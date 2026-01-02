POWERCHINA prohlubuje své závazky v oblasti ESG v Srbsku udržitelnými infrastrukturními projekty a zapojením komunity

„Náš závazek k dynamickému růstu Srbska podtrhuje hmatatelný dopad, který mohou mít zásadní postupy ve sféře ESG," řekl pan Yang Bo, hlavní zástupce POWERCHINA v Srbsku. „Nyní více než kdy jindy potřebuje svět infrastrukturu, která je udržitelná, efektivní a inkluzivní. Budeme i nadále investovat do iniciativ, které společně s našimi partnery podporují udržitelný rozvoj, což zase posílí komunity a posune svět k přátelštější budoucnosti."
Eurasia RHQ společnosti POWERCHINA dohlíží na provoz v 63 zemích a regionech. Přibližně 85 procent jejích zaměstnanců v regionu tvoří místní odborníci a experti ze třetích zemí. Prostřednictvím mnoha projektů, které společnost realizovala v Srbsku, pomohla POWERCHINA vytvořit více než 1500 pracovních míst, čímž podpořila místní ekonomiku.
Od vstupu společnosti na srbský trh v roce 2012 transformuje POWERCHINA kritickou infrastrukturu v Srbsku. Jedním z nejvýznamnějších projektů je výstavba obchvatu Bělehradu, sekce B. Jako hlavní dodavatel projektu POWERCHINA společnost také modernizovala odvodňovací a vodovodní systémy v obytných oblastech v okolí silnice, čímž urychlila stavební proces a zároveň zlepšila kvalitu života místních obyvatel.
POWERCHINA navíc pomáhá propojovat komunity podpisem smluv na výstavbu linky 1 bělehradského metra, která je důležitým dlouhodobým dopravním objektem. Tato spolupráce mezi společností POWERCHINA a Srbskem na výstavbě bělehradského metra od roku 2019 ukončuje dlouhé čekání města Bělehrad a zmírňuje chronické dopravní zácpy a znečištění ve městě s 1,7 milionu obyvatel. POWERCHINA dále pomohla při výstavbě obchvatu Gornji Milanovac. Silnice byla oficiálně otevřena na začátku října 2024 a poskytuje vyhrazenou trasu pro komerční dopravu.
V rámci prohlubování sociálního a kulturního zapojení, které je ústředním bodem poslání společnosti, zahájila POWERCHINA 1. května 2024 výstavbu srbského národního stadionu, moderního zařízení, které podpoří dynamickou sportovní scénu Srbska pro fanoušky i sportovce. Kromě toho POWERCHINA podporuje mladé lidi v Srbsku organizováním iniciativ, jako je „Čínsko-srbský dialog mládeže", který pomáhá mladým lidem z obou zemí objevovat příležitosti k růstu a zároveň posiluje bilaterální vztahy. Infrastrukturní projekty společnosti POWERCHINA hrají také klíčovou kulturní roli. Za svůj přínos k projektu obchvatu Gornji Milanovac byla POWERCHINA oceněna Zlatou medailí povstání v Takovu, čestným vyznamenáním založeným obcí Gornji Milanovac jako uznání za výjimečný přínos pro místní komunitu.
Ochrana životního prostředí zůstává klíčovým bodem strategie POWERCHINA v Eurasii. V roce 2024 POWERCHINA v tomto regionu použila celkem více než 900.000 tun nízkouhlíkového betonu. Na globální úrovni přispívá POWERCHINA k cílům dosažení vrcholu emisí uhlíku do roku 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2060.
Mimo Srbsko pokračuje POWERCHINA v rozšiřování svého globálního portfolia obnovitelných zdrojů energie a infrastruktury odolné vůči klimatickým změnám. Nedávno podepsala smlouvu o generálním dodavateli se španělskou společností Viroque Energy na fotovoltaickou elektrárnu Arreaz v Cádizu. Projekt o výkonu 44 MW by měl ročně dodávat 95.000 MWh čisté elektřiny.
Ve všech svých činnostech se POWERCHINA nadále řídí obchodním heslem „Integrita, závazek, spolupráce výhodná pro všechny". Společnost se zavázala realizovat společensky významné projekty v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN.
