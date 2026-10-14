Plyn po hormuzské krizi zůstává více než 2x dražší, biomasa zdražila méně

„Světový obchod s komoditami funguje jako systém spojených nádob. Pokud prudce zdraží ropa, LNG a námořní přeprava, vyšší náklady se postupně promítají také do dalších energetických komodit. Rozdíly v jejich citlivosti na geopolitické šoky ale mohou být značné,“ říká Rostislav Krempaský, komoditní expert ResInvest Commodities.
Plyn je i po sedmi měsících více než dvakrát dražší
Evropský benchmark zemního plynu TTF se 27. února, těsně před vypuknutím hormuzské krize, obchodoval za 31,96 EUR/MWh. K 29. září dosáhl 69,10 EUR/MWh, tedy o 37,14 EUR/MWh a 116,21 % více než před krizí. Nyní je cena ještě vyšší, a to 76 EUR/MWh. Zvýšené ceny evropského plynu tak nepředstavují pouze krátkodobý výkyv, ale přetrvávají už sedm měsíců.
Černé energetické uhlí ARA ve stejném období zdražilo ze 106,25 na 136,05 USD za tunu. To představuje růst o 29,80 USD za tunu, tedy o 28,05 %.
Pelety reagovaly výrazně mírněji
Celoněmecký cenový benchmark DEPV pro smluvní dodávku 6 tun dřevních pelet vzrostl z únorových 395,07 EUR za tunu na zářijových 424,50 EUR za tunu. Cena tak stoupla o 29,43 EUR za tunu, tedy o 7,45 %.
„Rozdíl je výrazný. Zatímco zemní plyn je proti období před krizí dražší o více než 116 %, cena pelet vzrostla o necelých 7,5 %. Biomasa samozřejmě není od světových cen energií izolovaná, protože dražší paliva prodražují těžbu, svoz, dopravu i distribuci. Její přímá citlivost na omezení přepravy přes Hormuz je ale výrazně nižší,“ uvádí Krempaský.
Dřevní pelety mají zároveň výhodu v tom, že jde o obnovitelný zdroj energie, který lze vyrábět z evropských a lokálních surovin. Vytápění biomasou je proto méně přímo závislé na dovozu paliv z geopoliticky citlivých oblastí a na klíčových námořních trasách.
„Výhodou biomasy není jen její obnovitelný charakter. Důležitá je také možnost využívat surovinu z evropského trhu a kratší dodavatelské řetězce. Události kolem Hormuzu ukazují, že závislost na vzdálených dodávkách a námořních trasách může v krizových obdobích výrazně zvýšit cenové riziko,“ uzavírá Krempaský.
|Komodita a benchmark
|Před krizí
|Zářijová hodnota
|Změna
|Zemní plyn TTF, front month futures
|31,96 EUR/MWh, 27. 2. 2026
|69,10 EUR/MWh, 29. 9. 2026
|+37,14 EUR/MWh, +116,21 %
|Černé energetické uhlí ARA, ICE Rotterdam Coal futures
|106,25 USD/t, 27. 2. 2026
|136,05 USD/t, 29. 9. 2026
|+29,80 USD/t, +28,05 %
|Dřevní pelety, DEPV, dodávka 6 tun
|395,07 EUR/t, únor 2026
|424,50 EUR/t, září 2026
|+29,43 EUR/t, +7,45 %
Zdroje: Investing.com, Deutscher Energieholz und Pellet Verband, DEPV.
Poznámka: U zemního plynu a uhlí jsou porovnány závěrečné ceny k 27. únoru a 29. září 2026. U dřevních pelet jsou porovnány měsíční cenové údaje DEPV za únor a září 2026. DEPV benchmark pro dodávku 6 tun představuje průměrnou cenu pelet kvality ENplus A1 v Německu, volně ložených a včetně vedlejších nákladů, bez DPH.
Zdroj: ResInvest Commodities
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59583.