

Jan Rýdl, mluvčí, Ředitelství silnic a dálnic: "Nahradíme kostky z prstence za betonový kryt a vyměníme zároveň i asfaltový povrch vozovky.“

Silnice I/51 je sjezdem z rychlostní silnice I/55, která spojuje Břeclav s Uherským Hradištěm. Řidiči se z ní dostanou na státní hranici spojující Hodonín s přibližně pět kilometrů vzdáleným Holíčem na Slovensku. Jde tedy o velmi vytížený úsek, jak pro osobní, tak především kamionovou dopravu. Právě proto se Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, rozhodlo provést práce postupně.

Jan Rýdl, mluvčí, Ředitelství silnic a dálnic: "Práce máme rozděleny na dvě etapy, k nimž bude samozřejmě navázáno i dopravní omezení. V rámci první etapy, tedy od 11. března do 5. dubna, budou uzavřeny tři čtvrtiny opravované okružní křižovatky. Provoz na silnici číslo 51 bude veden kyvadlově a řízen semafory. V této fázi prací bude uzavřen vjezd do Dvořákovy ulice a části Velkomoravské ulice.“

Ve druhé etapě, která by měla trvat od 5. do 20. dubna, pak dojde na zprovoznění tří čtvrtin už opravené okružní křižovatky, což pro řidiče znamená, že nebude možné najíždět z ulic Dvořákova a Velkomoravská ve směru do centra. Práce se budou týkat dokončení zbývající čtvrtiny křižovatky a i v této fázi bude provoz vedený kyvadlově s tím, že ho budou řídit semafory. Řidiči tak musí po celou dobu opravy počítat se zdržením.

Autobusy linkové osobní dopravy budou v průběhu oprav využívat objízdné trasy. Autobusová zastávka Anenská bude ve směru na Slovensko po celou dobu oprav dočasně zrušená. Stejná situace se týká i autobusových zastávek u podjezdu ve Velkomoravské ulici, kdy musí cestující v první etapě oprav počítat se zrušením v obou směrech, v té druhé pak pouze ve směru z města.

Oprava okružní křižovatky, která navazuje v centru města na takzvaný malý obchvat Hodonína, vyjde na přibližně dva miliony korun.

PROTEXT