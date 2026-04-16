Přícházíme o talenty? Vysoká škola NEWTON v debatě o udělování studentských víz

Autor:
  16:46
Praha 16. dubna 2026 (PROTEXT) - Přichází Česko o talenty? Vysoká škola NEWTON otevřela debatu o udělování studentských víz

Jak přilákat do Česka talentované mozky a posílit konkurenceschopnost české ekonomiky? Na tyto otázky hledali odpovědi zástupci vysokých škol, ministerstev a experti na migraci během kulatého stolu, který iniciovala Vysoká škola NEWTON. Hlavním tématem diskuse s názvem „Zahraniční studenti: příliš regulovaná příležitost?“ se stala potřeba systémové změny v přijímání studentů ze třetích zemí.

Účastníci diskuze varovali, že kvůli administrativním průtahům a nejasným kompetencím „ujíždí Česku i celé Evropě vlak“.

„Nejsme schopni jít poptávce zahraničních studentů úplně naproti tak, jak bychom mohli. Tato debata je o konkurenceschopnosti českého školství i celé naší ekonomiky. Přitahování talentů z ciziny přispívá k rozmanitosti a vzniku reálných inovací,” říká Anna Plechatá Krausová DPhil., rektorka Vysoké školy NEWTON.

„Podmínky vstupu na jednotný trh jsou sice dané, ale otázkou je naše flexibilita. Evropě i Česku ujíždí vlak. Musíme se rozhodnout, zda chceme fungovat jako země s přidanou hodnotou, která dokáže talenty nejen přilákat, ale také si je udržet,“ uvedl prof. Vladimír Tomšík, ekonom, pedagog a bývalý velvyslanec v Číně a dodal svoji zkušenost z velvyslanectví. „Když zájemci o studium neuspějí s žádostí o vízum na české ambasádě, prostě jdou o dveře dál.”

O přínosu zahraničních studentů pro českou ekonomiku je přesvědčena i prof. Milena Králíčková, ředitelka Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni a emeritní rektorka Univerzity Karlovy. „Mít zahraniční talenty je extrémním benefitem pro kvalitu škol i ekonomiku. I když po studiu v České republice nezůstanou, jsou to přirození ambasadoři pro český byznys v zahraničí. Nesmíme jim studium u nás zošklivit.“

Rektorka European Research University doc. Zuzana Machová upozornila na fakt, že vyřizování víz pro studenty trvá nepřiměřeně dlouho. „Dlouhou dobu jsme si mysleli, že bariérou pro zahraniční studenty jsou nostrifikace. To se vyřešilo, ale ukázalo se, že daleko větším problémem jsou víza. Proces je extrémně dlouhý – studenti po přijetí nestíhají nastoupit do studia včas.“

Zahraniční studenti přinášejí české ekonomice ročně 17 miliard korun. Přesto 75 % studentů mimo EU hodnotí vízový proces jako náročný.

„V rámci vízové politiky musí být podmínky nastaveny pro všechny stejně. Samozřejmě s odlišnostmi, které se týkají konkrétních účelů pobytu. Co se týká lhůty k vyřízení studentských žádostí, žádosti vyřizujeme v průměru do 40 dnů,” říká Kristýna Málková z oddělení imigrace Ministerstva vnitra. „Kvůli vyhodnocování bezpečnostních rizik nelze žádosti vyřídit do pěti dnů, protože probíhají různé bezpečnostní screeningy, ověřování a podobně. V tom nám dost pomůže chystaná digitalizace,” dodává Málková.

Olga Horáková z vízového odboru Ministerstva zahraničních věcí varovala před zneužíváním systému studentských víz a upozornila na problém „netalentů“, kdy je institut studia zneužíván k ekonomické migraci, což celý systém zahlcuje a zpomaluje. „Evropa, včetně České republiky, je pro země třetího světa atraktivní. A ne všechny vysoké školy v ČR mají přijímací řízení. Víme, že některé země jsou migračně rizikové a lidé z nich mají omezenou možnost u nás pracovat. Proto se snaží získat pobytový titul například skrze zprostředkovatelské agentury. Ty berou od těchto lidí velké peníze a nějakým způsobem jim seženou potvrzení o přijetí na vysoké školy.” Zároveň dodává, že u těchto případů nejde o „talenty”, nýbrž o lidi, kteří hledají zpravidla nízkokvalifikované pracovní pozice.

Zástupci vysokých škol si ale myslí, že by o „akademickém talentu“ měly rozhodovat školy, nikoliv konzulární úředníci na základě subjektivních otázek. Zároveň ale připouští, že by školy měly za přijaté studenty nést větší odpovědnost.

Nadějí na pozitivní změnu je připravovaný institut „garanta vysoké školy,“ který by měl definovat odpovědnost vysokých škol a již zmíněná digitalizace vízového procesu, která by měla zkrátit lhůty při vyřizování žádosti o víza.

Na demografický problém, kvůli kterému budou klesat počty českých studentů na školách, upozornil ředitel odboru vysokých škol na Ministerstvu školství Vojtěch Tomášek. „Zahraniční studenty budeme existenčně potřebovat i kvůli demografickému poklesu. Musíme ale pomocí dat identifikovat, proči i studenti, kteří u nás zahájí studium ze systému vypadávají, a vytvořit transparentní analytický systém pro detekci problémů.“ Současná data totiž ukazují, že až třetina studentů odejde během prvního semestru a po pěti letech zůstává na školách jen 26 % studentů ze třetích zemí.

