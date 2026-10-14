Plyn po hormuzské krizi zůstává více než 2x dražší, biomasa zdražila méně

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Praha 14. října 2026 (PROTEXT) - Omezení provozu v Hormuzském průlivu se na energetických trzích neprojevilo pouze krátkodobým cenovým výkyvem. Evropský zemní plyn TTF zůstává i po sedmi měsících více než dvojnásobně dražší oproti období před krizí. Výrazně mírnější růst zaznamenaly dřevní pelety, jejichž zářijová cena byla proti únoru vyšší o 7,45 %. Černé energetické uhlí ARA ve stejném období zdražilo přibližně o 28 %.

„Světový obchod s komoditami funguje jako systém spojených nádob. Pokud prudce zdraží ropa, LNG a námořní přeprava, vyšší náklady se postupně promítají také do dalších energetických komodit. Rozdíly v jejich citlivosti na geopolitické šoky ale mohou být značné,“ říká Rostislav Krempaský, komoditní expert ResInvest Commodities.

Plyn je i po sedmi měsících více než dvakrát dražší

Evropský benchmark zemního plynu TTF se 27. února, těsně před vypuknutím hormuzské krize, obchodoval za 31,96 EUR/MWh. K 29. září dosáhl 69,10 EUR/MWh, tedy o 37,14 EUR/MWh a 116,21 % více než před krizí. Nyní je cena ještě vyšší, a to 76 EUR/MWh. Zvýšené ceny evropského plynu tak nepředstavují pouze krátkodobý výkyv, ale přetrvávají už sedm měsíců.

Černé energetické uhlí ARA ve stejném období zdražilo ze 106,25 na 136,05 USD za tunu. To představuje růst o 29,80 USD za tunu, tedy o 28,05 %.

Pelety reagovaly výrazně mírněji

Celoněmecký cenový benchmark DEPV pro smluvní dodávku 6 tun dřevních pelet vzrostl z únorových 395,07 EUR za tunu na zářijových 424,50 EUR za tunu. Cena tak stoupla o 29,43 EUR za tunu, tedy o 7,45 %.

„Rozdíl je výrazný. Zatímco zemní plyn je proti období před krizí dražší o více než 116 %, cena pelet vzrostla o necelých 7,5 %. Biomasa samozřejmě není od světových cen energií izolovaná, protože dražší paliva prodražují těžbu, svoz, dopravu i distribuci. Její přímá citlivost na omezení přepravy přes Hormuz je ale výrazně nižší,“ uvádí Krempaský.

Dřevní pelety mají zároveň výhodu v tom, že jde o obnovitelný zdroj energie, který lze vyrábět z evropských a lokálních surovin. Vytápění biomasou je proto méně přímo závislé na dovozu paliv z geopoliticky citlivých oblastí a na klíčových námořních trasách.

„Výhodou biomasy není jen její obnovitelný charakter. Důležitá je také možnost využívat surovinu z evropského trhu a kratší dodavatelské řetězce. Události kolem Hormuzu ukazují, že závislost na vzdálených dodávkách a námořních trasách může v krizových obdobích výrazně zvýšit cenové riziko,“ uzavírá Krempaský.

Komodita a benchmarkPřed krizíZářijová hodnotaZměna
Zemní plyn TTF, front month futures31,96 EUR/MWh, 27. 2. 202669,10 EUR/MWh, 29. 9. 2026+37,14 EUR/MWh, +116,21 %
Černé energetické uhlí ARA, ICE Rotterdam Coal futures106,25 USD/t, 27. 2. 2026136,05 USD/t, 29. 9. 2026+29,80 USD/t, +28,05 %
Dřevní pelety, DEPV, dodávka 6 tun395,07 EUR/t, únor 2026424,50 EUR/t, září 2026+29,43 EUR/t, +7,45 %

Zdroje: Investing.com, Deutscher Energieholz und Pellet Verband, DEPV.

Poznámka: U zemního plynu a uhlí jsou porovnány závěrečné ceny k 27. únoru a 29. září 2026. U dřevních pelet jsou porovnány měsíční cenové údaje DEPV za únor a září 2026. DEPV benchmark pro dodávku 6 tun představuje průměrnou cenu pelet kvality ENplus A1 v Německu, volně ložených a včetně vedlejších nákladů, bez DPH.

Zdroj: ResInvest Commodities

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59583.

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