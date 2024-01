Pedál plynu jako střelná zbraň, za volantem se chovejte s pokorou, rychlost může zabíjet

Rychlost může zabíjet. Až 86 procent řidičů v jednom z nedávných průzkumů přiznalo, že alespoň občas překračují povolenou rychlost o deset kilometrů za hodinu. 66 procent řidičů jezdí ještě rychleji.

Roman Budský, dopravní expert, Platforma VIZE 0: “Ano, rychlost samozřejmě zabíjet může. Hlavně když se objeví auto v rukou nezkušeného nebo méně zodpovědného řidiče. Přece jenom čím vyšší rychlost, tím vyšší kinetická energie. A ona nakonec ještě roste se čtvercem rychlosti. Takže když jedu dvakrát tak rychle, tak mám čtyřikrát tak větší energii. A to už v těch vyšších rychlostech může zabíjet. Takže rychlostní limity samozřejmě smysl mají.”

Policista Horymír: “Jízda rychleji, než to dovoluje zákon. To je jako hledat zkratku v bludišti. Často to skončí tím, že narazíte do zdi. A občas i doslova. Někteří řidiči si myslí, že jestli je nepolapíme my, jsou v bezpečí, ale ve skutečnosti si často past připraví sami. A to nejen pro sebe, ale i pro nevinné lidi kolem.”

Roman Budský, dopravní expert, Platforma VIZE 0: “Jet 50 nebo 60 km v hodině v obci, to je náramný rozdíl. Tam opravdu doporučuji, aby si člověk uvědomil kudy jede, a jestliže je tam koncentrace chodců, tak si říct, no to je rychlost maximálně povolená. Jestliže tady je nějaký větší šrumec lidí, no tak pojedu třeba 30, to není ale hanba toho šoféra. Zkušený řidič tam, kde to takzvaně zavání nějakým průšvihem, jede krokem. Naopak tam, kde je volná silnice ideální podmínky, tak nezdržuje a jede na rychlostním limitu.”

Policista Horymír: “Než přidáte plyn, uvědomte si, že nejste v závodní hře. Bezpečná jízda, to je výhra pro všechny.”

Roman Budský, dopravní expert, Platforma VIZE 0: “Opravdu se jezdí svižněji, než by se mělo. Ale co mě překvapuje, že hodně svižně jezdí i kamiony. Když pojede po dálnici tirák, který jede 90, tak je to jen ten, co zdržuje. Mnohdy už tam mají naloženo pětadevadesát. A teď si vemte ubrzdit ten obrovský kolos, když se něco vepředu stane. To už opravdu je umění. Takže tady si myslím, že je další vlastně nebezpečí, že řidiči těch velkých a rozměrných vozidel výrazně překračují maximální povolenou rychlost. Jezdí kolikrát nalepení těsně na sebe A pak vidíte teda ty záběry z našich dálnic, v jakým stavu ta auta jsou, když dojde k vzájemnému střetu. Nepozorný řidič, unavený řidič, nedodržení bezpečného odstupu a ještě ke všemu nepřiměřeně vysoká rychlost jízdy, to je skutečně smrtící mix.”

