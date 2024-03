Prague Bike Fest Na Výstavišti je zpět! Nově ve dvou dnech nabídne dechberoucí adrenalinové zážitky, zábavu pro děti i dospělé a představí to nejlepší ze světa cyklistiky

Pro nadšence i rekreační cyklisty

Bohatý program na návštěvníky čeká nejen ve venkovních prostorách, ale také v pavilonech, které poskytnou pohodové zázemí pro prezentaci nejnovějšího vybavení ze světa cyklistiky s možností si vybrané kousky na místě vyzkoušet. Klidnější povahy si přijdou na své také v Bike Forum Stage, kde budou probíhat cestovatelské přednášky, rozhovory nebo třeba diskuse na téma bezpečnosti a elektromobility. Příjemnou atmosféru celé akce podpoří sobotní navazující party v Křižíkově pavilonu B, která se ponese nejprve v rytmu "slow techno" a následně bude doplněna o exhibiční vystoupení BMX Flatland. Zván je každý s platnou vstupenkou na festival Prague Bike Fest.

"Že jsme národ cyklistů, je myslím všeobecně známé i za našimi hranicemi, ostatně proto jsme přišli spolu s našimi partnery s koncepcí cyklo-festivalu. A přestože jsme nepochybovali, myslím, že takovou odezvu jsme na první ročník u široké i odborné veřejnosti nečekali. Samozřejmě loni nám do karet velmi hrálo i počasí, nicméně tento úspěch prvního ročníku nám dal reálný podnět pro rozšíření festivalu na dva dny. Věřím, že to uvítají zejména návštěvníci ze vzdálenějších koutů země či dokonce zahraniční milovníci cyklistiky, adrenalinu a celkově sportu," komentuje akci Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Adrenalin opět opanuje Bruselskou cestu

"Uprostřed Bruselské cesty opět vyroste 8 metrů vysoká rozjezdová věž, která povede na 3 metry vysoký odraz a 6 metrů dlouhý skok. Právě tady budu já společně s dalšími top jezdci z ČR a Slovenska lítat v rámci Big Air show až 7 metrů nad zemí. Před festivalem ale proběhne na Instagramu soutěž o možnost se k nám přidat a účastnit se workshopu v Big Air zóně, do kterého vybereme dalších 15–20 nadějných jezdců, kteří porotě dokážou, že mají schopnosti potřebné ke zvládnutí této překážky. Pokud tedy máte pocit, že vám jsou všechny skoky v okolí už malé, určitě tuhle příležitost nepropásněte," zve na akci Teodor Kováč, ambasador Prague Bike Festu. Workshopy budou probíhat oba dny mimo exhibiční časy.

Za konceptem festivalu Prague Bike Fest stojí nejen Výstaviště Praha, a.s., ale také agentura MVP events s.r.o. Odbornými znalostmi z oblasti cyklistiky pak přispěli zástupci Ski a Bike Centrum Radotín, hlavním partnerem festivalu jsou společnost Sazka a Škoda Auto, kterým patří velké poděkování za nejen finanční podporu festivalu.

Na co se můžete těšit?

Představení nejzajímavějších cyklistických novinek a doplňků českých i zahraničních značek.

Zapůjčení a testování kol všech kategorií včetně elektrokol.

Big Air show & workshop, kde budou jezdci létat až 7 metrů nad zemí. Exhibice se budou konat 2–3x denně a své nejlepší kousky představí české i slovenské špičky v této disciplíně, jako Teodor Kováč, Jakub Vencl nebo Dan Miler. Kromě exhibic proběhne i autogramiáda jezdců.

Pod vedením zkušených instruktorů cyklistiky bude pro děti v rámci dětské skill zóny přichystána trať plná drobných překážek a slalomů.

Cestovatelské přednášky a odborné diskuse se budou odehrávat na Bike Forum Stage. Tam také proběhne vyhlášení ankety České Freestyle BMX asociace o nejlepší jezdce roku 2023.

V sobotu po 16 hod vypukne v prostorách skateparku závod freestyle BMX street jam. Zájemci si zde budou moci freestyle BMX kola pod dohledem instruktorů také vyzkoušet.

Zajímavostí bude Fixed Gear Race, tedy závod na kolech s jedním převodem. Závodníci budou závodit na krátkém okruhu plném zatáček, slalomů a dalších prvků, které zaručují, že se jezdci nikdy nevzdálí daleko od sebe.

Organizované společné vyjížďky pro fanoušky a jezdce silniční a horské cyklistiky. Ty povedou mimo festivalový areál s cílem na Výstavišti. Těšte se na vícehodinové výjezdy s určitou tématikou: vyjížďka se známým sportovcem nebo sportovkyní, vyjížďka na vytipované místo apod.

Svým zaměřením a pestrostí ojedinělá akce v Česku je určená nejen pro cyklisty a cyklo nadšence, ale zároveň i pro každého, kdo se rád podívá na pořádnou show, posedí v parku v příjemné společnosti rodiny či přátel, seznámí se s novinkami na trhu kol či elektrokol, poslechne si zajímavosti na přednáškách, nebo si dá něco dobrého k jídlu a pití. Ideálním dopravním prostředkem na akci je samozřejmě kolo, které budou moci návštěvníci zanechat v bezpečně střeženém bike depu.

Fakta k akci:

Kdy: 27. a 28. 4. 2024 / V kolik: od 10:00 do 19:00 hod. sobota / 10:00 - 18:00 hod. neděle

Kde: Bruselská cesta a Open air (vchod ze Stromovky u Maroldova panorámatu)

Vstupné: 100–580 Kč/ Goout.net

Záštitu nad akcí převzali:

Martin Kupka, ministr dopravy ČR; Antonín Klecanda, zastupitel hl. m. Prahy a radní pro oblast školství, sportu a volnočasových aktivit a Český Svaz Cyklistiky.