Soňa Lippman z Domu zahraniční spolupráce upozornila na fakt, že zvyšování počtu zahraničních studentů je i v souladu s hospodářskou strategií České republiky. „Stát si uvědomuje důležitost tématu – v hospodářské strategii do roku 2035 chceme o 40.000 zahraničních studentů více. Digitalizace a institut garanta v novém zákoně o pobytu cizinců jsou klíčové kroky k zefektivnění systému přijímání studentů ze třetích zemí.“

Diskuse na Vysoké škole NEWTON jasně ukázala, že bez úzké součinnosti mezi akademickou sférou a ministerstvy školství, vnitra a zahraničí Česko nevyužije potenciál, který mu mezinárodní vzdělávání nabízí.

Fotografie z akce ke stažení naleznete zde.

O Vysoké škole NEWTON:

Vysoká škola NEWTON je špičková soukromá vysoká škola zaměřená na business, management, marketing a psychologii. Dlouhodobě propojuje akademické vzdělávání s reálným světem podnikání a aktivně vstupuje do veřejné debaty o tématech, která ovlivňují ekonomickou budoucnost České republiky.

 

Zdroj: Vysoká škola NEWTON

www.newton.university

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

V třídění odpadů se Jablonec nad Nisou zlepšuje, stále má ale velké rezervy

ilustrační snímek

V třídění odpadů se Jablonec nad Nisou zlepšuje, stále má ale velké rezervy. Loni se podařilo ve městě vytřídit 41 procent odpadu, předloni to bylo 40 procent,...

16. dubna 2026  15:49,  aktualizováno  15:49

Staré příběhy jaroměřské. Divadelníci ukáží historii Jaroměře

Městské divadlo v Jaroměři, dřívější Fügnerova sokolovna

Divadelní spolek Vrchlický v Jaroměři na Náchodsku chystá Staré příběhy jaroměřské. Vystoupí s nimi v pátek 17. dubna a v sobotu 18. dubna vždy od 19 hodin v tamním divadle. Hra vznikla k 900. výročí...

16. dubna 2026  17:27

Místo uhlí plyn. Teplárny v kraji se proměňují, využívají kogenerační jednotky

Jedna ze tří kogeneračních jednotek vyrábějících teplo i elektřinu, které byly...

Hlavní motor dieselové ponorky z druhé světové války připomínají kogenerační jednotky, které tento týden spustila společnost Veolia ve svém provozu U Korýtka v Ostravě-Zábřehu. Elektřinu i teplou...

16. dubna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

V Krkonoších hnízdí sokoli, správa KRNAP o to více vyzývá k dodržování pravidel

ilustrační snímek

V Krkonoších začali hnízdit chránění sokoli stěhovaví. Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) proto vyzývají návštěvníky hor, aby zvláště v těchto dnech...

16. dubna 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Kraj postaví moderní heliport v Sokolově ještě letos, hledá zhotovitele

Karlovarský kraj vybuduje v Sokolově moderní heliport v areálu Bohemia ještě letos, nyní hledá zhotovitele. ČTK to řekl hejtman Petr Kubis (ANO). Město Sokolov...

16. dubna 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Sanace benzenu u Hustopečí už stála přes 300 milionů, druhá etapa bude ještě dražší

Pohled na místo u nádraží v Hustopečích nad Bečvou, kde pokračuje sanace...

Náklady na druhou etapu sanace území zasaženého toxickým benzenem po loňské nehodě vlaku u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku odhaduje státní podnik Diamo zhruba na 380 milionů korun. Konečná částka...

16. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

K této stanici metra na trase B Radlická vedou různé cesty a jednou z nich je podchod od stanice autobusů z ulice Radlické, ve kterém konečně byly označeny podle předpisů vždy konce stupňů schodů...

vydáno 16. dubna 2026  17:11

Tak jak se blíží den, kdy má být zahájen normální provoz na Dvoreckém mostě, tak jsou na něm ze strany od Lihovaru v Praze 5 již vidět proti sobě na jeho začátku stanice tramvají, které budou po něm...

vydáno 16. dubna 2026  17:10

Tak jak se blíží den, kdy má být zahájen normální provoz na Dvoreckém mostě, tak jsou na něm ze strany od Lihovaru v Praze 5 již vidět proti sobě na jeho začátku stanice tramvají, které budou po něm...

vydáno 16. dubna 2026  17:10

K této stanici metra na trase B Radlická vedou různé cesty a jednou z nich je podchod od stanice autobusů z ulice Radlické, ve kterém konečně byly označeny podle předpisů vždy konce stupňů schodů...

vydáno 16. dubna 2026  17:09

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jižní okraj Prahy mění tvář. Za stamiliony vznikne kampus nebo se upraví soutok

Vizualizace kulturního kampusu na Zbraslavi

Ještě pár dnů potrvají práce na obnově cest v lesoparku Belveder, který nabízí kus divoké přírody v městské zástavbě pražské Zbraslavi. Po dokončení budou původně mlatové povrchy z lámané žuly...

16. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Kytarista Honza Ponocný s Circusem Ponorka zahraje v Červeném Kostelci

12.9.2021, PRAHA, VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE. Metronome Warm Up 2021 na Výstavišti...

V kavárně Trees v zahradnictví v Červeném Kostelci na Náchodsku v pátek 17. dubna od 18 hodin vystoupí kytarista a muzikant Honza Ponocný se svou one-man-show Circus Ponorka. S kytarou a množstvím...

16. dubna 2026  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.